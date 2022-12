Bombardier inaugure son centre de service de Londres - Biggin Hill agrandi, les plus importantes installations de maintenance, de réparation et de révision d’avions d’affaires au Royaume-Uni

Amélioration des installations apportant une série de nouvelles commodités, y compris des capacités de maintenance lourde et de modification, des ateliers de roues et batteries, et de la finition intérieure sur place



Agrandissement ayant plus que doublé la superficie du centre de service de Londres - Biggin Hill, la portant à près de 250 000 pieds carrés (environ 23 225 m²)

Nouveau hangar spacieux comptant 22 postes de service pouvant accueillir jusqu’à 14 avions Global 7500 en même temps



/EIN News/ -- LONDRES, 30 nov. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bombardier a annoncé aujourd’hui l’inauguration de son centre de service de Londres - Biggin Hill agrandi, la plus récente addition au vaste réseau mondial de centres de service à la clientèle en croissance de l’entreprise. Situé au très dynamique aéroport Biggin Hill de Londres, le centre de service de Londres - Biggin Hill nouvellement amélioré a été agrandi pour porter sa superficie à près de 250 000 pieds carrés (environ 23 225 m²), y ajoutant une série de nouvelles capacités de maintenance et de modification ainsi que des capacités complètes de finition intérieure pour ses avions des gammes Learjet, Challenger et Global.

Avec ses nouvelles capacités de service très recherchées et de l’espace hangar supplémentaire, l’étincelant centre de service de Bombardier – les plus importantes installations de maintenance, de réparation et de révision d’avions d’affaires au Royaume-Uni – est l’oasis parfaite pour les clients d’avions d’affaires de l’équipementier d’origine dont la flotte est en croissance. Le centre de service de Londres - Biggin Hill de Bombardier est le plus important locataire de l’aéroport Biggin Hill de Londres, en offrant aux clients des services complets de maintenance lourde, des ateliers de roues et batteries, un atelier de peinture des composants, et plus encore. Le nouveau hangar a été modifié, passant de 8 à 22 postes de service, accroissant ainsi la capacité sur place pour accueillir un vaste éventail d’avions, et notamment jusqu’à 14 avions Global 7500 en même temps – ainsi que l’avion d’affaires Global 8000 récemment lancé de Bombardier lorsqu’il entrera en service en 2025.

« Avec l’expansion du centre de service de Londres - Biggin Hill, nous franchissons une nouvelle étape pour démontrer l’engagement inébranlable que nous avons pris envers nos clients européens de leur offrir à l’échelle mondiale des services à l’avant-garde de l’industrie, l’expertise d’équipementier d’origine que les clients exigent et attendent de Bombardier, a déclaré Jean-Christophe Gallagher, vice-président exécutif, Services et soutien, et Stratégie d’entreprise. Le marché européen est très important pour Bombardier, et cet agrandissement met parfaitement en lumière notre engagement soutenu auprès de la région et nous permet de nous rapprocher de nos clients et de leur offrir encore plus de services et de soutien de calibre international. »

Inauguré en 2017, le centre de service de Londres - Biggin Hill est un exemple éloquent de la façon dont Bombardier rend plus accessible à ses clients du monde entier son expertise d’équipementier d’origine et dont elle redéfinit sa position de leader dans le domaine des services après-vente. Cette expansion portera les effectifs des installations à plus de 250 employés, et ce nombre devrait encore croître compte tenu de la demande de soutien en croissance.

Comptant parmi les aéroports d’affaires les plus occupés au Royaume-Uni en fonction du nombre de mouvements d’avion, l’aéroport Biggin Hill de Londres accueille plus de 70 sociétés aéronautiques, employant plus de 1 300 personnes. Bombardier collabore depuis plusieurs années avec succès avec l’aéroport, ce qui a aidé à stimuler l’emploi à l’échelle locale et à accroître les activités de chaîne d’approvisionnement.

« L’aéroport Biggin Hill de Londres est un emplacement stratégique pour les exploitants de l’aviation d’affaires, et nous sommes enchantés que Bombardier soit fermement attachée à maintenir sa relation à long terme ici, a déclaré Robert Walters, directeur commercial, Aéroport Biggin Hill. Bombardier est un formidable partenaire, et nous continuerons de collaborer étroitement comme centre de premier plan pour la technologie et l’innovation aéronautiques ainsi que comme catalyseur de la croissance de l’aviation d’affaires dans la région. »

L’accent mis par Bombardier sur l’adoption d’une approche respectueuse de l’environnement dans ses processus de conception et d’élaboration de projets est un élément essentiel du centre de service nouvellement transformé. Parmi les principaux projets, citons l’installation de panneaux solaires et de postes de recharge électrique sur place, ce qui s’inscrit à merveille dans l’engagement de Bombardier à réduire son empreinte environnementale.

Par ailleurs, Bombardier est heureuse de présenter JETEX comme son fournisseur privilégié de services à l’aéroport à son centre de service Londres Biggin Hill. JETEX offrira aux clients des services de conciergerie sur place, élargissant l’éventail de services déjà offerts aux clients par Bombardier.

Créer une solide filière aéronautique dans la région pour favoriser le développement sur place de techniciens hautement qualifiés revêt une importance capitale dans la création de ce projet. Bombardier soutient depuis longtemps des programmes d’apprentissage et s’est associée avec Marshall Centre, le chef de file britannique de la formation, dans l’élaboration de son programme complet de 36 mois afin de procurer un important bassin d’emplois valorisants et bien rémunérés en aéronautique dans la région.

L’agrandissement du centre de service de Londres - Biggin Hill, de concert avec l’établissement de nouvelles installations à Miami, en Floride, et à Melbourne, en Australie, et l’agrandissement de son centre de service de Singapour, continue de mettre en lumière le plein engagement de Bombardier à fournir la meilleure expérience de service clientèle qui soit dans l’aviation d’affaires d’aujourd’hui, et ce, à l’échelle mondiale.

