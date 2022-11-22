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Aurora IP致力消除瓶頸及促進FDI流入越南紡織業

/EIN News/ -- 越南河內, Nov. 22, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- 儘管全球經濟存在不確定性，越南對外國投資資本流依然頗具吸引力。據General Statistics Office (GSO)數據顯示，於2022年頭九個月，越南的已實現FDI投資估值達154.3億美元，同比增長16.3%。這是過往五年錄得的9個月已實現FDI的最高水平。

該數據表明，外國直接投資的強勁增長、私營部門創紀錄的增長，以及歡迎國際投資者的改革，已令越南成為亞洲表現最佳的經濟體之一。

越南政府最近批准實施其10年外國投資國家戰略。該戰略旨在將來自若干國家及地區的註冊外國資本流佔比從2021年–2025年期間的70%提升至2026年–2030年期間的75%，吸引更高質素的投資（包括綠色製造、高科技及數碼行業）。

雖然綠色增長是越南經濟的發展重點，但在綠色紡織業尋求投資機會的外國投資者依然面臨一系列瓶頸，包括技術體系、資訊透明度、土地資源清理、行政程序複雜及疫情後人力資源短缺等。

雖然紡織服裝業是越南經濟的支柱，但多年來，工業區發展的政策依舊未能完全發揮作用。  

「由於擔心環境污染，許多省份已拒絕紡織及印染項目，導致國內原材料供應不足。這就是65-70%的原材料依賴進口的原因所在，」Vietnam Textile and Apparel Association主席在接受Industry and Trade Magazine採訪時表示。 

專家認為，最近簽署的新一代自由貿易協定（如越南與歐盟自由貿易協定(EVFTA)以及全面與進步跨太平洋夥伴關係協定(CPTPP))有望在未來幾年將外國投資吸引到服裝紡織行業。

作為越南紡織業的搖籃，南定省率先在企業所得稅、進出口稅、支持紡織工人培訓等方面為投資者提供激勵措施。根據越南GSO的數據，截至2021年，南定省已憑藉有利的投資環境獲得123個FDI項目，註冊資本總額為37億美元。

Aurora IP由越南領先的房地產開發商Cat Tuong Group開發，可提供配備足夠優良的配套產業且有利於製造商開展穩定、長期生產活動的環境，助力引導外國投資資本流入該省。

Aurora定位為綠色、清潔、可持續的工業園區和均衡發展的工業生態社區，是越南為數不多的有資格容納織物印染設施的IP之一。

除兩個總投資資本總額達2.1億美元且已簽署合約及交付場地的大型項目（包括TOPT Textile Ltd和Jehong Textile Vietnam）外，Aurora IP最近還與香港一家頂級紡織公司簽訂合約，將外國投資資本總額提升至3億美元。這些項目投產後，預計年生產能力將達到近9,000萬米織物，創造4,000個就業崗位。

Aurora的廢水處理系統設計精良，處理能力達110,000立方米/日夜，該系統採用模塊設計，配以先進的同步技術，可保證廢水在排放前的接收和處理標準。

除地理位置優越、基礎設施完善等優勢外，Aurora IP的租戶還可享受企業所得稅、進口稅、增值稅等方面的優惠政策，尤其對配套工業產品生產者的特定優惠政策。

「肩負為南定省的可持續發展投資者奠定基礎的使命，Aurora IP致力為租戶提供免費的程序支持，幫助他們獲取投資登記證和商業登記證，並在他們在Aurora IP開發項目期間，透過單窗口服務系統與他們密切合作，」Cat Tuong Group主席兼行政總裁Tran Quoc Viet先生表示。

info@auroraip.vn

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