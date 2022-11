Investissements Purpose annonce une augmentation du rendement du Fonds Innovation en soins de santé Purpose

Le premier fonds d’innovation en soins de santé au Canada offre aux investisseurs la possibilité d’obtenir un rendement supérieur

/EIN News/ -- TORONTO, 29 nov. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Investissements Purpose Inc. (« Purpose ») a le plaisir d’annoncer que le Fonds Innovation en soins de santé Purpose (TSX : HEAL) a choisi d’augmenter sa cible de distribution annuelle de 5 % à 8 %, qui sera versée sous forme de distributions mensuelles de 0,133 $ par part, à compter de novembre 2022.



Ce changement fait suite au fait que le fonds gagnait un revenu de primes d’options vendues supérieur à ce qui était requis pour les distributions mensuelles. Par conséquent, Purpose a décidé que l’excédent serait réinvesti dans le fonds et que les primes acquises excédentaires seraient distribuées aux porteurs de HEAL sous forme d’un coupon plus élevé.

« Nous sommes extrêmement heureux d’annoncer notre stratégie de rendement amélioré pour le Fonds Innovation en soins de santé Purpose. Grâce à ce changement, les investisseurs pourront bénéficier d’un rendement concurrentiel et d’une exposition aux sociétés novatrices du secteur à des valeurs nettement inférieures à celles de l’an dernier, tout en se positionnant pour une croissance future lorsque le marché se redressera », affirme Eden Rahim, gestionnaire de portefeuille du Fonds de rendement d’innovation en soins de santé Purpose et l’un des plus grands experts mondiaux en placements dans le secteur des soins de santé.

Ce fonds est l’un des premiers du genre au Canada à offrir une exposition gérée activement à des chefs de file de l’innovation dans les secteurs de la biotechnologie et des soins de santé. Il comporte plusieurs caractéristiques uniques qui le distinguent des autres fonds de soins de santé au Canada :

Innovation en soins de santé : En plus d’offrir une exposition à des fournisseurs mondiaux stables et reconnus de produits biopharmaceutiques, de technologies médicales et de services de soins de santé, le fonds offre également aux investisseurs une exposition aux sociétés de biotechnologie qui connaissent la croissance la plus rapide et qui mettent au point des traitements novateurs et des technologies révolutionnaires.

En plus d’offrir une exposition à des fournisseurs mondiaux stables et reconnus de produits biopharmaceutiques, de technologies médicales et de services de soins de santé, le fonds offre également aux investisseurs une exposition aux sociétés de biotechnologie qui connaissent la croissance la plus rapide et qui mettent au point des traitements novateurs et des technologies révolutionnaires. Rendement : Sa stratégie de superposition dynamique d’options traite activement la volatilité comme un actif à convertir en rendement, tout en préservant une hausse mensuelle importante en vendant environ 1-déviction standard dans le cours. Cela s’est avéré un avantage dans un marché oscillant qui a prévalu tout au long de 2022.

Sa stratégie de superposition dynamique d’options traite activement la volatilité comme un actif à convertir en rendement, tout en préservant une hausse mensuelle importante en vendant environ 1-déviction standard dans le cours. Cela s’est avéré un avantage dans un marché oscillant qui a prévalu tout au long de 2022. Compétence : Le fonds est activement géré par Eden Rahim de Next Edge Capital, l’un des plus grands experts mondiaux de l’investissement dans le secteur de la santé. M. Rahim a une formation universitaire en génétique moléculaire et une vaste expérience dans la gestion de portefeuilles de sciences de la vie et de biotechnologie. Sa gestion active, fondée sur son expérience en sciences et en industrie, permet au fonds de tirer parti d’occasions à forte croissance dans les secteurs de la biotechnologie et des soins de santé.



Les progrès récents dans le secteur des soins de santé ne sont que le début de ce que Purpose estime être un nouveau cycle pluriannuel de percées dans les secteurs de la biotechnologie et des soins de santé qui offre aux investisseurs des occasions de rendements attrayants à long terme. Le fonds investit dans un portefeuille toutes capitalisations dans les domaines à forte croissance de l’édition de gènes, de la santé numérique, des tests médicaux, des soins dentaires, de l’entretien de la santé, des hôpitaux, des pharmacies et de la santé animale. Purpose est d’avis que les titres en portefeuille sont axés sur la croissance à long terme et qu’ils sont dotés d’occasions de commercialisation et d’un solide portefeuille de produits en développement.

Pour plus d’informations, veuillez visiter : https://www.purposeinvest.com/fr-CA/funds/purpose-healthcare-innovation-yield-etf

À propos de Investissements Purpose

Investissements Purpose est une société de gestion d’actifs qui gère un actif d’environ 14 milliards de dollars. Purpose met constamment l’accent sur l’innovation axée sur le client et offre une gamme de produits axés sur les résultats. Investissements Purpose est dirigée par Som Seif, entrepreneur reconnu, et la société est une division de Purpose Unlimited, entreprise de services financiers indépendante axée sur la technologie.

Pour obtenir plus d’information, communiquez avec :

Keera Hart

Keera.Hart@kaiserpartners.com

905-580-1257

Un placement dans un fonds d’investissement peut donner lieu à des commissions, à des commissions de suivi, à des frais de gestion et à d’autres frais. Veuillez lire le prospectus et les autres documents d’information avant d’investir. Si les titres sont achetés ou vendus sur un marché boursier, il se peut que vous payiez plus ou receviez moins que leur valeur liquidative actuelle. Les fonds d’investissement ne sont pas garantis, leur valeur fluctue fréquemment et leur rendement passé peut ne pas se reproduire. Les niveaux et la fréquence des distributions des fonds ne sont pas garantis et peuvent varier au gré du gestionnaire.

Le présent document peut comporter certaines déclarations prospectives. Les déclarations prospectives sont des énoncés de nature prévisionnelle qui sont fondés sur des conditions ou des événements futurs ou qui s’y rapportent, ou qui comportent des mots comme « peut », « sera », « devrait », « pourrait », « prévoir », « anticiper », « intention », « planifier », « croire », « estimer » ou toute autre expression semblable. Puisque les déclarations qui concernent l’avenir ou qui contiennent autre chose que des renseignements historiques sont exposées à divers risques et incertitudes, les résultats, les actions ou les événements réels peuvent différer sensiblement de ceux envisagés dans la déclaration prospective. Les déclarations prospectives ne représentent pas des garanties du rendement futur et sont, en raison de leur nature, fondées sur de nombreuses hypothèses. Bien que les déclarations prospectives contenues dans ce document soient fondées sur ce que Purpose considère comme des hypothèses raisonnables, Purpose ne peut garantir que les résultats réels seront conformes à ces déclarations. Le lecteur est invité à examiner attentivement les déclarations prospectives et à ne pas y accorder une confiance excessive. À moins que la loi applicable ne l’exige, la société n’a ni l’intention ni l’obligation de mettre à jour ou de réviser les déclarations prospectives à la lumière de nouvelles données, d’événements futurs ou autre, et décline toute responsabilité à cet égard.