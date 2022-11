Le téléphone de VERTU, le premier modèle Web3.0, dont le prix initial est fixé à 3 600 $, est en rupture de stock, à la grande stupéfaction de l'entreprise

/EIN News/ -- LONDRES, 30 nov. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Depuis le lancement de la prévente du téléphone METAVERTU le 24 octobre, le nombre de réservations à l'échelle mondiale a dépassé les 200 000 unités, et jusqu'à présent, plus de 40 % des utilisateurs ont payé le prix intégral. Parmi eux, le modèle en fibre de carbone, dont le prix a été fixé à 3 600,00 USD, est à l'évidence plus populaire, comptabilisant plus de 90 % des réservations. Par ailleurs, le modèle crocodile haute définition, coûtant plus de 6 500,00 USD, s'est aussi vendu à des milliers d'exemplaires.



Le 4 novembre, VERTU a annoncé un retard de livraison sur les réseaux sociaux, expliquant que depuis l'ouverture de la pré-vente du METAVERTU, celui-ci avait reçu une attention et un accueil impressionnants de la part des consommateurs, allant même au-delà des attentes de l'entreprise. Au vu du fort enthousiasme pour l'achat de ce téléphone et du nombre de commandes groupées, VERTU est forcée de retarder la livraison à certains clients en raison du manque de stock disponible.

Selon une étude de Counterpoint, le délai de remplacement d'un téléphone s'est allongé, étant passé de 24,3 mois au début de l'année 2019 à 31 mois de nos jours. Il est largement admis que le secteur de la téléphonie mobile présentait un manque d'innovation et que les consommateurs avaient de moins en moins envie de changer de téléphone. Ainsi, il n'est pas étonnant que les fabricants de téléphones n'aient pas préparé suffisamment de stock. VERTU demeure toutefois en quête de nouvelles technologies et s'efforce de marier l'artisanat traditionnel à une technologie de pointe, et c'est cela qui fait du METAVERTU un produit révolutionnaire à succès. En seulement dix jours, le premier lot de stock serait déjà épuisé.

En tant que premier téléphone Web3.0 au monde, le METAVERTU présente une configuration excellente : un microprocesseur Snapdragon 8Gen1, 18 Go de mémoire vive, 1 To d'espace de stockage interne, un espace de stockage distribué de 10 000 Go, un appareil photo principal avec capteur IMX787 dont la distance focale s'élève à 35 mm, un appareil photo à téléobjectif optique 9x et un moteur linéaire à axe X. Au vu de cet équipement, le METAVERTU est, à n'en pas douter, un téléphone concurrentiel. Mais si ce n'était que cela, on ne pourrait pas le qualifier de téléphone Web3.

Le METAVERTU est à l'origine des « systèmes jumeaux », une innovation qui consiste à intégrer les deux systèmes dans un seul téléphone ; ainsi, les utilisateurs peuvent intégrer le monde du Web3.0 en un clic tout en répondant à leurs besoins quotidiens d'Android. De plus, de nombreuses applications exclusives sont présentes pour aider les utilisateurs à profiter du monde du Web3.0, comme VSHOT pour la réalisation de photos à la chaîne, la puce de haute sécurité internationale à valeur intégrée, et bien plus encore. Toutes ces applications le valident donc pour le minage.

L'ère du Web2.0 a apporté pléthore d'opportunités et de changements. Mais nous observons maintenant de moins en moins d'innovation. Avec le lancement du METAVERTU, le premier téléphone Web3.0 au monde, nous avons un aperçu supplémentaire des possibilités que nous offriront Internet et le secteur de la téléphonie mobile à l'avenir. Il s'agira peut-être d'un nouvel océan de nouveautés.

Official online shop: www.vertu.com

METAVERTU purchase link: https://www.vertu.com/products/metavertu/

Social media links:

Facebook: https://www.facebook.com/Vertu

Instagram: https://www.instagram.com/vertu.england/

Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCR6rBatMhFsDZN49X8xLlFA

Twitter: https://twitter.com/EnglandVertu

Contact

Jasmine Guo

jasmine.guo@vertu.com

Directrice des relations publiques

Une photo accompagnant ce communiqué de presse est disponible à l'adresse https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/07de3c55-f39d-41aa-92f2-9deb79cd4108