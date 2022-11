Les Thés DAVIDsTEA font don de 1 million de tasses de thé

/EIN News/ -- En plus de soutenir les communautés locales au moyen du thé, Les Thés DAVIDsTEA invitent les clients à magasiner pour une bonne cause à l’occasion de la Semaine Je donne, alors que chaque transaction soutient le Fonds d’impact de la marque

MONTRÉAL, 29 nov. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Les Thés DAVIDsTEA Inc. (Nasdaq : DTEA) (« Les Thés DAVIDsTEA » ou la « Société »), détaillant de thé de premier plan en Amérique du Nord, sont heureux de souligner le Mardi je donne en annonçant leur don de plus de 1,3 million de tasses de thé aux héros de première ligne depuis le début de la pandémie. Afin d’appuyer l’engagement de la marque à créer une industrie du thé plus éthique et plus durable, pour chaque achat pendant la Semaine Je donne, soit du 29 novembre au 6 décembre, 1 $ sera remis au Fonds d’impact Les Thés DAVIDsTEA, qui appuie les initiatives d’impact locales et internationales de la marque. Les clients peuvent donc magasiner pour une bonne cause dans les 18 boutiques phares Les Thés DAVIDsTEA au Canada, de même qu’en ligne à davidstea.com.





Les clients peuvent aider Les Thés DAVIDsTEA à atteindre leur prochain objectif de 2 millions de tasses de thé données. Pour chaque transaction, Les Thés DAVIDsTEA feront don d’une tasse de thé!

Soutenir les communautés locales

Répandre la joie avec des dons en nature a toujours été dans l’ADN de Les Thés DAVIDsTEA depuis l’ouverture de leur première boutique en 2008. Dès le début de la pandémie de COVID-19, la marque a voulu amplifier ses efforts quotidiens et trouver des moyens de soutenir encore plus la communauté : Les Thés DAVIDsTEA sont fiers d’annoncer qu’ils ont officiellement fait don de plus de 1,3 million de tasses de thé aux héros de première ligne qui ont travaillé fort depuis le début de la pandémie. Pour la marque, les héros de première ligne sont toutes les personnes jouant un rôle essentiel dans la communauté et à qui une preuve d’appréciation ferait du bien, comme les travailleurs de la santé, les enseignants, les travailleurs dans les services de garde, les premiers répondants, les travailleurs de la poste, et bien d’autres encore. Les clients peuvent aider Les Thés DAVIDsTEA à atteindre leur prochain objectif de 2 millions de tasses de thé. Comment? Pour chaque transaction, en boutique et en ligne à davidstea.com, Les Thés DAVIDsTEA feront don d’une tasse de thé!

La mission de Les Thés DAVIDsTEA est de rendre accessible à tout le monde le thé, et la marque est persuadée que le thé peut être une source de réconfort. C’est pourquoi elle continue de propager l’amour du thé de manière significative en soutenant les héros de première ligne et en faisant des dons à des organismes sans but lucratif au moyen de son programme de commandites.

Profiter du Mardi je donne pour soutenir le Fonds d’impact Les Thés DAVIDsTEA

Afin de souligner Mardi je donne, Les Thés DAVIDsTEA feront don à leur Fonds d’impact de 1 $ pour chaque transaction en ligne et en boutique pendant toute la Semaine je donne, qui soutient les initiatives d’impact locales et internationales de la marque. Ce fonds a été lancé pendant la Semaine je donne en 2020, il a depuis contribué à trois projets d’impact mondiaux. La marque a démontré son engagement continu à l’endroit de ses communautés locales et, avec l’argent recueilli cette année au moyen du Fonds d’impact, entend soutenir encore plus de causes locales et mondiales.

