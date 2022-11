Quantexa startet globale Community-Seite zur Beschleunigung der Einführung und Nutzung von Decision Intelligence-Lösungen

Die Community wird den direkten Zugang zu Quantexa-Experten, Diskussionsforen und Support-Ressourcen erleichtern.

/EIN News/ -- LONDON, Nov. 23, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Quantexa, ein weltweit führender Anbieter von Decision Intelligence (DI)-Lösungen für den privaten und öffentlichen Sektor, hat heute seine neue globale Online-Community-Seite gestartet. Die Seite soll als Drehscheibe für Teammitglieder, Kunden und Partner von Quantexa dienen, um zusammenzuarbeiten, Informationen zu finden und Wissen über die Decision Intelligence-Plattform und Lösungen von Quantexa auszutauschen.



Die Community bietet einen Ort für die Zusammenarbeit zu Themen wie Best Practices und technische Diskussionen, einschließlich Gruppenforen mit Zugang zu Folgendem:

Technische Best-Practice-Leitfäden, Erfolgsgeschichten und nutzergenerierte Inhalte.

Maßgeschneiderte Schulungs- und Zertifizierungsprogramme, die von den Fachexperten von Quantexa entwickelt wurden.

Möglichkeiten, Quantexa direkt Feedback zu Lösungen und Funktionswünschen zu geben.





Laura Hutton, Chief Customer Officer bei Quantexa, sagte: „Wir konzentrieren uns weiterhin darauf, den ROI für unsere Kunden und Partner zu maximieren, und unsere neue Community-Seite unterstützt diese kontinuierlichen Bemühungen. Wir freuen uns darauf, den Teams, die mit unserer Decision Intelligence-Plattform arbeiten, die Möglichkeit zu geben, miteinander zu interagieren, weitere strukturierte Lernmöglichkeiten zu schaffen und einen Ort der Zusammenarbeit zu bieten.“

Der Zugang zur Quantexa-Community kann unter https://community.quantexa.com beantragt werden, um exklusive Funktionen, Programme und Inhalte freizuschalten.

ÜBER QUANTEXA

Quantexa ist ein globales Unternehmen für Daten- und Analysesoftware, das Pionierarbeit im Bereich Contextual Decision Intelligence leistet und Unternehmen in die Lage versetzt, vertrauenswürdige betriebliche Entscheidungen zu treffen, indem es den Daten Bedeutung verleiht. Mit den neuesten Fortschritten in den Bereichen Big Data und KI deckt die Plattform von Quantexa verborgene Risiken und neue Chancen auf, indem sie eine kontextbezogene, vernetzte Sicht auf interne und externe Daten an einem einzigen Ort bietet. Sie löst die größten Herausforderungen in den Bereichen Datenmanagement, KYC, Customer Intelligence, Finanzkriminalität, Risiko, Betrug und Sicherheit während des gesamten Kundenlebenszyklus.



Die Quantexa Contextual Decision Intelligence-Plattform verbessert die operative Leistung mit über 90 % mehr Genauigkeit und einer 60-mal schnelleren analytischen Modellauflösung als herkömmliche Ansätze. Quantexa wurde 2016 gegründet und hat heute mehr als 500 Mitarbeiter und Tausende von Nutzern, die mit Milliarden von Transaktionen und Datenpunkten auf der ganzen Welt arbeiten. Das Unternehmen hat Niederlassungen in London, New York, Boston, Washington DC, Brüssel, Toronto, Singapur, Melbourne und Sydney. Für weitere Informationen kontaktieren Sie Quantexa hier oder folgen Sie uns auf LinkedIn .

Medienanfragen: