Savaria ouvre une usine à Querétaro au Mexique

/EIN News/ -- LAVAL, Québec, 22 nov. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Corporation Savaria (« Savaria ») (TSX : SIS) un chef de file mondial de l’industrie de l’accessibilité, a récemment organisé une grande célébration pour l'ouverture de sa nouvelle usine de 95 000 pieds carrés située à Querétaro, au Mexique.



Stratégiquement situé pour mieux répondre à la demande croissante du réseau américain de distributeurs de Savaria, le nouveau bâtiment a été construit au cours des sept derniers mois dans la ville de Querétaro, un centre économique en plein essor. L'établissement est conçu sur le même modèle à succès que Savaria Huizhou (Chine), et fournit des services de sous-assemblage. La proximité avec le marché américain permettra de réduire les délais et les coûts de transport tout en augmentant la capacité globale pour répondre à la croissance des revenus.

Une grande fête d'ouverture s’est tenue le 12 novembre pour accueillir les employés ainsi que leurs familles. Savaria recrute du personnel supplémentaire avec un objectif de 100 employés d'ici la fin de 2023. La production du Savaria Multilift, une plate-forme élévatrice verticale populaire sur les marchés résidentiel et commercial, y est déjà en cours.

« Cela marque une autre grande réalisation pour Savaria et je remercie tous les employés qui ont participé à la préparation et à l'ouverture de notre nouvelle usine, » a déclaré Sébastien Bourassa, vice-président des opérations et de l'intégration.

Avec l'ajout de sa nouvelle usine au Mexique, Savaria dispose de plus d'un million de pieds carrés d'espace de distribution et de production répartis dans 17 installations. L'optimisation de toutes les installations se poursuit afin d'améliorer la portée mondiale et d'accroître l'efficacité de l'entreprise.

À propos de Savaria Corporation



Savaria Corporation (savaria.com) est un chef de file mondial de l’industrie de l’accessibilité. Elle offre des solutions aux personnes à mobilité réduite afin d’accroître leur confort, leur mobilité et leur liberté. Sa gamme de produits est l’une des plus complètes sur le marché. Savaria conçoit, fabrique, distribue et installe des équipements d’accessibilité, tels que des sièges pour escaliers droits et courbes, des plates-formes élévatrices verticales et inclinées et des ascenseurs résidentiels et commerciaux. Elle fabrique et commercialise également une gamme complète de produits de gestion de la pression pour le marché médical, des lits médicaux pour le marché des soins de longue durée, ainsi qu’une vaste gamme d’équipements médicaux et solutions pour le déplacement sécuritaire de personnes, incluant des lève-personnes et des toiles. Savaria fait aussi la conversion et l’adaptation de véhicules, à des fins personnelles et commerciales. Elle exploite un réseau de vente aux distributeurs à travers le monde et des bureaux de vente directe en Amérique du Nord, en Europe (Royaume-Uni, Pays-Bas, Suisse, Italie, Allemagne, Pologne et République tchèque), en Australie et en Chine. Savaria emploie approximativement 2 250 personnes mondialement et ses usines sont situées à travers le Canada, aux États-Unis, au Mexique, en Europe et en Chine.

