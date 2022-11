L'ACARR lance un Cours sur l'épargne-retraite pendant le Mois de la littératie financière afin d'habiliter les Canadiens désireux d'apprendre les bases de l'épargne-retraite

/EIN News/ -- TORONTO, 28 nov. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- L'Association canadienne des administrateurs de régimes de retraite (ACARR) s'est engagée à améliorer constamment le système canadien de revenu de retraite. À cette fin, l'ACARR s'efforce depuis plusieurs années de favoriser une meilleure littératie de retraite. Après avoir offert des jeux-questionnaires sur la littératie en matière de retraite de 2016 à 2022, l'ACARR lance maintenant son Cours sur l'épargne-retraite afin d'habiliter les Canadiens qui souhaitent apprendre les rudiments de l'épargne-retraite et de favoriser la sensibilisation à l'importance de l'épargne-retraite à tout âge. Selon un récent sondage de l'Institut canadien des actuaires (ICA), plus de la moitié des Canadiens n'ont pas de plan financier pour leur retraite. Nous espérons que ce cours aidera de nombreuses personnes à comprendre l'épargne-retraite et les encouragera à planifier adéquatement leurs années de retraite.



Ce nouveau Cours sur l'épargne-retraite offert par l'ACARR a été lancé pendant le Mois de la littératie financière pour renforcer les efforts d'éducation financière déployés par nos gouvernements fédéral et provinciaux et nos alliés communautaires.





L’ACARR lance un nouveau Cours d’épargne-retraite

Même si l'on croit souvent à tort que seules les personnes qui approchent de l'âge de la retraite doivent y penser, lorsqu'il s'agit d'épargne-retraite, le plus tôt sera le mieux. Que l'on soit au tout début de sa carrière ou que l'on ait déjà commencé à constituer une épargne, il n'est jamais trop tôt pour apprendre à gérer et à accumuler l'épargne-retraite. Le Cours sur l'épargne-retraite de l'ACARR comprend six modules qui présentent les concepts de base de l'épargne-retraite, en mettant l'accent sur l'apprentissage en courts leçons et le renforcement des concepts au moyen des interrogations. Cliquez ici pour commencer le Cours maintenant !

L'ACARR est le principal organisme de défense des intérêts d'un système de revenu de retraite équilibré, efficace et durable au Canada. Nos promoteurs et administrateurs de régimes de retraite des secteurs privé et public gèrent des régimes de retraite pour des millions de participants, qu'ils soient actifs ou retraités.

