NetJets devient le client de lancement du biréacteur Global 8000 de Bombardier en passant une commande ferme de quatre avions et en convertissant huit commandes existantes

/EIN News/ -- MONTRÉAL, 29 nov. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bombardier a annoncé aujourd’hui que NetJets, son précieux client de longue date et le chef de file mondial de l’aviation privée, deviendra le client de lancement de l’avion Global 8000. Élargissant sa flotte mondiale déjà très importante de plus de 850 avions (et toujours en croissance), NetJets a passé une nouvelle commande ferme de quatre avions Global 8000, d’une valeur totale de 312 millions $, et converti huit commandes existantes de produits Bombardier. Cette transaction s’ajoute aux avions Global 7500 déjà commandés ou en service. NetJets bâtira une solide flotte de 24 avions Global 8000 offrant les meilleures performances, alors qu’elle collaborera aussi avec Bombardier pour mettre à niveau tous les avions Global 7500 de sa flotte pour les transformer en avions Global 8000 lorsqu’elle commencera à prendre livraison du nouvel avion phare de Bombardier. NetJets pourrait agrandir ultérieurement sa flotte d’avions privés, qui est la plus importante et la plus diversifiée du monde, par le biais d’une série d’options pouvant être exercées progressivement au cours des années à venir.

Présenté plus tôt cette année au Salon européen de l’aviation d’affaires (EBACE) à Genève, l’avion phare de Bombardier d’une nouvelle ère offre une autonomie de 8 000 milles marins à l’avant-garde de l’industrie et une vitesse maximale inégalée de Mach 0,94. Cet avion d’affaires tout-en-un ultime offrira aux Propriétaires NetJets une combinaison unique de performances exceptionnelles, le vol le plus en douceur et une sensationnelle expérience passagers axée sur les normes de sécurité et de service sans aucun compromis que seule NetJets peut fournir.

« Offrant une expérience d’aviation privée vraiment fluide, le nouvel avion Global 8000 est la solution ultime pour les Propriétaires NetJets, a déclaré Éric Martel, président et chef de la direction de Bombardier. L’expérience et l’expertise de NetJets en font le partenaire idéal pour réaliser, dans un contexte de flotte importante, le plein potentiel de valeur de cet avion d’affaires qui peut atteindre cette vitesse révolutionnaire de Mach 0,94. Notre inestimable relation continue de se développer en se renforçant, et nous sommes fiers de franchir ensemble cette étape historique. »

« Le nouvel avion Global 8000 nous aidera à continuer d’offrir à nos Propriétaires, et tout particulièrement à nos voyageurs internationaux, le summum des expériences personnalisées inoubliables à bord du meilleur ultra long-courrier qui existe, a déclaré Patrick Gallagher, président, Ventes, Marketing et Services de NetJets. Ayant entièrement vendu notre stock aux États-Unis jusqu’en 2023, nous continuons à investir afin de poursuivre notre expansion pour nos Propriétaires potentiels en Amérique du Nord et dans le monde entier. En fait, nous sommes fiers de vous faire part que, d’ici la fin de 2023, notre flotte mondiale d’avions sera environ 30 % plus importante que ce qu’elle l’était au début de 2022. »

L’avion d’affaires Global 8000 est doté de la cabine dont la taille est la plus généreuse de l’industrie et offre la plus faible altitude en cabine des avions de sa catégorie, soit 2 900 pieds lorsqu’il vole à 41 000 pieds. De plus, il est équipé du système Bombardier Pũr Air et de la technologie évoluée de filtre HEPA qui permet de renouveler le plus rapidement l’air en cabine.

L’avion Global 8000 répond à toutes les attentes en matière d’expérience en vol. Sa cabine est dotée des caractéristiques inaugurées dans l’avion Global 7500, lesquelles ont amélioré le confort des passagers de façon spectaculaire. L’avion est aussi équipé du fauteuil novateur Nuage, le tout premier fauteuil à offrir une position zéro gravité dans un avion d’affaires, qui permet aux Propriétaires NetJets d‘arriver à destination frais et dispos.

L’avion Global 8000 témoigne d’un engagement exemplaire de Bombardier en faveur de l’attention accordée aux détails, notamment avec sa suite principale équipée d’un lit pleine grandeur. De plus, le contrôle et la connectivité révolutionnaires du système de divertissement en cabine, le cadran tactile intuitif à DELO nice Touch du système de gestion cabine, le système audio directionnel l’Opéra de Bombardier et un écran 4K disponible en option assurent aux Propriétaires NetJets une expérience inégalée en cabine.

Sur le plan des performances, le nouvel avion Global 8000 peut transporter efficacement des Propriétaires NetJets vers un grand nombre de destinations à la fois plus éloignées et plus rapidement que jamais. Avec son autonomie et ses performances sur courte piste exceptionnelles à l’avant-garde de son marché, cet avion peut même désormais réaliser plus de liaisons exclusives, notamment Dubaï-Houston, Singapour-Los Angeles, Londres-Perth, et beaucoup d’autres.

À propos de Bombardier

Bombardier est un leader mondial en aviation axé sur la conception et la construction d’avions d’affaires exceptionnels et sur la prestation de services connexes. Les avions des gammes Challenger et Global de Bombardier sont reconnus pour les innovations de pointe qu’ils offrent, la conception de leur cabine, leurs performances, et leur fiabilité. La flotte mondiale d’avions Bombardier compte environ 5 000 avions en service auprès d’un large éventail de multinationales, de fournisseurs de vols nolisés et de programmes de multipropriété, de gouvernements et de particuliers. Les avions Bombardier sont aussi utilisés dans le monde entier dans le cadre de missions spéciales.

Bombardier, dont le siège social est à Montréal, au Québec, exploite des installations d’activités liées aux aérostructures, d’assemblage ou de finition d’avions au Canada, aux États-Unis et au Mexique. Le solide réseau de soutien à la clientèle de l’entreprise comprend des centres de service situés stratégiquement aux États-Unis et au Canada, ainsi qu’au Royaume-Uni, en Allemagne, en France, en Suisse, en Italie, en Autriche, aux Émirats arabes unis, à Singapour, en Chine et en Australie.

On trouvera des nouvelles et des renseignements sur l’entreprise, y compris le rapport de Bombardier sur les aspects environnementaux, sociaux et de gouvernance sur le site bombardier.com. Pour en savoir plus sur les produits de Bombardier et son réseau de service clientèle à l’avant-garde de l’industrie, consultez le site businessaircraft.bombardier.com/fr. Suivez-nous sur Twitter @Bombardier.

À propos de NetJets

Fondée en 1964 sous le nom d’Executive Jet Airways, NetJets Inc. fixe — et dépasse — les normes de l’industrie depuis près de 60 ans. Aujourd’hui, NetJets Inc. est fière d’être une société de Berkshire Hathaway réputée pour son engagement inébranlable en matière de sécurité et de service. Elle englobe NetJets, Executive Jet Management, QS Partners et QS Security, offrant diverses solutions de voyage personnalisées pour répondre aux besoins de chaque Propriétaire. Cela comprend la multipropriété d’avions, les options de crédit-bail et de carte avion, la gestion d’avions, les services de nolisement, de courtage et d’acquisition d’avions privés, et les services de sécurité spécialisés. Voilà pourquoi tant de voyageurs parmi les plus exigeants du monde entier choisissent NetJets Inc. au fil des générations. C’est aussi parce que NetJets propose la flotte d’avions privés la plus grande et la plus diversifiée du monde, ce qui permet d’avoir accès à volonté à toutes les destinations, même les plus éloignées, sur toute la planète. Pour en savoir plus sur le chef de file de l’aviation privée, consultez netjets.com dès aujourd’hui.

