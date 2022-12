Cogniac est qualifiée de « Leader » dans le rapport d'IDC MarketScape sur les plateformes logicielles d'IA pour la vision par ordinateur à usage général à l'échelle mondiale

/EIN News/ --

SAN JOSÉ, Californie, 01 déc. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Cogniac Corporation (« Cogniac »), société de premier plan dans le domaine des logiciels de vision par ordinateur de classe professionnelle, a été qualifiée de « Leader » dans le rapport d'IDC MarketScape : Worldwide General-Purpose Computer Vision AI Software Platforms 2022 Vendor Assessment (Évaluation des fournisseurs de plateformes de logiciels d'IA pour la vision par ordinateur à usage général à l'échelle mondiale en 2022).



« Cogniac devrait être envisagée par toutes les entreprises cherchant à instaurer et déployer la vision par ordinateur (VA) pour les aider dans les cas d'utilisation complexes », a déclaré Matt Arcaro, directeur de la recherche en technologies de VA et d'IA à l'échelle mondiale chez IDC. « Les capacités et la plateforme de VA de Cogniac ont été conçues de manière à répondre aux besoins globaux de ses clients, de la préparation des données à la formation et à la validation de modèles, jusqu'à la gestion du déploiement et du cycle de vie, tout en leur offrant une interface et une expérience utilisateur low-code/no-code. »

Ce rapport d'IDC MarketScape constitue un grand pas en avant dans la croissance rapide de la catégorie Vision par ordinateur alors que les entreprises intègrent cette technologie à leurs processus stratégiques. Avec les autres technologies émergentes qui façonnent également cette 4e génération de la Révolution industrielle, la vision par ordinateur joue un rôle clé pour aider les entreprises à tirer le maximum de leurs efforts de transformation numérique.

« Les recherches d'IDC sur la vision par ordinateur mettent en lumière à quel point cette forme d'intelligence artificielle transforme la façon dont les leaders du secteur dirigent et développent leurs activités », a déclaré Quinn Curtis, président-directeur général de Cogniac. « La clientèle s'éveille à l'idée que les cas d'utilisation de l'IA visuelle peuvent stimuler la vitesse, l'efficacité, la précision et fournir un retour sur investissement dans l'ensemble d'une entreprise, et nous avons toujours su, chez Cogniac, que nous étions un leader dans ce domaine. Nous sommes ravis de voir ce rapport valider notre conviction. »

Téléchargez un exemplaire de ce rapport ici.

Source : « IDC MarketScape Worldwide General-Purpose Computer Vision AI Platforms 2022 Vendor Assessment », IDC # US49776422, novembre 2022.

À propos de Cogniac Corporation

Cogniac est un leader mondial de l'analyse visuelle basée sur l'IA, permettant aux organisations d'extraire des informations fiables, spécifiques et exploitables à partir de leurs nombreuses données visuelles brutes. La plateforme low-code/no-code de Cogniac, qui met en œuvre la toute dernière technologie d'IA de réseau neural profond interne au système, est déployée dans un large éventail d'industries et d'applications, afin de maximiser la performance des processus opérationnels cruciaux. Pour tout complément d'information, veuillez vous rendre sur le site Cogniac.ai.

À propos d'IDC MarketScape :

Le modèle d'évaluation des fournisseurs IDC MarketScape est conçu pour fournir un aperçu de la compétitivité des fournisseurs de TIC (technologies de l'information et des communications) sur un marché donné. Ses recherches utilisent une méthodologie de notation rigoureuse basée sur des critères à la fois qualitatifs et quantitatifs qui aboutit à une illustration graphique unique de la position de chaque fournisseur sur un marché donné. IDC MarketScape fournit un cadre clair dans lequel les offres de produits et de services, les capacités et les stratégies, ainsi que les facteurs de réussite actuels et futurs des fournisseurs informatiques et de télécommunications peuvent être comparés de manière significative. Le cadre fournit également aux acheteurs de technologies une évaluation à 360 degrés des forces et des faiblesses des fournisseurs actuels et potentiels.

Contact :

Steven Hartman

Directeur marketing

E-mail : steven.hartman@cogniac.co

Une photo accompagnant ce communiqué de presse est disponible à l'adresse : https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/d733224e-7477-43e1-8fbd-0e86f039bfb7