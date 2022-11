COMMUNIQUÉ DE PRESSE | 24 novembre 2022 N° 07 – 2022

SCOR Investment Partners étoffe son offre d'investissements durables avec le lancement d'un

fonds de prêts aux entreprises centré sur la préservation des ressources naturelles

Investisseur responsable conscient des enjeux environnementaux, SCOR Investment Partners annonce le lancement d’une nouvelle stratégie de prêts aux entreprises centrée sur la préservation des ressources naturelles : SCOR Euro Loans Natural Capital.

Classé article 9 selon le règlement européen Sustainable Finance Disclosure (SFDR) et crédité du label LuxFLAG ESG Applicant Fund Status1, le fonds SCOR Euro Loans Natural Capital vise à financer des sociétés s’engageant à limiter leur impact environnemental grâce notamment à une utilisation plus durable de l’eau et de l’énergie, ou à une politique de réduction des déchets. Sa structure de fonds à échéance lui permettra de cristalliser les conditions d'investissement favorables du marché actuel et d’offrir un rendement brut cible de Euribor+5%2.

Fort de l’expérience de son équipe d’investissement spécialisée dans les prêts aux entreprises et plaçant la préservation du capital naturel au cœur de ses axes d’investissement, SCOR Investment Partners a la volonté d’élaborer des stratégies durables innovantes dédiées aux investisseurs institutionnels. Le fonds investit uniquement dans des Sustainability-Linked Loans affichant des objectifs environnementaux en lien avec la gestion des déchets, de l'eau et de l'énergie.

Le fonds SCOR Euro Loans Natural Capital, accessible aux investisseurs institutionnels, a reçu EUR 50 millions d’engagements de la part du groupe SCOR, et vise une cible de EUR 500 millions d’engagements.

Fabrice Rossary, Président du Directoire de SCOR Investment Partners, déclare : « La préservation du capital naturel est au cœur des grandes décisions à prendre pour protéger les générations futures. Gérés avec efficacité, les trois facteurs – eau, déchets et empreinte énergétique – contribuent à protéger l’environnement. Les investisseurs, tant les détenteurs d’actifs que les gérants de fonds d’investissement, ont aussi un rôle à jouer en la matière. Cette nouvelle stratégie renforce notre positionnement en tant qu’investisseur responsable au service de l’économie réelle. »

Pour de plus amples informations, contactez Louis Bourrousse, Head of Business Development, +33 1 58 44 78 62, lbourrousse@scor.com

A propos de SCOR Investment Partners

Financer, ensemble, le développement durable de la société.

SCOR Investment Partners est la société de gestion de portefeuille du groupe SCOR. Créée en 2008 et agréée depuis mai 2009 par l’Autorité des marchés financiers (« AMF ») sous le n°GP09000006, SCOR Investment Partners compte plus de 80 collaborateurs et s’organise autour de sept pôles de gestion : Fixed Income, Corporate Loans, Dettes Infrastructure, Immobilier Direct, Dettes Immobilières, Insurance-Linked Securities et Sélection de Fonds. Depuis 2012, SCOR Investment Partners donne accès aux investisseurs professionnels à une partie des stratégies développées pour le groupe SCOR. Les actifs confiés par les investisseurs externes s’élèvent à EUR 6,1 milliards à fin septembre 2022. Au total, les actifs sous gestion de la société s’élèvent à EUR 18,4 milliards à la même date (engagements non tirés inclus).

Visitez le site de SCOR Investment Partners : www.scor-ip.com

1 ESG - LuxFLAG

2 Cette cible n’est pas un rendement garanti mais un objectif.

