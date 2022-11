Parabellum Esports, filiale de React Gaming s'associe à XP League

Ce partenariat permettra d'élargir les possibilités de croissance de Parabellum

/EIN News/ -- MONTRÉAL, 22 nov. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- React Gaming Group Inc. (« React Gaming » ou la « Société ») (TSXV: RGG, OTCQB: ITMZF) est heureuse d'annoncer que sa filiale Parabellum Esports (« Parabellum ») s'est associée à XP League, la toute première et la plus grande franchise esports d'Amérique du Nord. Grâce à ce partenariat, certaines équipes de la XP League pourront jouer sous le nom de Parabellum et porter un maillot co-marqué, aidant ainsi à consolider la XP League en tant que première organisation esport pour les jeunes alignée sur les esports professionnels. Pour soutenir cette initiative, le partenariat comprendra un programme académique de camp d'entraînement de printemps qui sera conjointement commercialisé et développé par la XP League et Parabellum, ainsi que des ateliers et des formations avec les entraîneurs de Parabellum.

Ce partenariat sera également une rampe de lancement pour la Parabellum Academy, qui travaillera directement avec les joueurs, les créateurs et les fervents qui veulent entrer dans le secteur du esport. La Parabellum Academy travaille actuellement au développement de cours en ligne, de programmes de mentorat et d'équipes pour l'académie, dans la lignée de ses équipes compétitives professionnelles de Rainbow Six, Rocket League et CSGO. Le lancement de la Parabellum Academy est prévu pour le T1 2023.



« Nous sommes très heureux de faire partie de la XP League, » a déclaré Chris Lamarucciola, cofondateur et chef de la direction de Parabellum. « Travailler sur le développement du secteur des esports a été l'un de nos objectifs depuis la création de Parabellum. Il ne s'agit pas seulement d'une étape, mais d'un bond en avant pour notre entreprise qui va nous permettre de travailler avec nos futurs partisans, joueurs et gestionnaires. Nous avons hâte de commencer et de voir ces jeunes vedettes se développer. »



« Notre stratégie avec Parabellum Esports est de construire notre propre écosystème d'équipes professionnelles à partir de la base, avec le recrutement, la formation et le développement d'équipes professionnelles compétitives dans diverses ligues qui compléteront également nos effectifs actuels et nous permettront d'étendre nos activités, » a déclaré Leigh Hughes, chef de la direction de React Gaming. « Cela servira également à améliorer la notoriété de la marque Parabellum et à augmenter les opportunités de commandite et de prix en argent, dans le but de monétiser cet actif en pleine croissance avec un investissement minimal en capital. »



À propos de la XP League

XP League est la première franchise de ligue de esports pour les jeunes qui comble le fossé entre le sport conventionnel pour les jeunes et les esports de compétition. XP League offre un programme innovant qui favorise les compétences sociales et l'esprit sportif à travers une structure positive et dirigée par des entraîneurs certifiés. Lancée en septembre 2020, la XP League s'est rapidement développée pour devenir le tout premier et le plus grand concept de franchise esports aux États-Unis et au Canada.



À propos de Parabellum Esports

Fondée en 2020, Parabellum est une organisation professionnelle canadienne de esport qui gère des équipes professionnelles dans la ligue nord-américaine de Rainbow Six Siege, la Rocket League RLCS SAM et le CSGO Feminino au Brésil. Nous avons également une équipe de contenu complète composée de créateurs de contenu et de « streamers » de partout en Amérique du Nord. Parabellum assure également la direction de Northern Shield Academy, qui offre aux joueurs amateurs un encadrement, un mentorat et des pistes pour faire avancer leur carrière dans le esport. Pour plus d'informations, venez consulter notre site à parabellumesports.com.



À propos de React Gaming Group

React Gaming Group (TSXV: RGG, OTCQB: ITMZF) est une société de portefeuille cotée en bourse qui se situe à l'avant-garde du secteur des esports et du iGaming. En investissant dans des technologies novatrices qui améliorent les tournois, les équipes et les paris, nous fournissons à nos utilisateurs des plateformes de jeu qui produisent de l'action en continu, des résultats palpitants et un plaisir inégalé. Grâce à l'utilisation de données intelligentes, nous mettons également nos commanditaires en contact avec des communautés solides au sein d'un secteur en évolution rapide, ce qui garantit un engagement maximal et des retombées importantes. Pour plus d'informations, veuillez consulter notre site au reactgaming.ca et nous suivre sur LinkedIn, Twitter, Instagram et YouTube.



Énoncés prospectifs

Le présent communiqué de presse peut contenir des « énoncés prospectifs » au sens des lois canadiennes sur les valeurs mobilières applicables. Les énoncés prospectifs sont nécessairement fondés sur un certain nombre d'estimations et d'hypothèses qui, bien que considérées comme raisonnables par la direction, sont intrinsèquement sujettes à d'importantes incertitudes commerciales, économiques et concurrentielles, ainsi qu'à des éventualités. Ces énoncés peuvent généralement être identifiés par l'utilisation de mots prospectifs tels que « peut », « devrait », « sera », « pourrait », « a l'intention », « estime », « planifie », « anticipe », « s'attend », « croit » ou « continue », ou la forme négative de ceux-ci ou des variations similaires et comprennent, sans s'y limiter, les énoncés relatifs à la réalisation du Placement privé, au paiement des honoraires d'intermédiation dans le cadre du Placement privé, aux titres à émettre dans le cadre du Placement privé, à la clôture du Placement privé par tranches, aux juridictions en matière de vente du Placement privé, à la réalisation du Regroupement des actions, à l'envoi de la circulaire d'information et à la réception de l'approbation de la TSXV concernant le Placement privé et le Regroupement des actions. Les énoncés prospectifs comportent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs qui peuvent faire en sorte que les résultats, les performances ou les réalisations futurs diffèrent sensiblement des résultats, performances ou réalisations futurs estimés, exprimés ou sous-entendus par ces énoncés prospectifs, et les énoncés prospectifs ne sont pas des garanties de performance future. Les énoncés de la Société exprimés ou sous-entendus par ces énoncés prospectifs sont sujets à un certain nombre de risques, d'incertitudes et de conditions, dont plusieurs sont hors du contrôle de la Société, et une confiance indue ne devrait pas être accordée à ces énoncés. Les énoncés prospectifs sont qualifiés dans leur intégralité par les risques et incertitudes inhérents aux activités de la Société, y compris : le fait que les hypothèses formulées par la Société dans ses énoncés prospectifs puissent s'avérer incorrectes; des conditions de marché et une concurrence générales défavorables; l'incapacité de financer les opérations et/ou d'obtenir tout investissement stratégique futur nécessaire à la mise en œuvre de nouvelles technologies; l'incapacité de construire une entreprise durable et consciencieuse avec une présence plus forte en ligne grâce à de nouveaux produits dans les esports et les jeux; l'incapacité d'obtenir ou de conserver une ou plusieurs licences de jeu; et le fait que les conditions de marché liées à la pandémie de la COVID-19 puissent affecter négativement le résultat des activités ou des opérations de la Société, y compris ses résultats et sa situation financière. Sauf si les lois sur les valeurs mobilières l'exigent, la Société n'assume aucune obligation de mettre à jour ou de réviser les énoncés prospectifs, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d'événements ou autres.



La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n’assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l’exactitude du présent communiqué.

