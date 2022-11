First Hydrogen choisit le Québec pour le premier éco-système d'hydrogène vert de concert avec la production d'hydrogène vert et l'assemblage de véhicules zéro émission

Vancouver, Colombie-Britannique--(Newsfile Corp. - 28 novembre 2022) - First Hydrogen Corp. FHYD FHYDF FIT ("FIRST HYDROGEN" ou la "Société") est heureuse d'annoncer qu'elle a choisi la ville de Shawinigan au Québec pour développer son premier éco-système d'hydrogène vert. La Société a mené des évaluations de sites et a maintenant officiellement lancé le processus pour sécuriser et pour développer ces sites pour la production locale d'hydrogène vert et l'assemblage de véhicules utilitaires First Hydrogen à zéro émission.

First Hydrogen planifie de produire jusqu'à 50 MW d'hydrogène vert à l'aide d'une technologie d'électrolyse avancée et de distribuer l'hydrogène dans le corridor Montréal-Québec pour être utiliser par les véhicules utilitaires légers (VUL) de First Hydrogen. Aussi, notre hydrogène vert pourra soutenir d'autres véhicules et applications alimentés à l'hydrogène de la région.

Les premiers VUL à hydrogène devraient être assemblés à Shawinigan pour être distribués dans toute l'Amérique du Nord de concert avec l'offre de produits Hydrogène-en-tant-que-service de la société. L'usine d'assemblage sera conçue pour une capacité annuelle de 25 000 véhicules par an lorsqu'elle fonctionnera à pleine capacité et représentera une courroie de transmission majeure pour les emplois dans les technologies vertes de la région de Shawinigan.

La stratégie de la Société est étroitement liée au « Plan pour une économie verte » de la province de Québec et à la « Stratégie québécoise de l'hydrogène vert et de la bioénergie 2030 », qui visent toutes deux à réduire la dépendance aux combustibles fossiles, l'autonomie énergétique et la prospérité verte grâce à l'utilisation de l'hydrogène vert pour décarboner et renforcer son économie. De plus, la province de Québec offre un environnement stable et favorable au projet de First Hydrogen grâce à ses politiques et programmes économiques, d'innovation et énergétiques visant à accélérer le rythme de la transition énergétique verte.

Le projet est également conforme aux récentes annonces du gouvernement fédéral en faveur des initiatives d'hydrogène vert et des carburants à faible teneur en carbone.

Rob Campbell, PDG, Énergie de First Hydrogen, a déclaré : « Shawinigan au Québec, est l'endroit idéal pour que First Hydrogen installe son premier jalon en Amérique du Nord. C'est ici que la première société hydroélectrique du Québec y a été établie en 1898 et Shawinigan a une longue histoire en matière de collaboration entre les entreprises énergétiques et industrielles. La Ville et la région sont très bien positionnées avec ses ressources en énergie verte, sa communauté industrielle et son économie de l'énergie verte en pleine croissance. Il sera également très important de collaborer étroitement avec le réseau régional de l'éducation pour créer les compétences requises de demain. C'est d'ailleurs dans la région que siège de l'institut de recherche en hydrogène de l'UQTR (IRH). Nous tenons à remercier la Ville de Shawinigan et Investissement Québec pour leur soutien continu à ce projet passionnant. »

Balraj Mann, président-directeur général de First Hydrogen déclare: « Nous constatons un fort soutien du marché pour notre offre de produits holistique de véhicules utilitaires légers à zéro émission et d'hydrogène vert. L'attrait des clients combiné à un solide soutien des politiques des gouvernements québécois et canadien nous a convaincus qu'il est maintenant temps d'aller de l'avant avec ce premier projet. Les études d'ingénierie devraient commencer au début de 2023. Notre annonce d'aujourd'hui coïncide avec le dévoilement de notre véhicule utilitaire léger à pile à combustible à hydrogène de prochaine génération dans les semaines à venir.

À propos de First Hydrogen Corp. (FirstHydrogen.com)

First Hydrogen Corp. est une société basée à Vancouver et à Londres au Royaume-Uni qui se concentre sur les véhicules zéro émission, la production et la distribution d'hydrogène vert et les systèmes d'extraction de dioxyde de carbone. La société conçoit et construit des véhicules utilitaires légers de démonstration (« VUL ») alimentés par des piles à hydrogène dans le cadre de deux ententes avec AVL Powertrain et Ballard Power Systems Inc. Le VUL aura une autonomie de plus de 500 kilomètres. Parallèlement, l'entreprise a lancé sa phase de conception de véhicules sur mesure qui développera sa flotte de véhicules propres à zéro émission. First Hydrogen développe également une capacité de ravitaillement en carburant en collaboration avec FEV Consulting GmbH, le cabinet de conseil automobile du groupe FEV d'Aix-la-Chapelle en Allemagne. La Société recherche également des opportunités dans la production et la distribution d'hydrogène vert au Royaume-Uni, dans l'UE et en Amérique du Nord.

