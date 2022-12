Mosaic acquiert quatres nouveaux projets propices à la découverte de lithium et de minéraux stratégiques

/EIN News/ -- MONTRÉAL, 30 nov. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mosaic Minerals Corporation (CSE: MOC) (“Mosaic” ou “La Société”) annonce l’acquisition par voie de jalonnement sur carte de 156 cellules minières d’une superficie d’environ 8,325 hectares composant quatres nouveaux projets d’explorations pour le lithium et les minéraux stratégiques.



Localisés en Jamésie (Nord du Québec), ces projets s’ajoutent ainsi aux deux autres projets de lithium précédemment jalonnés par la société. Mosaic détient maintenant un portefeuille de six projets axés sur l’exploration pour le lithium et les minéraux stratégiques. Tous ces projets se situent dans un environnement géologique favorable à la découverte de tels minéraux. Mosaic détient également trois autres projets ciblant le potentiel nickélifère.

Selon les données du ministère de l’Énergie et des Richesses naturelles du Québec (MERN), le nouveau projet Maqua SM, constitué de 69 cellules d’une dimension d’environ 3,569 hectares et se situant dans la suite granitique du Vieux Comptoir, peut offrir des phases de pegmatites à spodumène. Il y a très peu de données géologiques disponibles actuellement sur ce projet. Ce vaste projet se situe à l’ouest des indices de lithium Mia L1 et Mia L2 récemment acquis par Queensland Gold Hills (Voir communiqué du 28 novembre 2022).

Quant au projet Gervais SM, celui-ci est constitué de quatre (4) blocs miniers dans un secteur comprenant plusieurs indices de cobalt, cuivre, zinc et de nickel ainsi que des valeurs indicielles de lithium. Ce projet totalise 28 cellules pour une dimension d’environ 1,535 hectares. Ce projet se situe à l’ouest des indices de lithium Sirmac et Moblan.

Le projet Bordier comprenant 48 cellules pour une superficie d’environ 2,651 hectares se situe plus au sud, en bordure de la frontière ontarienne. Selon le MERN, plusieurs échantillons de roche pris au hasard ont révélé des valeurs significatives en lithium.

Finalement, le projet Sakami SM, constitué de 11 cellules d’une superficie de 570 hectares, se situe au contact d’un paragneiss à biotite et d’un granite pegmatitique blanc et à feldspath alcalin et biotite et muscovite, tourmaline, grenat et béryl dans le secteur du lac Sakami.

En fonction des budgets d’explorations disponibles, ces projets devraient tous faire l’objet de travaux d’explorations comprenant un relevé géologique, géochimique et géophysique ainsi qu’un échantillonnage détaillé au cours du printemps et de l’été 2023. Tous ces projets sont accessibles à l’année par l’entremise de routes principales et forestières.

« Le lithium ainsi que de minéraux stratégiques comprenant notamment le nickel sont en forte demande pour l’avenir prévisible. Mosaic veut s’implanter dans ce secteur d’avenir qui mobilise de plus en plus l’attention d’acteurs majeurs y compris certains états. Ceux-ci cherchant à sécuriser leur chaîne d’approvisionnement pour leurs industries militaires et de hautes technologies. Le projet Gaboury nous offre aussi une belle opportunité pour le nickel » de souligner M. Jonathan Hamel, président et chef de la direction de Mosaic.

Autres projets de lithium et minéraux stratégiques

Récemment, la société a acquis le projet Lithium SM dans le secteur de Lebel-sur-Quévillon ainsi que le projet Dalmas SM, dans le secteur de l’indice de lithium Adina de Winsome Resources. Des forages récents par Winsome ont mis en évidence plus de 160 mètres de pegmatite interceptés collectivement lors de forages sous l'affleurement Jamar récemment découvert à Adina. De plus, les analyses les plus récentes de l'affleurement de Jamar ont donné des teneurs exceptionnelles allant jusqu'à 4,89 % de Li2O.

Le projet Lithium SM, d’une longueur de 20 kilomètres par environ 10 kilomètres de hauteur, est recoupée en son centre par une faille EO ainsi que par quelques failles de direction ENE. Dans la partie sud de la propriété, de nombreuses anomalies en lithium associées directement à des pegmatites ont été répertoriée par le MERN suggérant pour l’instant un horizon favorable sur plus de 5 kilomètres. Au centre du projet, une bande volcanique longe d’est en ouest une anomalie magnétique de forte intensité. Plusieurs conducteurs électromagnétiques (inputs) sont jumelés à cet horizon volcanique et à cette anomalie magnétique. Les indices composés de minéraux stratégiques en Cu, Zn, Ni et Li semblent être associées à ce corridor.

Le projet Dalmas SM se situe dans un environnement géologique favorable pour les minéraux stratégiques tel que le lithium, le nickel, le cuivre, le chrome et cobalt. On y retrouve la présence de péridotite, pyroxénite ainsi qu’un granite pegmatitique contenant du béryl. Selon les données du ministère de l’Énergie et des Richesses naturelles du Québec, cette propriété recèle plusieurs indices géochimiques de nickel, de cuivre et de lithium.

Le lithium est un acteur essentiel de l'effort mondial en faveur de la décarbonisation, car il s'agit d'un composant clé des batteries lithium-ion ainsi que la nouvelle génération batteries lithium-fer-phosphate (LFP) utilisées pour alimenter les véhicules électriques (VE). Ce minéral essentiel est également largement utilisé dans d'autres applications industrielles, comme les téléphones cellulaires, les ordinateurs portables, la production de verre et de céramique, entre autres.

Projet Gaboury

Le projet Gaboury, comprenant 95 claims couvrant une superficie d'environ 6,064 hectares, est accessible à l'année par un réseau routier provincial et une série de chemins forestiers. En 2010-2011, Fieldex Explorations (maintenant Fokus Mining Corp.) a foré la propriété Gaboury pour tester une anomalie électromagnétique Max-Min et a recoupé des teneurs significatives en nickel sur de bonnes largeurs. La minéralisation recoupée est située dans une large bande de roches mafiques à ultramafiques. Des teneurs de 0,20 % Ni ont été recoupées sur des épaisseurs variant de 81 m à 88 m dans trois sondages formant l'indice initial de Pike Nickel.

À la suite de sa première campagne de forage au T4 2021, La Société a recoupé (voir communiqué de presse du 5 janvier 2022) dans le trou GA-21-07 une zone de 165 m à une teneur de 0,26 % Ni dont 121,5 m à une teneur de 0,32 % Ni et 0,40 % Ni sur 15 mètres. Le trou GA-21-07, situé dans la zone Pike West, est situé à environ 1,8 km à l'ouest de la zone originale de Pike Nickel. Le sondage GA-21-08 situé à 300 m à l'ouest a révélé trois sections de 13,5 m, 16,8 m et 18,2 m titrant respectivement 0,31 % Ni, 0,26 % Ni et 0,23 % Ni dans une enveloppe nickélifère de 131,8 m à une teneur de 0,17 % Ni.

Une deuxième phase de 1,000 mètres de forages a été complété en août 2022. Une teneur de 0,23% Ni sur une longueur le long du trou de 120 mètres a été recoupé dans le sondage GA-22-10 (voir communiqué de presse du 30 août 2022). Celui-ci se situe à environ 200 mètres en extension ouest du sondage GA-21-08. Une autre zone de nickel titrant 0,25% sur 17,55 mètres a également été recoupée dans ce même sondage.

Ce communiqué de presse a été lu et approuvé par Gilles Laverdière, géologue indépendant et personne qualifiée selon la norme 43-101.

À propos de Mosaic Minerals Corporation

Mosaic Minerals Corp. est une société canadienne d'exploration minière cotée à la Canadian Securities Exchange (CSE: MOC) se concentrant sur l'exploration de minéraux stratégiques sur le territoire de la province de Québec.

Source :

Jonathan Hamel

Président et Chef de la Direction

jhamel@mosaicminerals.ca

514-317-7956

Des photos associées à ce communiqué de presse sont disponibles à :

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/e0ceeaf4-3e2f-480a-b082-0240ef97c4ed/fr

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/dcdd083e-0713-4a46-bbcc-8b5a019f5b25/fr

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/fc037fa3-f2a2-40d6-9e98-7dd3d5c80e60/fr

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/065e627c-4324-428e-afed-50da243919c3/fr