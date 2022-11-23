Quantexa推出全球社区网站，加快采用和部署决策智能解决方案

该社区有利于直接接触Quantexa主题专家、论坛和支持资源

/EIN News/ -- 伦敦, Nov. 23, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- 作为全球领先的私营和公共领域决策智能解决方案提供商，Quantexa今日推出了新的全球在线社区网站。该网站将成为Quantexa团队成员、客户和合作伙伴之间的中心平台，用来相互协作、查找信息以及分享Quantexa决策智能平台和解决方案相关的知识。



该社区将为最佳实践、技术讨论等主题的协作提供一个平台，内设可以获取以下内容的小组论坛：

技术最佳实践指南、成功案例和用户生成内容。

由Quantexa主题专家量身定制的培训课程和认证路径。

直接向Quantexa提出解决方案反馈和功能请求的机会。





Quantexa的首席客户官Laura Hutton表示：“我们的重点仍然是为客户和合作伙伴创造最大投资收益，而设立新社区网站将有助于实现这个持续性的目标。能够为与我们的决策智能平台合作的团队提供相互交流、持续进行结构化学习的机会，并为他们提供协作场所，这令我们欢欣鼓舞。”

您可以通过 https://community.quantexa.com 申请Quantexa社区访问权限，以解锁专属功能、计划和内容。

关于QUANTEXA

Quantexa是一家全球数据与分析软件公司，开创了场景决策智能，赋能众多组织发挥数据作用，做出可靠的运营决策。利用大数据和人工智能的最新技术进展，Quantexa的平台通过在一处地方提供内外部数据的场景互联视图，揭示隐藏的风险和新的机会。该平台解决整个客户生命周期中数据管理、KYC、客户情报、金融犯罪、风险、欺诈和安全方面的主要挑战。



相比传统方法而言，Quantexa的情景决策智能平台提高了运营表现，使准确性达到90%以上，并且使分析模型分辨率提高了60倍。Quantexa成立于2016年，目前拥有500多名员工和数千名用户，在全球范围内处理数十亿项交易和数据点。公司在伦敦、纽约、波士顿、华盛顿特区、布鲁塞尔、多伦多、新加坡、墨尔本和悉尼设有办事处。如需了解更多信息，请 点击此处联系Quantexa 或 在LinkedIn上关注我们 。

媒体垂询：

联系人：Dan Bird（总监），Fight or Flight

联系人：Stephanie Crisp（副总监兼媒体策略师），Fight or Flight

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