« Chez Les Thés DAVIDsTEA, nous avons la passion de changer les choses pour le mieux. Je suis touchée de savoir que nous avons été en mesure d’apporter du réconfort au moyen de plus de 1 million de tasses de thé aux héros de première ligne qui travaillent fort dans nos communautés en Amérique du Nord », a déclaré Sarah Segal, chef de la direction et chef de la stratégie de marque chez Les Thés DAVIDsTEA. « Nous sommes également ravis de tendre la main à nos clients pour le Mardi je donne et de les inviter à participer à nos efforts à l’échelle locale et internationale pour créer une industrie du thé plus équitable et plus durable. Tous les achats effectués du 29 novembre au 6 décembre appuient directement nos projets d’impact; et avec les fêtes qui s’en viennent, c’est l’occasion idéale d’offrir des cadeaux qui redonnent », a-t-elle poursuivi.

Projets d’impact internationaux

À l’été 2022, la marque a lancé les C.A.M.P. par Les Thés DAVIDsTEA x Ethical Tea Partnership, qui désignent les Centres d’accompagnement pour le mieux-être et la positivithé. Il s’agit d’espaces d’enseignement sécuritaires pour les enfants des travailleurs du thé dont les parents ont déménagé pour des emplois temporaires pendant la période morte de l’été, une situation plutôt courante dans les régions productrices de thé. Déployée dans la région du Zhejiang, en Chine, cette initiative a donné la chance à des garçons et fillettes de participer à un programme éducatif complet couvrant entre autres les sciences, les compétences sociales et la nutrition, en plus d’offrir aux personnes qui prennent soin d’eux des formations sur des sujets comme la littératie, la santé et la protection de la maternité.





Les projets d’impact internationaux de Les Thés DAVIDsTEA comprennent ceux du Népal (à gauche), d’Afrique du Sud (au centre) et de Chine (à droite).

En 2021, Les Thés DAVIDsTEA ont démarré deux projets, les deux visant à redonner aux communautés où la Société s’approvisionne pour certains de ses thés :

Le Projet d’eau potable au Népal : En partenariat avec la plantation de thé familiale Jun Chiyabari, Les Thés DAVIDsTEA fournissent à quatre écoles publiques au Népal un accès à long terme à de l’eau potable, une initiative ayant des répercussions sur la vie de 3 200 élèves, enseignants et membres du personnel.

En partenariat avec la plantation de thé familiale Jun Chiyabari, Les Thés DAVIDsTEA fournissent à quatre écoles publiques au Népal un accès à long terme à de l’eau potable, une initiative ayant des répercussions sur la vie de 3 200 élèves, enseignants et membres du personnel. Le Projet de salle d’étude en Afrique du Sud : En collaboration avec Johan, un producteur de rooibos en Afrique du Sud, Les Thés DAVIDsTEA ont construit un lieu propice à l’étude pour les enfants des agriculteurs de petites fermes de thé dans les monts Cederberg.

Magasinez pour une bonne cause en ligne à davidstea.com pour les clients du Canada et des États-Unis, de même que dans les 18 boutiques phares Les Thés DAVIDsTEA au Canada.

Dans le but de poursuivre leur soutien aux organisations locales qui ont un impact dans la communauté, Les Thés DAVIDsTEA acceptent les demandes de partenariats et de commandites tout au long de l’année.

À propos de Les Thés DAVIDsTEA

La Société Les Thés DAVIDsTEA offre une sélection de spécialité de qualité supérieure de thés en vrac, thés préemballés, sachets de thé, accessoires pour le thé et cadeaux au moyen de sa plateforme de commerce électronique au www.lesthesdavidstea.com, de l’Amazon Marketplace, de ses clients en gros qui comprennent plus de 3 800 supermarchés et pharmacies, et de ses 18 boutiques Les Thés DAVIDsTEA au Canada. La Société propose principalement des mélanges de thés exclusifs, de même que des thés et herbes traditionnels d’origine unique. La culture de la Société s’imprègne d’un amour et d’une connaissance du thé enracinés dans une soif d’explorer les saveurs, les bienfaits santé et les aspects liés au style de vie du thé. Mettant l’accent sur les saveurs innovatrices, les ingrédients axés sur le mieux-être et les thés biologiques, la Société lance des « collections » saisonnières dans le but de rendre le thé sympa et accessible à tous. Le siège social de la Société est situé à Montréal, au Canada.

