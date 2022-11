Opening Statement of Senator Risa Hontiveros on Myanmar Trafficking

Committee on Women, Children, Family Relations and Gender Equality

November 29, 2022

I call to order this Senate hearing to tackle my privilege speech on human trafficking victims in Myanmar.

May I request the Committee Secretary to acknowledge the guests.

Magandang hapon sa ating lahat. Noong nakaraang linggo, sa aking privilege speech, inilahad ko ang kwento ni Rita ang kanyang labing isa pang kasama, na nakauwi sa Pilipinas sa pakikipagtulungan ng DFA, ng aking opisina at mga kaibigang mga non-government organizations. Masaya akong ibahagi na kasama na nila ngayon ang kanilang pamilya. Nakipagkita ako sa kanila noong Huwebes at masaya ako makita na sila lahat ay malusog at handang makipagtulungan para tuluyan nang matapos ang mga trafficking and scam operations na ito.

Ngunit habang masaya tayo para kina Rita at kanyang kasama, ang paglabas nila ay naging hudyat ng iba pang mga kwento ng malalagim na sinasapit ng ating mga kababayan doon. Kahindik hindik ang mga kwento ng karahasan, pagmamalupit, ang pang-aabuso. Sa ngayong hapon po, makakasama natin si Alias Baby na nakauwi galing Myanmar isang buwan na ang nakakalipas at muntik mamatay sa kamay ng kanyang employer na Chinese. Kuryente, baton, latigo ang sinapit niya at kanyang mga kasama.

At sabi nga, but wait, there's more -- the plot gets thicker. At hindi lang the plot thickens, mukhang we have heard this plot before. Para akong nakakaramdam ng déjà vu. At sigurado akong ganun din ang mararamdaman ninyo lalo na't pag nakausap natin sila.

Dahil tila hindi lang sindikatong Chinese Mafia ang may kasalanan dito, bagamat sila ang main kontrabida, mayroon ding sangkot na immigration employees. Para po itong Pastillas Part 2, pero mas malala at mas mapusok. Ang kwento naman na ito ay ibabahagi ng Alias Paolo.

Before I call on the resource persons, may I ask my colleagues if they have any opening statements. Hihingiin ko din sa aking colleagues na in the interest of time, gusto ko sana makatapos makasalita si Alias Baby at si Alias Paolo, tapos saka tayo magtanong ng ating mahahabang mga tanong. Dahil mahalaga na makita natin ang full picture - ang kalagayan doon, at ang modus operandi paano sila nakarating doon.