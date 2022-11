Đến Hoiana – Xem Bóng đá Truyền hình Trực tiếp

Cùng nhau xem những trận cầu sôi động tại Một-Hai-Bar, The Garden và The Edge

/EIN News/ -- HOI AN, Vietnam, Nov. 29, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Hoiana Resort & Golf là điểm đến lý tưởng để xem các trận bóng đá được truyền hình trực tiếp tại Qatar từ ngày 20/11 đến ngày 18/12. Hãy cùng hòa vào bầu không khí ăn mừng sôi động tại Một-Hai-Bar, The Garden và The Edge, nơi bạn có thể theo dõi trực tiếp các trận cầu tại màn hình LED rộng 10 mét và cổ vũ cho đội bóng yêu thích của mình. Hãy đến Hoiana và theo dõi những cầu thủ lừng danh trên sân bóng như Lionel Messi, Cristiano Ronaldo và các cầu thủ hàng đầu châu Á như Son Heung-Min của đội tuyển Hàn Quốc và Kubo Takefusa từ đội tuyển Nhật Bản. Quý khách sẽ được tặng một phần nước miễn phí khi tham gia chương trình “Chia sẻ và Nhận thưởng” (Share & Win) bằng cách tạo dáng chụp ảnh tại quầy booth “Sôi động cùng Bóng đá” (Football Fever) tại Hoiana Resort & Golf Lobby và chia sẻ những bức ảnh Live Football đẹp nhất của bạn trên Facebook hoặc Instagram.







Thưởng thức bia ủ tại The Garden và CHAM

Hòa nhịp bầu không khí tiệc sôi nổi tại quán The Garden & CHAM và tham gia chương trình khuyến mãi “Mua 1 Vại bia – Tặng 1 Set Quà ăn vặt nhỏ” khi xem các trận cầu trực tuyến, Thưởng thức các món bia 7 Bridges Beer, Saigon Beer and Biere Larue ủ tại chỗ hay thử món đặc sản Bia Úp Ngược (Upside Down Beers), cùng các món “Berry Go High” và “Watermelon Yolo” chỉ với giá từ 120,000 VND.

Thưởng thức hương vị địa phương tại The Edge

Nếu muốn thưởng thức hương vị địa phương, hãy đến The Edge – quầy bar rooftop của Hoiana – để thưởng thức những món bia Việt. Bạn sẽ được lựa chọn giữa gói “5 chai bia nội địa” (Huda hoặc Saigon Beer) với giá từ 250,000 VND hoặc gói “12 chai bia & Combo mâm snack” với mức giá từ 1,400,000. Hãy thưởng thức những món ăn tuyệt hảo như món cánh gà cay nồng, món bánh bao empanada nhân bò thơm ngon và món croquette thịt heo vùng Serrano. Đây là những thức quà hoàn hảo để ăn kèm cùng những loại bia Việt tươi ngon bậc nhất. Những khách hàng muốn xem các trận bóng tại phòng riêng có thể đặt các suất ăn qua dịch vụ Ăn uống Tại phòng (In-Room Dining) tại Hoiana Hotel & Suites hay New World Hoiana Hotel.

Những món cocktail sáng tạo ở quán Một-Hai-Bar

Hãy đặt chân đến quán Một-Hai-Bar ngay tại trung tâm casino và xem các trận bóng đá trực tiếp trên màn hình LED khổng lồ; cổ vũ cho đội bóng yêu thích cùng món cocktail dành riêng cho đội tuyển quốc gia yêu thích của bạn. Chỉ với giá từ 100,000 VND, hãy thưởng thức những món cocktail đặc sắc như Sangria White tương ứng với đội tuyển Tây Ban Nha, Caipirinha cho đội tuyển Brazil, Porto Tonico cho đội tuyển Bồ Đào Nha, Soju Ale cho đội tuyển Hàn Quốc và Japan Collins cho đội tuyển Nhật Bản!

Chương trình “Chia sẻ và Nhận thưởng” (Share & Win) (20/11 - 18/12)

Từ ngày 20/11 đến ngày 18/12, khi tham gia chương trình “Chia sẻ và Nhận thưởng”, bạn sẽ được tặng một phần nước uống miễn phí. Bạn chỉ cần tạo dáng chụp ảnh ở quầy booth tại Hoiana Resort & Golf Lobby và chia sẻ hình ảnh trên Instagram hoặc Facebook kèm theo hashtag #madeinhoiana and #hoianalivefootball. Sau đó, hãy cho đại diện Hoiana Premier Rewards xem bài đăng của bạn để nhận phần nước miễn phí tại Một-Hai-Bar hoặc The Garden tại các trận bóng đá truyền hình trực tiếp.







