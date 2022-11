Xenon Private Equity Small Cap acquiert une participation minoritaire chez Bravo Savings Network, le spécialiste du marketing d’affiliation pour renforcer son expansion en France

Le fonds d’investissement luxembourgeois Xenon Private Equity Small Cap (XSCF) a acquis une participation minoritaire de 49 % chez Bravo Savings Network, spécialiste du marketing d’affiliation





La valorisation estimée après cette entrée dans le fonds est de l’ordre d 25-35millions d'euros





Le taux de croissance prévu du marché français dépasse les 25 % par an suite à l'expansion



/EIN News/ -- PARIS, 29 nov. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bravo Savings Network, leader du marché des bons de réduction numériques et du marketing d'affiliation, renforce sa présence sur le marché français suite à l'investissement du fonds luxembourgeois Xenon Private Equity Small Cap (XSCF), qui a acquis une participation minoritaire de 49 %, plus tôt en mars de cette année. Cet investissement a entraîné une croissance significative sur les dix marchés internationaux établis de Bravo, catapultant la société à la première place des principaux éditeurs internationaux de codes de réduction en Italie, son pays d’origine et dans le top 10 en Europe.

Une prévision de croissance de 25 % en France dans les trois ans, pour la marque locale BravoPromo

La participation minoritaire acquise par Xenon Private Equity Small Cap (XSCF), associée à la croissance du couponing qui atteint environ 10 % par an1, conduit Bravo Savings Network à se fixer un objectif de croissance de 25 % par an en France au cours des trois prochaines années, afin de capturer une part dominante du marché français pour BravoPromo , la marque locale de la société. Cette arrivée porte à 25-35 millions d’euros, le montant estimé de la valorisation de Bravo Savings Network.

« Le prochain chapitre de l'histoire de Bravo Savings Network, il ne peut être que prometteur », déclare Marco Farnararo, PDG de Bravo Savings Network. « L'entrée du fonds Xenon apporte une expérience précieuse pour notre croissance qui, nous le pensons, donnera un nouvel élan à l'ensemble du secteur, mais bien sûr, il nous permettra également de nous intéresser à de nouveaux marchés et d'accélérer notre expansion par le biais de fusions et d'acquisitions. En conséquence, nous visons également à fournir à nos clients une offre plus variée sur leurs marchés locaux et à stimuler au passage l'intérêt pour l'épargne des consommateurs en ligne. »

Ces objectifs de croissance se concrétisent déjà grâce l’établissement de nouveaux partenariats, avec lastminute.com, Myprotein. Ceux-ci viennent renforcer le réseau actuel de Bravo Savings Network dominés par Lookfantastic, Huawei, Kiko, Courir et Ralph Lauren.

Bravo Savings Network, un leadership international et une présence sur 13 marchés dans le monde

Lancé en 2015, Bravo Savings Network s'est rapidement développé pour devenir un des principaux acteurs internationaux en matière de couponing, avec une présence sur 13 marchés dans le monde. Grâce à son expertise dans le couponing numérique et le marketing d'affiliation, la société a des plans de croissance ambitieux, accélérés par le récent cycle d'investissement.

En 2019, Bravo Savings Network affichait un chiffre d’affaires de 3,2 millions d’euros et de 10,8 millions d’euros en 2021. Pour 2022, le chiffre d’affaires prévisionnel est de 15 millions d’euros.

Source : données internes

À propos de Bravo Savings Network

Bravo Savings Network est une entreprise internationale spécialisée dans le marketing d'affiliation, fondée en 2015 dans le but d'aider les consommateurs à économiser de l'argent sur leurs achats, et de promouvoir les meilleures offres disponibles en ligne. Suivant le rythme de la croissance rapide des achats en ligne, l'entreprise est actuellement active dans 13 pays différents en Europe, ainsi qu'aux États-Unis. Bravo Savings Network a conçu une plateforme conviviale utilisant les dernières techniques de marketing, avec l'aide d'une équipe dotée d’une grande expérience dans le domaine des offres. Bravo Savings Network est également une entreprise axée sur le développement durable, qui se consacre à la sensibilisation des consommateurs dans le secteur des achats en ligne. Avec le Green Friday, en collaboration avec le projet de reforestation Eden, Bravo Savings Network s'est engagé à planter un arbre pour chaque achat effectué par les clients entre le Black Friday et Noël. À ce jour, l'entreprise a planté plus de 500 000 arbres au Kenya et vise le million d'arbres d'ici la fin de l'année 2024.