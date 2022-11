Le très attendu solde du Vendredi fou de Sunwing est de retour avec les meilleures aubaines de la saison

Le voyagiste propose aux Canadiens l’accès à des escapades de rêves dans les Caraïbes et au Mexique à des prix vraiment sensationnels

/EIN News/ -- MONTRÉAL, 21 nov. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le Vendredi fou est de retour, avec les meilleures offres à ce jour! Cette semaine seulement, Sunwing offre aux Canadiens l’accès complet aux meilleures aubaines de l’année. Les clients peuvent ainsi réaliser des économies incroyables sur des forfaits tout compris dans certaines des destinations vacances les plus prisées, comme Cuba, la République dominicaine, Freeport, la Jamaïque, le Mexique et Saint-Martin. Le solde du Vendredi fou du voyagiste est en cours jusqu’au 27 novembre 2022 et s’applique aux voyages entre le 21 novembre 2022 et le 30 avril 2023. Avec des prix aussi fabuleux, les Canadiens souhaiteront réserver leurs escapades dès maintenant pour consacrer moins de temps à la recherche d’aubaines et davantage de temps à planifier tout ce qu’ils feront une fois arrivés à destination.



« Nous sommes heureux de donner le coup d’envoi à notre solde du Vendredi fou de cette semaine et de présenter aux Canadiens d’excellentes économies sur plus de forfaits dans un large éventail de destinations desservies par Sunwing », a affirmé Lyne Chayer, directrice générale, Vacances Sunwing, Québec. « Nous offrons les meilleures aubaines de la saison afin d’aider nos précieux clients à économiser plus sur leurs vacances pour leur permettre de s’amuser plus, d’explorer plus et de célébrer plus sous les tropiques. Des aubaines si avantageuses ne sont offertes qu’une fois l’an et, avec une demande considérablement refoulée pour les vacances d’hiver, les Canadiens devraient se hâter de réserver pour faire de leurs rêves de vacances une réalité à des prix sensationnels. »

Peu importe leurs goûts en matière de voyages, les clients de Sunwing trouveront un forfait vacances répondant à leurs besoins pour la période hivernale. Les familles peuvent s’assurer de profiter d’une valeur inégalée sur leurs escapades au Grand Memories Varadero grâce aux économies en vigueur allant jusqu’à 46 %. Située sur la plage la plus célèbre de Varadero, à Cuba, cette propriété comporte un miniclub, des piscines aux eaux scintillantes et une vaste sélection d’options de restauration pour satisfaire pleinement les vacanciers de tous âges.

Pour des vacances luxueuses, les clients peuvent opter pour l’hôtel Ocean Coral Spring, situé à Montego Bay, en Jamaïque, et profiter d’économies d’une durée limitée pouvant atteindre 49 %. L’hôtel propose une variété de chambres spacieuses et bien aménagées, y compris des suites avec vue sur la mer, une plage de sable blanc étincelant ainsi qu’un large éventail d’options de restauration proposant des cuisines locales et internationales. De plus, les vacanciers optant pour un surclassement à la section Privilege profiteront de l’accès à des sections et à des commodités exclusives de l’hôtel, à des réservations prioritaires au restaurant et à un service aux chambres en tout temps.

Les clients à la recherche d’une propriété alliant à merveille relaxation et divertissement trouveront le meilleur rapport qualité-prix au Royal Decameron Los Cabos, avec des économies actuelles allant jusqu’à 44 %. Situé près du cœur de San Jose Del Cabo au Mexique, cet hôtel offre aux clients des moments de détente sur la plage de sable doré ou près de l’une de ses piscines pendant la journée. Ils peuvent ensuite se rendre en ville pour explorer les attraits dynamiques et découvrir la cuisine mexicaine authentique en soirée.

De plus, pour profiter d’un meilleur rapport qualité-prix, d’une souplesse accrue et d’une plus grande tranquillité d’esprit, les clients peuvent faire l’achat de l’un des Plans de protection Sans souci* de Sunwing, offrant des avantages à valeur ajoutée, tels qu’une protection en cas de modification et d’annulation de la réservation de leurs vacances hivernales.

