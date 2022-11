Sharp Canada lance la série d’écrans d’affichage 4PB AQUOS® 4K Ultra-HD d’une luminosité époustouflante

/EIN News/ -- MISSISSAUGA, Ontario, 24 nov. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Sharp Électronique du Canada Ltée, (SECL), une filiale de Sharp Corporation, a annoncé aujourd’hui le lancement de six nouveaux écrans d’affichage commerciaux Ultra-HD. Appartenant à la série 4PB EJ2, ces nouveaux modèles offrent une qualité d’image et une profondeur des couleurs impressionnantes pour captiver le public dans tous les secteurs d’activité.



Offerts dans un large éventail de tailles allant de la classe 43 po [42,5 po de diagonale] à la classe 86 po [85,6 po de diagonale], les nouveaux écrans d’affichage commerciaux présentent une allure élégante et moderne sans cadre qui laisse moins de distractions apparentes et plus d’espace à l’écran pour montrer la meilleure qualité d’image possible. La gamme dynamique élevée [HDR] offre aux téléspectateurs une expérience ultime avec un éventail de couleurs beaucoup plus vaste. En outre, les niveaux de luminosité sont plus élevés que ceux des téléviseurs grand public ou commerciaux standard.

Un lecteur multimédia intégré permet de lire le contenu sans avoir besoin de matériel informatique supplémentaire. Vous pouvez également envoyer le contenu sur l’écran à l’aide d’une fonction de diffusion sans fil. La série 4PB offre un mode public, qui permet d’éliminer les ajustements non désirés par les personnes se trouvant dans des lieux publics, tels que les vitrines de magasins, donnant ainsi les commandes à la direction de l’entreprise.

La série d’écrans d’affichage commerciaux 4 PB AQUOS® axée sur la polyvalence est conçue pour les environnements non résidentiels dans le but d’informer, de divertir ou de captiver les spectateurs. Contrairement aux téléviseurs grand public, ces modèles sont conçus pour prendre en charge la signalisation numérique, l’éducation, la collaboration et le divertissement sur le marché commercial, avec une conception 4K Ultra-HD offrant des performances visuelles avancées. La commande professionnelle permet des fonctions conviviales qui incluent un ensemble de commandes RS-232C et LAN, offrant des capacités de télécommande souples à partir de dispositifs connectés. À l’inverse des téléviseurs grand public, la série d’écrans d’affichage commerciaux AQUOS® est assortie d’une garantie commerciale limitée de 3 ans.

« Avec la série d’écrans d’affichage commerciaux 4PB AQUOS®, nous nous efforçons d’établir un nouveau niveau de performance visuelle tout en conservant nos caractéristiques commerciales très appréciées. Cette série d’écrans d’affichage est notre produit phare en raison de la variété de tailles offertes, de sa résolution 4K-Ultra [HDR], de ses caractéristiques professionnelles et de sa performance », a déclaré Allison Morino, gestionnaire du marketing des produits, Groupe des solutions visuelles, Sharp Électronique du Canada.

« La dynamique du marché en faveur de l’utilisation d’écrans 4K grand format dans les secteurs verticaux commerciaux et de l’éducation est indéniable. La série d’écrans commerciaux 4PB AQUOS® est conçue pour éliminer les obstacles à l’adoption de la technologie 4K dans les domaines de l’affichage numérique et de la collaboration en offrant une solution professionnelle simple et abordable », affirme Rolland Manger, directeur principal, Ventes et marketing, Sharp Électronique du Canada. Offrant un design épuré et élégant, les écrans commerciaux AQUOS® 4PB sont conçus, fabriqués et pris en charge dans les environnements non résidentiels pour une large gamme d’applications, notamment la signalisation numérique, l’éducation, la collaboration et le divertissement », a-t-il ajouté.

Les nouveaux écrans de la série 4PB peuvent être commandés dès maintenant et certaines tailles seront expédiées en décembre. Cliquez ici pour en savoir plus : https : //sharp.ca/en/products/business-displays

À propos de Sharp Électronique du Canada Ltée

Sharp Électronique du Canada Ltée, la filiale en propriété exclusive de Sharp Corporation établie à Osaka est une société connue dans le monde entier pour ses produits et solutions électroniques uniques en leur genre. Notre défi consiste à créer un équilibre entre le temps de travail et le temps personnel, à l’aide de produits qui peuvent améliorer la vie des gens au travail, à la maison et partout ailleurs. Les produits électroniques grand public Sharp peuvent améliorer votre plaisir, votre confort et vous ouvrir de nouvelles perspectives. Les produits commerciaux Sharp peuvent accroître votre productivité et réduire vos coûts. Les produits Sharp sont conçus pour aider les personnes, les familles et les équipes d’entreprise à se connecter sans effort, à communiquer clairement et à libérer leur créativité comme jamais auparavant. Sharp se consacre à améliorer la vie des gens par le truchement d’une technologie avancée et d’un engagement envers l’innovation, la qualité, la valeur et le design. Nous sommes fiers de nos réalisations et attendons avec impatience l’avenir. Sharp s’engage à être une entreprise socialement responsable, menant ses opérations en se souciant de l’impact de ses activités sur ses clients, fournisseurs, employés, communautés et autres parties prenantes, ainsi que sur l’environnement. L’entreprise vise un impact positif global sur la société en contribuant à la culture, aux avantages, au bien-être et à la qualité de vie des gens dans le monde entier, car sa prospérité en tant qu’entreprise est directement liée à la prospérité de toute la famille Sharp.

Pour plus d'information sur les produits Sharp, visitez notre site Web à l'adresse https://sharp.ca/.

