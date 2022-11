Une campagne de dons de la Banque Laurentienne fait une différence significative dans les collectivités à travers le Canada

/EIN News/ -- MONTRÉAL, 23 nov. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- La Banque Laurentienne a conclu avec succès sa deuxième campagne annuelle « La Banque Laurentienne dans la collectivité », qui permet à ses succursales et centres d'affaires de redonner aux collectivités où vivent et travaillent ses employés et ses clients. En raison du succès de la campagne de l'an dernier, le montant total des dons a été doublé pour atteindre 158 000 $, somme qui a été distribuée à 79 organisations caritatives locales à travers le pays. Ces fonds aideront directement ces organismes à but non lucratif à remplir leur mission et à fournir des services essentiels à leur clientèle respective alors que le contexte macroéconomique actuel et la pandémie mondiale de Covid-19 contribuent à faire augmenter les demandes d’aide.



Parce qu'ils travaillent au sein des collectivités qu'ils desservent, les employés des succursales et des centres d'affaires de la Banque Laurentienne comprennent mieux que quiconque les réalités de leurs régions. C'est pourquoi les membres des équipes des 79 succursales et centres d'affaires de la Banque situés au Québec et à travers le pays ont été invités à travailler ensemble afin d'identifier les organismes qui allaient être choisis pour recevoir ces dons.

Les exemples suivants illustrent comment chaque dollar donné a un impact direct sur la vie de milliers de personnes :

L’Accolade Santé mentale

Œuvrant à Châteauguay, l’Accolade Santé mentale est un organisme sans but lucratif répondant aux besoins des familles devant composer avec la maladie mentale en leur offrant des services de soutien et d’accompagnement. Grâce au don de 2 000 $ fait par l'équipe de la Banque Laurentienne de Châteauguay, l’organisme pourra soutenir davantage de personnes dans le besoin.

« Aimer une personne qui ne va pas bien amène de la détresse, car les émotions se bousculent. L’Accolade Santé mentale prend soin des personnes qui accompagnent quelqu’un qui jongle avec la maladie mentale. Ainsi, votre don nous permettra de soutenir davantage de personnes dans le besoin, afin que ces gens et la personne en difficulté puissent alléger la charge affective qui vient avec la maladie mentale. »

- Gabrielle Brind’Amour, Directrice générale de l’Accolade Santé mentale



Tendre la main aux adolescents et aux jeunes adultes les plus vulnérables

La succursale de Beauport de la Banque Laurentienne, dans la région de Québec, a décidé de verser une somme de 2 000 $ à TRIP Jeunesse Beauport. L’organisme a comme mandat de rejoindre les adolescents et les jeunes adultes à risque d’errance et d’itinérance dans leurs différents milieux de vie et de les accompagner par la pratique du travail de rue et de l’intervention de milieu. Le don de la Banque Laurentienne aidera le TRIP à poursuivre sa mission essentielle auprès des jeunes de la région.

« Écouter et accompagner quelqu’un, c’est être avec, c’est le laisser suivre sa route sans interférer. C’est continuer à être là, même quand plus rien ne semble possible. C’est rester sur le bord du précipice, à portée de voix, prêt à suggérer de nouvelles pistes, à répondre aux appels, à tendre la main et à ne jamais céder au y’a plus rien à faire avec lui. »

- Karine Lessard, Directrice générale de TRIP Jeunesse Beauport



Des logements abordables qui fournissent une base solide à des familles d'Ottawa

Quant à l’équipe du centre d’affaires Banque Laurentienne d’Ottawa, elle a décidé de supporter financièrement Habitat pour l’humanité de la grande région d’Ottawa, un organisme qui bâtit des logements abordables afin d’aider des familles à faibles revenus à devenir propriétaires.

« Le programme d'accession à la propriété d’Habitat pour l’humanité de la grande région d’Ottawa offre beaucoup plus qu'un simple logement ; il permet aux familles d'accéder à la propriété et de s'investir dans leur communauté. Les avantages de ce type de programme sont multiples : stabilité à long terme, réduction de la demande de logements sociaux et des banques alimentaires, de meilleurs résultats en matière d'éducation, de finances et d'emploi, ainsi qu'une amélioration de la santé et du bien-être général des familles. Grâce à de généreux donateurs comme la Banque Laurentienne, nous sommes en mesure de continuer de construire des logements abordables pour les familles locales. »

- Mushtaq Kazani, PDG d’Habitat pour l’humanité de la grande région d’Ottawa



Cliquez ici pour consulter la liste complète des organismes récipiendaires.

À l’approche du temps des fêtes, la Banque Laurentienne a lancé sa campagne annuelle de dons auprès des employés appelée Donner, ça compte, le 21 novembre dernier Les dons recueillis permettront d’apporter une aide financière à trois organisations caritatives canadiennes : Croix-Rouge, Centraide et PartenaireSanté. La campagne de l’an dernier a permis de recueillir plus de 295 000 $.

