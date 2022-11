Saunoaga a le Afioga i le Sui Palemia – Leatinuu Faumuina Wayne Sooialo i le faamanatuina o le 60 Tausaga talu ona taunuu mai le Ekalesia Nasareta i Samoa i le 1962.

SAMOA, November 23 - Lau Susuga i le Taitai o le Sauniga – Lau Susuga Peni Fakaua

Lau Susuga i le Taitai Aoao o le Ekalesia Nasareta i le Lalolagi – General Superintendent – Rev. Dr. David Graves, faapea Taitai o le Ekalesia i le Pasefika – Rev. Dr Mark Louw ma Rev.Dr Muaroar Kafoa

Lau Susuga i le Taitaifono o Fono Faatonu Itumalo Samoa – Faumuina Tiatia Liuga

Le paia i Taitai o Ekalesia aemaise le aufaigaluega totofi a le Atua ua o tatou fai tapuaiga faatasi i lenei taeao.

Lau afioga i le Sui o le Fono a Sui Tofia – Afioga Le Mamea Ropati Mualia

Lau Susuga Tuilaepa Sailele Malielegaoi

Le paia o Samoa ua aofaga potopoto i lenei Sauniga.

Ou te faatalofa atu.

O le mau tauave a le fanau a le Atua i ituaso faapenei –“O le aso lenei, na faia e Ieova tatou te olioli ma fiafia i ai”. Ae faamau gagana le molimau a le Perofeta o Isaia, ‘e matagofie nauā i luga o mauga, aao o ē aumaia le Talalelei, ma tautino le filemu, ma faailoa mai le faaolataga, ma faapea atu i Siona – e faavavau le pulega a le Atua.

E faapena le agaga o lenei taeao, aua o lea ua o tatou molimauina ma patipatia le alofa o le Atua, i le atoaga o le 60 tausaga talu ona taunuu mai, ma faatuina le Ekalesia Nasareta i Samoa nei. O se matatia iloga i le tala faasolopito o le Ekalesia, a o se molimau ola i le soifua auauna o Susuga i Taitai o le Ekalesia na mua i malae i lenei faamoemoe, aemaise le soifua tautua o tagata lotu o le Ekalesia i Samoa nei.

O le manumaloina o agaga mo le Malo o le Atua e ala i le galuega faamisionare, o le valaauga tupito lea o tatou o le au kerisiano, lea o loo ogatotonu i le galuega a le Ekalesia Nasareta. O le valaauga foi lea, ou te talitonu e pito leotele i luma o le Atua, ma e matuā faaulufaleina i le aso o le Toetu.

E le itiiti le faataua a le tatou Malo i le sao o Ekalesia Kerisiano i le atunuu, aua le tapueina o le soifua tapuai o Samoa i le Atua soifua. O le faavae mausalī lea o lo tatou Malo Tutoatasi.

O lea ua faamanatuina faatasi i lenei tausaga le atoaga o le 60 tausaga o le Malo Tutoatasi o Samoa, ma le 60 tausaga o le aso fanau o le Ekalesia Nasareta i Samoa.

Ou te faaleoina ai le faafetai a lo tatou Malo i le malaga umi a le Ekalesia i lenei 60 tausaga ua mavae. E afua mai i ona Taitai Aoao i le Lalolagi, le Pasefika ma Samoa nei. Le aufaigaluega galulue aemaise tagata lotu uma. Faafetai le folau manuia, faamalo le onosai i le feau ma le galuega a le Atua.

E lē taumate o loo tuputupu pea le Ekalesia, aemaise o ana atinae mo le soifua tapuai o tagata lotu ma le Ekalesia Aoao. E lē se mea faalēaogā lo outou tautigā i le galuega a le Atua.

E faapitoa le faafetai i le sao o le Ekalesia Nasareta i le tapueina o le ola faaleagaga i le faatuina o le polokalame o le Au Talavou mo Keriso (Youth For Christ) a le Alii Misionare o Jerrie Garsee, o le Ekalesia Nasareta. E faapea foi le alaleo i le leitio, “O le Uaga o Faamanuiaga (Showers of Blessings)”.

O tupulaga talavou, o le lumanai lea o si o tatou atunuu, le Malo ma le Ekalesia. E leai se isi faavae e sili ona maua’a ma tapu’e ai le olaga auauna o so’o se talavou, ua na o le faaolataga i a Iesu Keriso. O le naunautaiga o le tatou Malo, ia aoaoina tupulaga ma fanau a Samoa i vala taua uma, aemaise ala o Keriso, e saunia ai i latou mo le lumanai.

E lagolago pea e lo tatou Malo le galulue soosoo tauau o Ekalesia Kerisiano uma i Samoa, ina ia mau pea le atunuu i oloa faaleagaga, e ala i le filemu o le Atua, le fetausia’i, ma le alofa e lautua i mea uma. O Iesu o le Ulu o le Ekalesia, tatou te faaaloalogia i so’o mea tatou te faia.

O le auau o le faamanatuina o le 60 tausaga o lo tatou Malo Tutoatasi ia ‘folau ma le faatuatua’. E tele luitau e tutupu i la tatou savaliga, a o lo tatou folau ma le faatuatua i le Atua, tatou te manumalo ai.

Today marks the commemoration of 60 years of the Church of the Nazarene’s evangelical presence in Samoa. It is indeed a milestone to celebrate, and a testament of perseverance and commitment of the past and present leaders, and members of the church to ‘respond to its global mission underpinned by the Great Commission of Jesus Christ, ‘to go and make disciples of all nations’.

I acknowledge with gratitude the presence of the delegation from the Headquarters of the Church of the Nazarene International in Kansas City, USA. Welcome to Samoa, and thank you for continuing to shine the light of Jesus Christ through this worldwide Ministry, and for winning souls for the Kingdom of God.

This commemoration coincides with the celebration of 60 years of Samoa’s independence. The theme for this yearlong celebrations is to ‘sail with faith’. Let us continue to sail with faith, for the Lord has promised us, that He will never leave nor forsake us.

Ia manuia le faamanatuina o le 60 tausaga o le Ekalesia Nasareta i Samoa. Ia manuia Taitai o le Ekalesia, faapea tagata lotu uma, ma ia tuputele pea le galuega a le Atua. Ua saunia e le tatou Malo le meaalofa e SAT$20,000 aua le faamoemoe o le Ekalesia.

SOIFUA