Về Hoianaa Resort & Golf

Hoiana Resort & Golf là tổ hợp nghỉ dưỡng sở hữu vị trí vàng tọa lạc bên bờ biển phía nam Hội An, nơi vẫn còn vẹn nguyên vẻ đẹp hoang sơ và được bao quanh bởi các địa danh Di sản Thế giới đã được UNESCO công nhận tại Hội An, Việt Nam.

Thiên đường nghỉ dưỡng sở hữu bãi biển riêng, trải dài 4 kilomet với 4 khách sạn sang trọng được quản lý bởi tập đoàn Rosewood Hotel Group bao gồm: Hoiana Hotel & Suites có 141 phòng suite tiện nghi đẳng cấp vượt trội; New World Hoiana Hotel với 476 phòng nghỉ sang trọng (khai trương tháng 7 năm 2022); KHOS Hoiana Hotels và Rosewood Hoi An được dự kiến sẽ đi vào hoạt động vào quý 2 năm 2023 và 2024. Bên cạnh quần thể các khách sạn tiêu chuẩn đẳng cấp thế giới kể trên, Hoiana Residences là điểm nhấn đặc biệt với 270 căn hộ khách sạn tiện nghi và chu đáo, nơi sẽ được ví như ngôi nhà thứ 2 để du khách dừng chân thư giãn phóng tầm nhìn ra khu vườn xanh ngập nắng hay biển Đông gió lộng (mở cửa vào tháng 11 năm nay).

Ẩm thực tại Hoiana Resort & Golf là điều chắc chắn sẽ làm hài lòng bất kỳ thực khách khó tính nào, với hơn 10 nhà hàng đẳng cấp thế giới, phục vụ ẩm thực truyền thống đa quốc gia, từ Việt Nam, Hàn Quốc, Trung Quốc và các món Âu. Cùng với đó là khu dịch vụ vui chơi giải trí có thưởng hiện đại chuẩn quốc tế gồm hơn 140 bàn chơi và 300 máy chơi, chắc chắn mang đến những lựa chọn đa dạng chiều lòng mọi khách chơi ghé thăm.

Một trong những trải nghiệm không thể bỏ qua tại khu nghỉ dưỡng Hoiana Resort & Golf chính là sân golf 18 hố Hoiana Shores Golf Club, một sản phẩm được thiết kế bởi kiến trúc sư huyền thoại Robert Trent Jones Jr. Đây là một trong những sân golf Par 71 có cảnh quang tuyệt đẹp hướng ra đại dương nhưng không kém phần thách thức các gôn thủ luôn muốn chinh phục. Bên cạnh đó, Nhà Câu Lạc Bộ (Clubhouse) với đầy đủ tiện nghi rộng hơn 6000 m2 được xem là một trong những clubhouse lớn nhất khu vực châu Á. Từ thiết kế ấn tượng đến sân chơi ưu việt, Hoiana Shores Golf đã giành được rất nhiều giải thưởng danh giá như: “Sân golf tốt nhất Việt Nam 2022” và “Top 10 sân golf tốt nhất Việt Nam năm 2022” từ Giải thưởng Golf & Giải trí Việt Nam (Vietnam Golf and Leisure Awards 2022), và gần đây nhất đã được xếp hạng 15 trong “Top 100 sân golf hàng đầu châu Á năm 2022”, một giải thưởng do Golf Travel Korea và Golf Travel China phối hợp tổ chức, nhằm vinh danh các sân golf xuất sắc, đồng thời quảng bá văn hóa chơi golf trên khắp lãnh thổ Châu Á.

Hoiana đã hoàn thành giai đoạn đầu của dự án phát triển trong quần thể hơn 1000 hecta thuộc phía Nam Hội An, với tổng giá trị đầu tư đến 4 tỷ đô la. Với kế hoạch phát triển tiếp theo, Hoiana sẽ tiếp tục nâng tầm chuẩn mực mới cho du lịch đẳng cấp tại Việt Nam khi vẫn bảo tồn và gìn giữ các yếu tố di sản địa phương, song song mang lại sự phát triển về kinh tế và các cơ hội tiềm năng cho tỉnh Quảng Nam.

