Protéger les ados contre la conduite avec capacités affaiblies — MADD Canada et la NSLC s’allient pour présenter un programme éducatif unique en son genre

/EIN News/ -- HALIFAX, Nouvelle-Écosse, 22 nov. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Ce puissant programme éducatif présenté par MADD Canada et la Société des alcools de la Nouvelle-Écosse (NSLC) sensibilise les élèves de la Nouvelle-Écosse et les équipe des outils dont ils ont besoin pour prévenir les collisions, décès et blessures attribuables à la conduite avec capacités affaiblies.



« Notre Programme scolaire ouvre la porte au dialogue avec les jeunes sur les dangers et les conséquences de la conduite avec capacités affaiblies et, plus particulièrement, sur les moyens d’éviter et de prévenir l’alcool et la drogue au volant, a expliqué Jaymie-Lyne Hancock, présidente nationale de MADD Canada. Nous souhaitons que ces présentations leur permettent de comprendre qu’ils ont le pouvoir de prévenir la conduite avec capacités affaiblies et d’éviter que des tragédies se produisent sur nos routes. »

Les collisions de la route sont la première cause de décès chez les jeunes Canadiens et la présence d’alcool, de drogues ou d’une combinaison des deux est notée dans plus de la moitié des cas. MADD Canada produit chaque année un nouveau Programme scolaire pour sensibiliser les jeunes de la 7e à la 12e année aux dangers de la conduite avec les capacités affaiblies et les encourager à veiller à leur propre sécurité en s’engageant à ne jamais conduire avec les capacités affaiblies ni à se laisser reconduire par un conducteur aux capacités affaiblies.



Les versions française et anglaise de l’édition 2022-2023 du Programme scolaire de MADD Canada, Détour et Final Play respectivement, font actuellement le tour des écoles de la Nouvelle-Écosse. La NSLC, en sa qualité de commanditaire provinciale, finance 65 présentations du programme, contribuant ainsi à la diffusion du message de la conduite sobre auprès de milliers d’élèves des niveaux intermédiaire et secondaire. Du 2 au 4 décembre, elle mobilisera son équipe, ses fournisseurs et ses clients pour apporter un soutien additionnel à l’Opération ruban rouge de MADD Canada durant les Fêtes.

Le programme et l’appui généreux de la NSLC seront sous les projecteurs aujourd’hui lors d’une présentation spéciale du Programme scolaire organisée pour les élèves de l’École secondaire du Sommet.

« Nous sommes fiers de travailler en partenariat avec MADD Canada pour assurer la diffusion de ce message vital auprès des jeunes de la Nouvelle-Écosse, a affirmé Greg Hughes, président-directeur général de la NSLC. Nous sommes ravis que notre engagement à titre de commanditaire provinciale du Programme scolaire nous ait permis de contribuer à la diffusion de plus de 900 présentations au cours des 15 dernières années, d’aider à encourager les jeunes à adopter des comportements responsables, et d’aider à les responsabiliser tout en leur inculquant l’importance de la conduite sobre et sécuritaire. »

Détour présente l’histoire de quatre amis dont les vies sont changées à tout jamais par suite d’une série de mauvaises décisions prises lors d’une excursion de camping. La portion fictive du programme est suivie des témoignages de Nicholas Antonelli et Alex Duguay — deux jeunes victimes touchées par la conduite avec capacités affaiblies.

« Depuis plus de 25 ans, la NSLC est une partenaire à la fois incontournable et généreuse de nos efforts de prévention de la conduite avec capacités affaiblies, a souligné Mme Hancock. Au cours de cette période, elle a investi environ 700 000 dollars dans nos campagnes et initiatives de sensibilisation. Grâce à la NSLC, quelque 270 000 élèves des niveaux intermédiaire et secondaire ont assisté à des présentations de nos puissants programmes scolaires axés sur l’importance de la conduite sobre et sécuritaire. »

Le Programme scolaire de MADD Canada, qui sera présenté à des centaines de milliers d’élèves aux quatre coins du pays, est offert en format traditionnel pour les présentations dans les auditoriums, ainsi qu’en format adapté pour les présentations en salle de classe et virtuelles, selon les préférences des écoles individuelles. À la suite des présentations, les écoles reçoivent un guide pédagogique pour aider les enseignants à poursuivre la discussion sur la conduite sobre tout au long de l’année.



Pour voir un extrait du Programme scolaire de MADD Canada, rendez-vous sur https://maddyouth.ca/fr/school-program/

À propos de MADD Canada

MADD Canada (Les mères contre l’alcool au volant) est un organisme de bienfaisance national voué à mettre fin à la conduite avec capacités affaiblies et à venir en aide aux victimes de ce crime violent. Représenté par des groupes bénévoles dans plus de 100 communautés partout au Canada, MADD Canada vient en aide aux victimes, sensibilise le public aux dangers de la conduite avec capacités affaiblies et contribue à la réduction des décès et des blessures sur nos routes. Rendez-vous sur www.madd.ca pour en apprendre davantage.



Au sujet de la NSLC

La Société des alcools de la Nouvelle-Écosse (NSLC) est l’autorité chargée de la vente et de la distribution responsables de boissons alcoolisées et de cannabis en Nouvelle-Écosse. Depuis 1930, nous nous rassemblons pour le bien de notre province et nous versons 100 % de nos profits à l’appui des services publics essentiels. Nos employés chevronnés aiment bien fêter les bons choix — que ce soit le choix d’un produit tout à fait unique en son genre ou d’un moyen de rentrer à la maison en toute sécurité. Comme nous comptons 173 points de vente au détail, nous sommes fiers de pouvoir vous servir dans tous les recoins de notre superbe province. Nous sommes résolus à être un détaillant, partenaire et employeur de confiance, ainsi qu’une autorité sectorielle responsable à la hauteur des attentes des Néo-Écossais. Ultimement, c’est le bien que nous faisons qui importe — allant de la vente responsable et notre incidence sur les collectivités que nous servons, en passant par les contributions financières que nous versons pour aider à bâtir une Nouvelle-Écosse plus forte.

