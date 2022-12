Technologies D-BOX et RSEAT s’associent pour commercialiser la première plateforme haptique multifonctionnelle haute-fidélité

Une plateforme de jeu, de simulation de course et de divertissement à domicile, tout-en-un !

/EIN News/ -- NUREMBERG, Allemagne et MONTRÉAL, 01 déc. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Technologies D-BOX inc. (« D-BOX » ou la « société ») (TSX : DBO), chef de file mondial des expériences de divertissement haptiques et immersives, s’associe à RSEAT, un chef de file européen de la fabrication d’équipement de simulation de course de première qualité, afin de concevoir et de commercialiser la première plateforme haptique multifonctionnelle haute-fidélité. Cette plateforme novatrice, à profil bas et prête à l’emploi, sera compatible avec toutes les plateformes de simulation de course de RSEAT et presque tous les châssis des autres fabricants d’équipement de simulation de course. Destiné à tous les pilotes, peu importe le type de course ou le niveau de compétence, ce produit haptique améliore considérablement l’expérience de course, en lui donnant un sentiment de réalisme accru transmis par la rétroaction au châssis. Cette plateforme, lorsqu'elle est connectée à un PC et installée sous des sièges statiques tels que des canapés et des fauteuils inclinables, est compatible avec l'écosystème D-BOX, permettant aux utilisateurs de bénéficier d'une expérience haptique pour les plus de 2 500 films et séries télévisées disponibles dans notre catalogue de contenu sur D‑BOX PLUS.

Dotée de la technologie haptique haute-fidélité de D-BOX, cette plateforme innovante et polyvalente produit une rétroaction de simulation de course immersive pour des sensations plus vraies que nature en combinaison avec un volant direct et des pédales professionnelles hydrauliques ou avec des cellules de charge.

« Le défi était de construire non seulement une plateforme de simulation de course, ce qui en soi était une première, mais une plateforme polyvalente qui peut être utilisée pour expérimenter différents types de contenus tels que des films, des séries télévisées, de la musique et de brèves vidéos de relaxation, a déclaré Sébastien Mailhot, président et chef de la direction de D-BOX. Cette innovation ouvre un monde de possibilités en matière de divertissement à domicile ainsi que dans le secteur commercial et RSEAT l’a très bien compris en décidant de travailler avec nous. Cette percée technologique démontre une fois de plus la reconnaissance de nos pairs en matière d’innovation et notre grande expertise en matière de technologie haptique. »

« Au fil des ans, D-BOX a acquis une notoriété remarquable en tant que chef de file de la technologie haptique dans le domaine du divertissement à domicile, a déclaré Hristo Gardevski, chef de la direction de RSEAT. Compte tenu de l’innovation requise et des attentes élevées concernant ce que nous étions déterminés à réaliser, nous devions travailler avec un partenaire disposant d’une technologie éprouvée et sophistiquée et d’une forte capacité à fournir une expérience haptique haute-fidélité hyperréaliste. C’était un choix évident que de nous associer à D-BOX pour ce produit novateur. »

Un aperçu de l'expérience haptique RSEAT peut être testé sur trois simulateurs de course lors de Sim Racing Expo 2022, sur le stand de Cube Controls (numéro de stand A6), du 1er au 4 décembre à Nuremberg en Allemagne.

À PROPOS DE D-BOX

D-BOX crée et redéfinit des expériences de divertissement réalistes et immersives en faisant bouger tout le corps et en stimulant l’imagination par les effets du mouvement, des vibrations et des textures. D-BOX a collaboré avec certaines des meilleures entreprises au monde pour offrir de nouveaux moyens de raconter des histoires de façon plus captivante. Qu’il s’agisse de films, de jeux vidéo, de musique, de relaxation, d’applications de réalité virtuelle, d’expérience métavers, de divertissement thématique ou de simulateurs professionnels, D-BOX crée une sensation de présence qui fait vibrer le monde d’une façon inédite. Technologies D-BOX inc. (TSX : DBO) a son siège social à Montréal et possède des bureaux à Los Angeles, aux États-Unis, et à Beijing, en Chine. Visitez le site D-BOX.com .

À PROPOS DE RSEAT

RSEAT est un chef de file de la fabrication d’équipement de simulation de course de première qualité depuis 2011. L’usine de fabrication de RSEAT Ltd. est située en Europe, dans la ville de Gabrovo en Bulgarie. Grâce aux plus récentes technologies de production ainsi qu’à notre personnel spécialisé expérimenté et formé, nous assurons la qualité et la fonctionnalité irréprochables de nos produits. Les produits RSEAT sont vendus dans plus de 100 pays à travers le monde. www.rseat.net.



POUR DE PLUS AMPLES RENSEIGNEMENTS, VEUILLEZ COMMUNIQUER AVEC :

D-BOX TECHNOLOGIES INC.

MaisonBrison Communications

Trevor Heisler

416-500-8061

investors@d-box.com

RSEAT

Hristo Gardevski,

Chef de la direction

+359888496886

rseat.net@gmail.com

