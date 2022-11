CIRA s’associe à Mastodon Canada pour soutenir les communautés numériques canadiennes

Un partenariat important pour aider à soutenir le nombre sans cesse croissant d’utilisateurs de Mastodon

/EIN News/ -- OTTAWA, 28 nov. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Aujourd’hui, CIRA est fière d'annoncer son partenariat officiel avec Mastodon Canada, mstdn.ca, pour soutenir sa croissance et ses efforts de développement communautaire. Alors que des milliers de Canadiens affluent vers la plateforme, ce partenariat unique reflète la mission de CIRA de soutenir les communautés Internet canadiennes bâties sur le Web ouvert et propulsées par un domaine .CA.

Surtout connue pour la gestion des domaines .CA de tous les Canadiens, une partie du mandat de CIRA comprend le soutien d'initiatives numériques menées par des Canadiens. Le réseau décentralisé à code source libre de Mastodon et l'émergence d'un serveur canadien convenaient parfaitement à la mission communautaire de CIRA, ce qui a mené à un partenariat naturel. De plus, Mastodon est accompagné d’outils efficaces visant à empêcher les abus pour aider à favoriser la confiance et la protection sur la plateforme. Compte tenu de la nature décentralisée et indépendante de Mastodon, les utilisateurs suivent les codes de conduite du serveur, qui incluent des politiques strictes interdisant la haine et le harcèlement.

Au cours des dernières semaines, Mastodon a connu une croissance généralisée, l’instance canadienne enregistrant une croissance importante, passant de 1 000 abonnés à près de 20 000 en aussi peu que deux semaines. Le soutien de CIRA aidera à favoriser la croissance et à couvrir les coûts de l’instance ainsi qu'à financer les efforts de renforcement de la communauté de Mastodon Canada.

Citation de la direction

Les défis auxquels sont confrontées les plateformes de médias sociaux à travers le monde nous rappellent que nous devrions repenser le rôle de ces réseaux de communication mondiaux à but lucratif.

À CIRA, nous voyons une occasion d'aider les Canadiens à créer de nouvelles plateformes et communautés fondées sur les principes de l'Internet ouvert. Nous sommes fiers de soutenir Mastodon Canada dans sa mission de bâtir un réseau véritablement canadien, animé par la communauté et basé sur le respect et l'inclusivité.

-- Spencer Callaghan, directeur de la marque et des communications de CIRA

Ce partenariat innovant avec CIRA renforce les coûts de serveur de plus en plus exigeants de Mastodon Canada et nous aidera à développer des éléments de gouvernance essentiels pour sécuriser notre communauté dans le futur.

-- Chad Ohman, Fondateur de Mastodon Canada

Faits importants

À ce jour, Mastodon a atteint plus de 2,5 millions d'utilisateurs mensuels actifs, répartis dans près de 8 000 instances.

Le 18 novembre 2022, Mastodon a atteint un record de près de 180 000 inscriptions de nouveaux utilisateurs en une seule journée.

CIRA aide à renforcer l'écosystème Internet du Canada grâce à son Programme d'investissement communautaire, qui comprend le financement de projets Internet communautaires, des outils gratuits pour protéger les Canadiens en ligne et des projets qui favorisent un accès Internet rapide et résilient.



À propos de CIRA

CIRA gère le domaine de premier niveau .CA au nom de l’ensemble de la population canadienne. De plus, CIRA conçoit des technologies et des services de cybersécurité – comme son pare-feu DNS et son Bouclier canadien – qui contribuent à l’atteinte de son objectif, qui vise à bâtir un Internet de confiance pour les Canadiens. L’équipe de CIRA exploite un des domaines nationaux (ccTLD) dont la croissance est la plus rapide, un réseau DNS mondial à haute performance et l’une des solutions de registre d’arrière-plan les plus évoluées.

À propos de Mastodon Canada

Faisant partie du Fediverse de Mastodon, mstdn.ca est un média social décentralisé alimenté par Mastodon qui est géré par des Canadiens, pour des Canadiens et hébergé au Canada.

Personne-ressource pour les médias

Shehnila Sayeed

Spécialiste des communications

CIRA