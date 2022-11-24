業內領先的律師事務所 ROSEN 鼓勵蒙受損失的 Polished.com Inc. f/k/a 1847 Goedeker Inc. 投資者在本所發起的證券集體訴訟的重要截止日期之前聘請律師 – POL, GOED

/EIN News/ -- 紐約, Nov. 25, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- 事因：全球投資者權益律師事務所 Rosen Law Firm提醒(i) 根據和/或可追溯到與該公司 2020 首次公開招股（「IPO」或「招股」）相關的註冊聲明和相關招股說明書；和/或 (ii) 在 2020 年 7 月 27 日至 2022 年 8 月 25 日（含上述日期，簡稱「集體訴訟期」）期間購買 Polished.com Inc. f/k/a 1847 Goedeker Inc.(NYSE American: POL, GOED) 證券的人士請謹記 2022 年 12 月 30 日這一重要的首席原告截止日期。



影響：如果您在集體訴訟期間購買了 Polished 證券，您可能有權獲得賠償，並通過勝訴收費安排，而毋須支付任何自付費用或成本。

接下來採取的行動：若要加入 Polished 集體訴訟，請造訪 https://rosenlegal.com/submit-form/?case_id=8124 或撥打免費電話 866-767-3653 或者傳送電子郵件至 pkim@rosenlegal.com 或 cases@rosenlegal.com 與 Phillip Kim 律師聯絡，了解有關集體訴訟的更多資訊。律師事務所已經提起了集體訴訟案。如果您希望擔任首席原告，則必須在 2022 年 12 月 30 日之前向法院提出申請。首席原告是代表其他集體成員主導訴訟的代表方。

為何選擇 ROSEN LAW：我們鼓勵投資者選擇在起主導作用方面具有成功業績記錄的合格律師。通常，發佈通知的律師事務所並無可相比的經驗、資源或任何有意義的同儕認可。許多此類事務所實際並不會提起證券集體訴訟。許多此類事務所實際並不處理證券集體訴訟業務，而只是轉介客戶或與實際提起訴訟的律師事務所合作的中間人。選擇法律顧問還需明智。Rosen Law Firm 在全球各地為投資人提供服務，專注於證券集體訴訟和股東代位訴訟。Rosen Law Firm 曾針對一家中國公司發起過迄今規模最大的證券集體訴訟，並成功達成和解。Rosen Law Firm 曾因其證券集體訴訟案件的和解數量，於 2017 年獲 ISS Securities Class Action Services 評選為排名第一的法律事務所。自 2013 年以來，Rosen Law Firm 每年都進入該排行榜的前四名，而且已為投資人追回數億美元的資金。僅在 2019 年，事務所便為投資人追回了逾 4.38 億美元的資金。2020 年，創始合夥人 Laurence Rosen 獲 law360 評選為「最佳原告律師」(Titan of Plaintiffs’ Bar)。事務所的多名律師均曾得到 Lawdragon 和 Super Lawyers 的表彰。

案件詳情：根據訴訟，支持 IPO 的註冊聲明失實和/或具有誤導性，和/或未能披露：(1) 公司將重報某些財務數據；(2) 公司的內部控制不足；(3) 公司淡化和混淆其內部控制問題；(4) 因此，公司將進行獨立調查；(5) 由於調查結果，公司將聘請獨立律師和顧問，並將違反紐約證券交易所的上市要求，推遲季度申報；(6) 調查開始後，公司的行政總裁和首席財務官將離開公司；(7) 因此，被告在所有相關時間的公開聲明均嚴重失實和/或具有誤導性。另根據訴訟，被告在整個集體訴訟期間做出了虛假和/或誤導性陳述，和/或未能披露：(1) 公司的內部控制不足；(2) 公司淡化和混淆其內部控制問題；(3) 公司沒有適當構建或整改其不充分且無效的內部控制；(4) 與公司聲明相悖，公司未對內部控制進行整改；(5) 因此，公司將進行獨立調查；(6) 由於調查結果，公司將聘請獨立律師和顧問，並將違反紐約證券交易所的上市要求，推遲季度申報；(7) 調查開始後，公司的行政總裁和首席財務官將離開公司；(8) 因此，被告在所有相關時間的公開聲明均嚴重失實和/或具有誤導性。訴訟稱，當市場瞭解真相之後，投資者便會蒙受損失。

若要加入 Polished 集體訴訟，請造訪 https://rosenlegal.com/submit-form/?case_id=8124 或撥打免費電話 866-767-3653 或者傳送電子郵件至 pkim@rosenlegal.com 或 cases@rosenlegal.com 與 Phillip Kim 律師聯絡，了解有關集體訴訟的更多資訊。

上述集體訴訟尚未得到認證。在此之前，除非您聘請律師，否則不會有律師爲您代理。您可以自行選擇聘請律師，也可以繼續作爲集體訴訟缺席成員，並在現階段不採取任何行動。投資者在未來任何可能的賠償中的分成金額大小與其是否作爲首席原告無關。

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Rosen Law Firm 在全球各地爲投資人提供服務，專注於證券集體訴訟和股東代位訴訟。Rosen Law Firm 曾因其證券集體訴訟案件的和解數量，於 2017 年獲 ISS Securities Class Action Services 評選為排名第一的法律事務所。自 2013 年以來，Rosen Law Firm 每年都進入該排行榜的前四名。Rosen Law Firm 曾針對一家中國公司發起過迄今規模最大的證券集體訴訟，並成功達成和解。Rosen Law Firm 的律師在諸多獨立的、受人尊敬的資料來源中榜上有名且備受認可。Rosen Law Firm 已爲投資人追回數億美元的資金。

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