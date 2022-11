Le retard dans les soins médicaux pourrait avoir des impacts majeurs sur la santé de personnes souffrant de maladies chroniques

Durant la Semaine nationale de la kinésiologie, découvrez comment les exercices cliniques peuvent aider à améliorer la qualité de vie

/EIN News/ -- OTTAWA, 21 nov. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Il est facile de comprendre pourquoi de nombreuses personnes atteintes de maladies chroniques ont souvent évité de consulter leurs professionnels de la santé pendant la pandémie de la COVID-19. Malheureusement, ces délais dans leur traitement pourraient maintenant contribuer à empirer leurs problèmes de santé. Pendant la Semaine nationale de la kinésiologie qui se déroule du 21 au 27 novembre 2022, l’Alliance canadienne de kinésiologie invite les deux tiers de la population canadienne aux prises avec une maladie chronique à accélérer leur rétablissement grâce à l’exercice clinique.



Le message portant sur l’importance de changer son mode de vie pour prévenir les maladies chroniques est bien connu. Les Canadien.ne.s. consultent leurs médecins pour les aider à mieux gérer leurs maladies chroniques, se font guider par les diététistes vers de meilleures habitudes alimentaires et ceux et celles aux prises avec des problèmes de mobilité et autres problèmes de santé consultent les kinésiologues pour les aider à diminuer les impacts de plus de 25 maladies chroniques, notamment les maux de dos, l’arthrite et l’obésité. Cependant, les professionnels de la santé ont observé que de nombreuses personnes ont retardé leurs traitements pendant la pandémie, laissant leur état non traité et ouvrant la voie à des effets plus dévastateurs.i

« Pendant la pandémie, de nombreuses personnes atteintes de maladies chroniques sont restées à la maison pour limiter leur risque d’attraper la COVID-19, explique Angelie Carter, R.Kin, présidente de l’Alliance canadienne de kinésiologie. Cependant, il est important de ne pas retarder la prise en charge de conditions telles que le diabète, l’hypertension ou la santé mentale, qui, si elles ne sont pas traitées, peuvent avoir des effets dévastateurs à long terme, en particulier pour les patients plus âgés. »

L’exercice est un élément important pour favoriser la santé et le bien-être en général et peut aider à gérer et à prévenir de nombreuses maladies chroniques. Au sein de l’équipe de soins de santé, les kinésiologues de formation universitaire sont des experts du mouvement humain qui utilisent la science pour mettre en place des programmes d’exercices qui répondent à des besoins de santé spécifiques. Ils offrent un soutien pour être plus actifs afin d’atténuer l’impact des maladies chroniques et ainsi avoir une meilleure qualité de vie. Bien que souvent sous-utilisés, les kinésiologues sont des professionnels clés au sein de l’équipe de soins pour améliorer la qualité de vie des personnes aux prises avec les conditions suivantes :

Stress

Anxiété

Dépression

Schizophrénie

Démence

Cancer du côlon, de la prostate et du sein

Diabète de types I et II

Asthme

Syndrome des ovaires polykystiques

Fibrose kystique

MPOC

Arthrose

Polyarthrite rhumatoïde

Ostéoporose

Maladie coronarienne

Insuffisance cardiaque et accident vasculaire cérébral

Hypertension

Syndrome métabolique

Mal de dos

Maladie de Parkinson

Sclérose en plaques

Obésité

« Les personnes atteintes de maladies chroniques ont souvent l’impression que leurs limitations les empêchent de faire des activités physiques, poursuit Mme Carter. En consultant un ou une kinésiologue, elles pourront être guidées à travers une série d’exercices adaptés à leurs capacités et limites personnelles. Les recommandations proposées peuvent inclure un programme d’exercices personnels, un entraînement cardiorespiratoire ou des exercices de force et d’équilibre. »

De plus, consulter régulièrement un.e kinésiologue a été scientifiquement prouvé pour aider à maintenir la motivation nécessaire pour poursuivre son programme d’exercices de façon continue. Cette assiduité constitue un facteur majeur qui permet de pleinement bénéficier des effets positifs de l’exercice. Des impacts statistiquement significatifs ont ainsi pu être constatés sur des facteurs tels que l’efficacité personnelle, le nombre de pas par jour, le taux de glycémie, la pression artérielle systolique et le niveau de cholestérol.

TROUVEZ DES MOYENS DE BOUGER

Au cours de la Semaine nationale de la kinésiologie, les Canadien.ne.s sont invité.e.s à identifier les exercices cliniques qui améliorent leur qualité de vie. Ils peuvent demander à un.e kinésiologue d’élaborer un programme spécialement conçu pour s’adapter à leurs limites personnelles, à leur mode de vie et à leurs intérêts. On peut trouver des kinésiologues de partout au Canada en visitant cka.ca.

À PROPOS DE L’ALLIANCE CANADIENNE DE KINÉSIOLOGIE

Les kinésiologues sont des spécialistes du mouvement humain qui fournissent des conseils scientifiques et des traitements par l’activité physique afin d’accélérer le processus de réadaptation, ainsi que d’améliorer la santé et le bien-être et ce, à toutes les étapes de la vie. L’Alliance canadienne de kinésiologie (ACK) est un organisme à but non lucratif qui défend et fait la promotion de l’avancement de la profession de kinésiologie au Canada. L’ACK lutte pour sa reconnaissance comme voix unificatrice de la profession de kinésiologie au Canada et d’avoir un impact positif sur les Canadien.ne.s. Au niveau national, l’ACK représente dix associations provinciales de kinésiologie qui sont des associations membres et plus de 4 400 kinésiologues affiliés. L’ACK établit et fait la promotion des normes de la profession partout au Canada.

Facebook et Twitter : @CdnKinesiologie

Pour planifier une entrevue ou pour plus d’informations, contactez :

Sophie Allard, ARP

514 808-9474 ou sa@ahcom.ca

________________________________

i https://www.benefitspro.com/2022/10/10/health-care-industry-prepares-for-a-big-hit-from-delayed-medical-care-of-chronic-diseases/?slreturn=20220910212451