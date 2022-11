FTI Consulting lance le segment Financement et restructuration d'entreprises au Québec avec la nomination de Martin Franco, expert en restructuration

/EIN News/ -- MONTRÉAL, 21 nov. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- FTI Consulting, Inc. (NYSE : FCN) a annoncé aujourd'hui le lancement du segment Financement et réorganisation d'entreprises du cabinet au Québec avec la nomination de l'expert en restructuration Martin Franco en tant que directeur général principal à Montréal. L'ajout du segment Financement et réorganisation d'entreprises au Québec élargit les capacités existantes du cabinet, qui comprennent la consultation en matiè9re d'expertise judiciaire et de litiges.

M. Franco apporte plus de 25 ans d'expérience en matière de restructuration, travaillant avec des clients de tous les secteurs pour fournir des services de conseil en matière de restructuration et d'insolvabilité. Il a agi en tant que contrôleur en vertu de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies, en tant que séquestre et syndic en vertu de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité, en tant que consultant auprès de débiteurs et en tant que consultant auprès de banques pour l'analyse des opérations et des projections financières.

L'établissement du segment Financement et restructuration d'entreprises au Québec offre aux clients une vaste expertise en matière de redressement et de réorganisation au Canada, avec une couverture dans tout le pays, y compris Vancouver, Calgary, Toronto et maintenant Montréal. M. Franco se concentrera sur l'expansion des capacités de restructuration de FTI Consulting au Québec, tout en aidant les entreprises, les conseils d'administration, les commanditaires de capital-investissement, les créanciers et les autres parties prenantes à relever les défis découlant des problèmes de liquidité, des perturbations et de la sous-performance.

« Martin est l'un des principaux experts en restructuration au Québec, et je suis ravi de l'accueillir au sein de FTI Consulting », a déclaré Greg Watson, Leader du Financement et restructuration d'entreprises au Canada et en Amérique latine chez FTI Consulting. « Les connaissances approfondies et la profonde expérience de Martin sur le marché québécois nous permettront de conseiller les clients localement en matière de réorganisations, redressements, transformations et transactions lorsqu'ils sont confrontés à des difficultés financières, en nous appuyant sur notre présence actuelle dans les principales capitales commerciales du Canada. »

Avant de rejoindre FTI Consulting, M. Franco a travaillé pendant plus de 30 ans dans des cabinets comptables d’envergure. Il est un comptable professionnel agréé, un syndic autorisé en insolvabilité et un professionnel agréé en insolvabilité et réorganisation.

À propos de sa nomination, M. Franco a déclaré : « FTI Consulting est un chef de file reconnu dans le domaine de la restructuration, et je suis ravi de travailler avec mes collègues pour établir et développer le segment Financement et restructuration d'entreprises au Québec. La plateforme de FTI Consulting me permettra de combiner l'expertise mondiale avec mes antécédents et mon expérience au Québec afin de fournir aux clients des services d'insolvabilité de classe mondiale pour les aider à traverser les périodes de crise. »

