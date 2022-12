Aptean étend son offre en France au travers de l’acquisition de Mistral

La solution ERP modulaire cloud est spécialement conçue pour les concessionnaires et distributeurs de matériel.

/EIN News/ -- ALPHARETTA, Ga., 01 déc. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Aujourd'hui, Aptean, éditeur de logiciel métier, a annoncé l'acquisition de Mistral Group, un éditeur français de logiciel ERP (Enterprise Resource Planning) dédié pour les concessionnaires et distributeurs de matériels agricoles et équipements de construction. Cette opération de reprise s’effectue par le rachat de Mistral aux fonds Omnes Capital accompagnés de ses partenaires financiers.



Fondée en 1980 et basée à Clermont-Ferrand, France, la société Mistral a mis en œuvre ses propres solutions ERP chez plus de 500 concessionnaires, distributeurs, réparateurs et loueurs de matériel pour répondre aux besoins de leur activité. La solution intégrée et modulaire de Mistral est verticalisée pour chaque segment de marché afin de répondre aux besoins métier avec des fonctionnalités clés telles que la comptabilité et la gestion financière, la location d'équipement, la vente et la distribution, la maintenance et la réparation, ainsi que la gestion des fournisseurs et du transport. La solution de Mistral intègre aussi des modules complémentaires pour la mobilité avec la gestion des techniciens itinérants, la gestion de flotte et la gestion de la relation client (CRM).

Avec l'acquisition de Mistral, Aptean étend sa gamme d’ERP métier en France. L’envergure mondiale d’Aptean, ses moyens et son expertise technologique permettront d’accélérer l'adoption des solutions cloud de Mistral, tout en élargissant les solutions que Mistral peut offrir à ses clients existants.

« Nous sommes heureux d’étendre nos offres ERP aux revendeurs et distributeurs de matériel en France », déclare Duane George, General Manager, EMEA et APAC, chez Aptean. « L’équipe talentueuse de Mistral apporte aux applications plusieurs décennies d’expérience, et elle partage avec Aptean un même engagement à proposer une expérience client exceptionnelle, en s’appuyant sur une forte expertise de l'industrie. »

« Aptean et Mistral se retrouvent dans une même mission : fournir aux clients des solutions intégrées qui offrent un retour sur investissement tangible. Avec Aptean, nous allons accélérer le déploiement de notre nouvelle offre ERP cloud et étendre nos capacités pour accompagner les concessionnaires, distributeurs et loueurs de matériel dans leur parcours de transformation digitale, en France et au-delà », précise Fabrice Le Camus, directeur général de Mistral.

Laurent Espic, Directeur Associé, Omnes Capital (chef de file du MBI réalisé en 2018) précise : « Le Groupe Mistral est l'un des acteurs historiques de son marché. Après cinq années de développement et de structuration, sous la direction de Fabrice Le Camus, la société a renforcé sa capacité d'innovation et mené la transformation de son business model (Saas). Nous sommes confiants dans sa capacité à relever ces nouveaux défis dans la prochaine phase de croissance de l'entreprise.

À propos de Mistral

Fondé à Clermont-Ferrand en 1989, le Groupe Mistral est devenu un leader en France des ERP/CRM et des applications mobiles dédiés aux concessionnaires, distributeurs, loueurs et réparateurs de matériel. Son offre modulaire assure une meilleure intégration avec l’ensemble de la chaîne de distribution, des fournisseurs et industriels aux utilisateurs finaux. Pour en savoir plus, rendez-vous sur: www.mistral.fr.

À propos d'Aptean

Aptean est l'un des principaux éditeurs de logiciel mondiaux métier pour l'industrie qui aident les industriels et les distributeurs à gérer et à développer efficacement leurs activités. Avec des solutions cloud ou sur site, les produits, les services et l'expertise inégalée d'Aptean permettent aux entreprises de toutes tailles à être Ready for What's Next, Now®. Aptean a son siège social à Alpharetta, Georgia (USA), avec des bureaux en Amérique du Nord, en Europe et en Asie-Pacifique. Pour en savoir plus sur Aptean et les marchés que nous couvrons, rendez-vous sur www.aptean.com.

Aptean et Ready for What's Next, Now sont des marques déposées d'Aptean, Inc. Tous les autres noms de sociétés et de produits peuvent être des marques des sociétés respectives auxquelles ils sont associés.

A propos d’Omnes

Omnes est un acteur majeur du private equity et de l’infrastructure. Avec plus de 5 milliards d’euros d’actifs sous gestion, Omnes apporte aux entreprises les fonds propres nécessaires à leur développement à travers ses trois métiers de référence : Capital Risque, Capital Développement & Transmission et Infrastructures. Omnes est détenue à 100 % par ses salariés. Omnes s’engage sur les enjeux ESG. La société a créé la Fondation Omnes en faveur de l’enfance et de la jeunesse. Elle est signataire des Principes pour l’Investissement Responsable des Nations Unies (PRI). www.omnescapital.com

Pour toute demande media ou presse, merci de contacter :

Nicole O’Rourke

Chief Marketing & Strategy Officer

Nicole.ORourke@aptean.com

+1 (770) 715-0362

Conseils vendeurs :

Banque Conseil : DDA & Company : Alexandre Odin, Axel Marti-Flich, Léopold Weerts

Conseil juridique : CBR & Associés : François Le Roquais, Adriana Ciobanu

VDD financière : Advance Capital : Arnaud Vergnole, Pascal Ripaux

Sellers :

Omnes Capital funds – LCL Expansion 2 & 3 : Laurent Espic

Bluester Capital – Parvilla III S.L.P : Sophie Lombard

Capital Transmission : Frédéric Tixier, Jonathan Farrugia

Swen Capital Partners (Mezzanine) – Swen Co-invest 2 : Diego-Felipe Aponte Vargas, Valentine Fauroux

Conseil acheteur :

Conseil Juridique : Orrick, Herrington & Sutcliffe, LLP