PFK Canada innove à toutes les sauces pour célébrer la période des Fêtes

PFK lance la campagne « Pour les envies de gravy », une campagne festive qui s’accompagne de nouvelles offres Passion Sauce en plus d’une trame sonore signée Yung Gravy et d’un concours de rêve pour les amateurs de sauce

/EIN News/ -- TORONTO, 22 nov. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- C’est la saison des sauces, mes amis, et PFK Canada a tout ce dont vous avez besoin pour que l’esprit de Fêtes coule à flots. Les sucreries des Fêtes peuvent aller se rhabiller : la gamme Passion Sauce de PFK est là. Ce n’est pas un hasard si PFK, à titre de champion des sauces, a mis la main sur l’une des trames sonores les plus savoureuses qui soient, créée par le seul et l’unique Yung Gravy, pour le lancement de son offre festive. Vous chanterez « damn, gravy you so vicious, you so clean, you so delicious » pendant toute la période des Fêtes!



Faites-vous plaisir avec de nouveaux incontournables des Fêtes, par exemple le Festin baril double Passion Sauce, qui contient huit morceaux de poulet de notre recette originale, quatre bâtonnets tendres de poulet alléchants, du poulet pop-corn et trois de vos accompagnements préférés; et le Sandwich Passion Sauce, qui contient un délicieux filet de poulet pané à la main rehaussé de fromage Monterey Jack onctueux, d’une mayonnaise crémeuse et d’une sauce servie dans une saucière en galettes de pomme de terre – savamment conçue pour être remplie de la délicieuse sauce PFK. Et pour ceux qui n’ont jamais assez de sauce, PFK est là pour vous permettre de combler vos fringales en offrant des portions individuelles de sauce pour seulement 1 $.

Parlant des fous de la sauce, PFK lance un concours de rêve, qui donne notamment la chance de rencontrer Yung Gravy grâce à des billets pour son spectacle à Vancouver, accompagnés d’une carte Privilège Sauce de PFK. La carte Privilège Sauce PFK est un laissez-passer exclusif qui donne droit à la personne chanceuse qui l’a en main un an de sauce PFK gratuite – pour que vous puissiez verser, tremper, déguster et célébrer à votre guise. Pour obtenir plus de détails et profiter de votre chance de gagner, surveillez la page de @kfc_canada.

« PFK a toujours su réunir les amis et la famille à l’heure des repas, » explique Katherine Bond-Debicki, cheffe de la direction marketing, PFK Canada. « Nous sommes honorés de faire partie des célébrations des Fêtes des Canadiennes et Canadiens, en compagnie du véritable héros de cette période de l’année – la sauce. La campagne festive de cette année, qui met en vedette les sonorités savoureuses de Yung Gravy, s’inspire de l’attitude audacieuse qui fait notre renommée et des petites gâteries qu’on s’offre en dégustant de la sauce pendant les Fêtes ».

La campagne « Pour les envies de gravy » de PFK pourra être vue et entendue grâce à des publicités sur des affiches extérieures, à la télévision, au cinéma et dans des vidéos en ligne, à des partenariats avec CBC, Spotify et The Score, et à publications sur l’ensemble des chaînes Instagram, Facebook, TikTok et YouTube de PFK Canada, ainsi que dans les restaurants de partout au Canada, sur l’application PFK et au www.pfkquebec.ca.

Les articles Passion Sauce du menu sont offerts pour un temps limité dans les restaurants PFK d’un bout à l’autre du Canada, sur l’application PFK et au KFC.ca.

Vous pouvez télécharger les éléments visuels de la campagne « Pour les envies de gravy » de PFK ici.

Pour plus d’information :

Olutunu Oyelola, Narrative, olutunu.oyelola@narrative.ca

À propos de PFK Canada

Fondé par le Colonel Harland Sanders en 1952, Poulet Frit Kentucky (PFK) est maintenant la chaîne de restaurants de poulet la plus populaire au monde. À ce jour, le mélange de 11 fines herbes et épices du Colonel, qui demeure toujours un secret bien gardé, est encore utilisé pour assaisonner notre célèbre poulet Recette originaleMD, notre spécialité. Nous proposons également une variété de sandwichs et de wraps fraîchement préparés, de collations à emporter, d'accompagnements maison, de desserts et de boissons. Aujourd'hui, PFK est une filiale de YUM! Brands Inc. et exploite plus de 23 000 restaurants dans environ 140 pays et territoires dans le monde, dont plus de 600 sont situés ici au Canada. Pour en apprendre davantage à propos de PFK Canada, veuillez visiter notre site Web à www.pfkquebec.ca.