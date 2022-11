Possibilité d’harmoniser les politiques relatives à la gestion des batteries de véhicules électriques (BVE) au bénéfice des Canadiens (selon un nouveau rapport)

/EIN News/ -- OTTAWA, 29 nov. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Alors que les gouvernements à l’échelle du Canada élaborent des programmes de gestion des batteries de véhicules électriques (BVE), un nouveau rapport souligne les possibilités d’harmoniser l’écosystème évolutif de la gestion des BVE grâce à une coordination et un alignement accrus des politiques.



« Un plus grand alignement entre les exigences provinciales et régionales relatives aux BVE en fin de vie servira à promouvoir l’innovation », a expliqué Brian Kingston, président et chef de la direction de l'Association canadienne des constructeurs de véhicules (ACCV). Tout comme les véhicules qui sont conçus, testés et vendus dans un marché nord-américain extrêmement intégré, la gestion des BVE doit aussi être harmonisée pour soutenir le développement des processus communs, l’efficience d’échelle et un marché concurrentiel. »

Élaboré de manière proactive par l’ACCV et Appel à Recycler Canada, Inc., le rapport « La gestion des batteries de véhicules électriques » vise à promouvoir une meilleure compréhension de la gestion des BVE en fin de vie et à souligner les possibilités d’harmoniser les politiques relatives à la gestion des BVE. Il examine la durée de vie d’une BVE, les pratiques de gestion, le rendement des batteries, les méthodes de diagnostic et les rôles et responsabilités des groupes d’intervenants impliqués dans la gestion des BVE à la fin de leur vie utile.

« Appel à Recycler a cumulé 25 ans de savoir-faire et a détourné environ 40 millions de kilogrammes de piles et batteries des sites d’enfouissement. Il cherche constamment des solutions écologiques aux défis liés à la fin de vie des produits à l’échelle de plusieurs secteurs d’activités et segments de produits, incluant les outils électriques, les vélos électriques, les détaillants et entreprises de piles et batteries. Nous sommes ravis de faire équipe avec l’ACCV. L’ajout du secteur automobile est la plus récente étape de notre mission qui vise à créer un environnement plus propre et plus sécuritaire au Canada. Nous sommes enthousiastes à l’idée de soutenir l’écosystème évolutif des BVE en partenariat avec l’ACCV », déclare Joe Zenobio, président d’Appel à Recycler Canada, Inc. « Nous croyons que ce rapport sera avantageux non seulement pour les partenaires d’industries, mais également pour les Canadiens partout au pays. »

Ensemble, Appel à Recycler et l’ACCV contribuent à la création du modèle hiérarchique des « 5R » pour refléter les voies possibles pour les BVE : Réparation, Remise à neuf, Revente telle quelle, Réutilisation à d’autres fins et Recyclage. Ce modèle favorisera l’évolution de l’écosystème de la gestion des BVE au Canada, en le rendant plus efficace et en garantissant la création de sa propre économie circulaire.

Consultez des exemplaires du rapport sur les sites https://www.cvma.ca/news/publications/ et https://www.call2recycle.ca/EV/.

À propos de l’Association canadienne des constructeurs de véhicules

L'Association canadienne des constructeurs de véhicules est l'association industrielle qui représente les plus grands constructeurs de véhicules légers et lourds du Canada depuis plus de 90 ans. Ses membres incluent Ford du Canada Limitée, Compagnie General Motors du Canada et Stellantis (FCA Canada Inc.). Collectivement, ses membres exploitent cinq (5) usines d’assemblage de véhicules, ainsi que des usines de moteurs et de composants, et comptent plus de 1 300 concessionnaires. Au Canada, 136 000 emplois sont directement liés à l’assemblage de véhicules. Il est estimé que le nombre d’emplois liés directement et indirectement à la construction de véhicules dépasse 792 000 à l’échelle du Canada. Veuillez consulter son site à l’adresse www.cvma.ca/fr.

À propos d’Appel à Recycler Canada, Inc.

Appel à Recycler est le programme de collecte et de recyclage de piles et batteries à usage domestique reconnu par les provinces de la Colombie-Britannique, de la Saskatchewan, du Manitoba, du Québec et de l’Île-du-Prince-Édouard. En Ontario, il agit également à titre d’organisme de responsabilité des producteurs (ORP) enregistré, conformément à la réglementation de cette province concernant les piles et batteries. Appel à Recycler accepte les piles et batteries à usage domestique (de 5 kg ou moins) pour le recyclage ainsi que les piles et batteries utilisées pour alimenter les produits de transport électrique comme les vélos, les scooters, les trottinettes et les hoverboards électriques et les véhicules électriques (VE).

Depuis sa création au Canada en 1997, Appel à Recycler a détourné environ de 40 millions de kilogrammes de piles et batteries des sites d’enfouissement canadiens et respecte ou dépasse les normes de recyclage les plus rigoureuses pour assurer une gestion et un recyclage sécuritaires des piles et batteries. Travaillant au nom de ses intervenants et en collaboration avec un réseau de plus de 9 500 points de dépôts participants à l’échelle du Canada, Appel à Recycler Canada poursuit sa mission de garantir que tout le monde ait accès au recyclage responsable des piles et batteries. Pour en savoir plus, consultez le site www.appelarecycler.ca ou appelez au 1 888 224-9764.