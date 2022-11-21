Athenex 宣佈完成出售其中國 API 業務

/EIN News/ -- 紐約水牛城, Nov. 21, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- 致力於癌症及相關疾病新療法的發現、開發和商業化的全球性生物製藥公司 Athenex, Inc.（納斯達克證券交易代碼：ATNX）今天宣佈完成向 Chongqing Comfort Pharmaceutical Inc. (Chongqing Comfort) 出售其中國子公司的股權，主要是該公司在中國從事活性藥物成分 (API) 製造業務的擁有權。根據 2022 年 7 月簽訂的股權收購協議（以下簡稱「協議」）的條款，Chongqing Comfort 獲 TiHe Capital (Beijing) Co. Ltd. 轉讓在協議項下的權利及責任。

這次出售的所得款項總額約為 1,800 萬美元。根據協議的條款，在交易完成時，Athenex 從 Chongqing Comfort 獲得約 1,100 萬美元的現金（已扣除中國預扣稅和印花稅），並將於完成交易後三個月和六個月內分兩次收到出售所得款項的餘額。交易已於 2022 年 11 月 16 日完成。

Athenex 的行政總裁劉耀南博士表示：「我們很高興完成出售中國的 API 業務，這證明我們落實變現非核心資產的策略繼續取得進展，而這次出售進一步有助我們能夠繼續專注發展 NKT 細胞療法平台，為股東創造價值。」

Athenex 亦與 Chongqing Comfort 控制的實體簽訂長期供應協議，獲取 Athenex 小分子藥物產品所需的 API 供應。

Athenex, Inc. 簡介

Athenex, Inc. 成立於 2003 年，是一家全球性臨床分期生物製藥公司，致力於發現、開發和商業化用於治療癌症的下一代細胞治療藥物，並成為該領域的領軍者。Athenex 利用多年來在研發、臨床試驗、監管標準和生產方面積累的經驗，著力完成這一使命。該公司目前的臨床管線主要來自以下核心技術：(1) 基於 NKT 細胞的細胞療法；(2) 基於 P 糖蛋白 (P-gp) 抑制劑的 Orascovery 方案。Athenex的員工遍佈全球，致力於透過創造更主動、更易操作和更易忍受的治療方法來改善癌症患者的生活。有關更多資訊，請瀏覽 www.athenex.com 。

前瞻性陳述

除歷史資訊外，本新聞稿所載的所有陳述、預期和假設均為前瞻性陳述。該等前瞻性陳述通常可透過「使命」、「將」等詞彙及類似表達識別。實際結果可能與該等前瞻性陳述明示或暗示的結果截然不同。可能導致實際結果出現重大差異的重要因素包括：Chongqing Comfort 是否能夠支付完成交易的餘下代價；Chongqing Comfort 是否能夠供應 API 滿足 Athenex 的全部所需；以及我們提交美國證監會的文件不時載列的其他風險因素（該等文件可於我們網站的投資者關係部分 http://ir.athenex.com/phoenix.zhtml?c=254495&p=irol-sec 免費查閱，或者向我們的投資者關係部索取）。本新聞中提供的所有資訊均截至發佈日期，除法律規定者外，我們概無義務亦無意更新該等前瞻性陳述。

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