Global 360-Degree Camera Market To Grow At 26.3% During 2022-2027, The Future Of The Next Generation Of Cameras

On the basis of connectivity type the 360-degree camera market is segmented into wired and wireless cameras.

SHERIDAN, WY, USA, November 21, 2022 /EINPresswire.com/ -- According to the latest report by IMARC Group, titled โ€œ๐Ÿ‘๐Ÿ”๐ŸŽ-๐ƒ๐ž๐ ๐ซ๐ž๐ž ๐‚๐š๐ฆ๐ž๐ซ๐š ๐Œ๐š๐ซ๐ค๐ž๐ญ: ๐†๐ฅ๐จ๐›๐š๐ฅ ๐ˆ๐ง๐๐ฎ๐ฌ๐ญ๐ซ๐ฒ ๐“๐ซ๐ž๐ง๐๐ฌ, ๐’๐ก๐š๐ซ๐ž, ๐’๐ข๐ณ๐ž, ๐†๐ซ๐จ๐ฐ๐ญ๐ก, ๐Ž๐ฉ๐ฉ๐จ๐ซ๐ญ๐ฎ๐ง๐ข๐ญ๐ฒ ๐š๐ง๐ ๐ ๐จ๐ซ๐ž๐œ๐š๐ฌ๐ญ ๐Ÿ๐ŸŽ๐Ÿ๐Ÿ-๐Ÿ๐ŸŽ๐Ÿ๐Ÿ•,โ€ the global 360-degree camera market sizeย reached US$ 812.5 Million in 2021. Looking forward, IMARC Group expects theย market to reach US$ 3,446.7 Million by 2027, exhibiting aย growth rate (CAGR) of 26.3%ย during 2022-2027.

Year Considered to Estimate the Market Size:

Base Year of the Analysis: 2021

Historical Period: 2016-2021

Forecast Period: 2022-2027

Current Value: US$ 812.5 Million (2021)

๐Ÿ‘๐Ÿ”๐ŸŽ-๐ƒ๐ž๐ ๐ซ๐ž๐ž ๐‚๐š๐ฆ๐ž๐ซ๐š ๐Œ๐š๐ซ๐ค๐ž๐ญ ๐€๐ฉ๐ฉ๐ฅ๐ข๐œ๐š๐ญ๐ข๐จ๐ง:

A 360-degree camera contains a field of vision that encompasses almost the whole sphere or a full circle in the horizontal plane. In applications where extended visual area coverage is required, such as robotics and panoramic photography, these devices are commonly utilized for graphical simultaneous localization and mapping and illustrated odometry challenges. Various 360-degree camera implementations are available, including cameras with more than 30 lenses and two opposing fisheye lens assortments and several other types, such as Z-CAM, MadV, Red Digital Cinema, Ricoh, FXG, Panono, Trisio, Vuze, Insta360, Gear360, GoPro, and Kandao. Owing to its capacity to record a full circle image, this device provides enhanced results for optical flow and feature selection matching.

๐Ÿ‘๐Ÿ”๐ŸŽ-๐ƒ๐ž๐ ๐ซ๐ž๐ž ๐‚๐š๐ฆ๐ž๐ซ๐š ๐Œ๐š๐ซ๐ค๐ž๐ญ ๐‚๐ฎ๐ซ๐ซ๐ž๐ง๐ญ ๐“๐ซ๐ž๐ง๐๐ฌ & ๐ ๐ฎ๐ญ๐ฎ๐ซ๐ž ๐๐ซ๐ž๐๐ข๐œ๐ญ๐ข๐จ๐ง๐ฌ

The growing product popularity among consumers, on account of its capability of delivering high-quality photographs, is primarily driving the 360-degree camera market. Besides this, the incorporation of advanced and innovative features, such as DSLR with HD video and picture quality, is further augmenting the market growth. Moreover, compared to standalone and single cameras, a 360-degree camera with multiple rigs and lenses is responsible for separately recording and providing improved content, which is also catalyzing the global market. Apart from this, the escalating interests in wildlife, fashion, and wedding photography among the masses and the increasing product utilization in surveillance and security applications in public spaces are acting as significant growth-inducing factors. In addition, the emerging trend of virtual and augmented reality (VR/AR) content is also stimulating the market growth. Furthermore, the inflating need for this device in autonomous automobiles to provide smart views is anticipated to propel the 360-degree camera market over the forecasted period.

Competitive Analysis and Segmentation:

Market Segmentation of the 360-Degree Camera Market

The report has segmented the global 360-degree camera market on the basis of resolution, distribution channel, connectivity type, camera type, vertical, application and region.

๐๐š๐ฌ๐ž๐ ๐จ๐ง ๐‚๐จ๐ง๐ง๐ž๐œ๐ญ๐ข๐ฏ๐ข๐ญ๐ฒ ๐“๐ฒ๐ฉ๐ž:

โ€ข Wired

โ€ข Wireless

๐๐ซ๐ž๐š๐ค๐ฎ๐ฉ ๐›๐ฒ ๐‘๐ž๐ฌ๐จ๐ฅ๐ฎ๐ญ๐ข๐จ๐ง:

โ€ข HD

โ€ข UHD

๐๐š๐ฌ๐ž๐ ๐จ๐ง ๐‚๐š๐ฆ๐ž๐ซ๐š ๐“๐ฒ๐ฉ๐ž:

โ€ข Single

โ€ข Professional

๐๐š๐ฌ๐ž๐ ๐จ๐ง ๐•๐ž๐ซ๐ญ๐ข๐œ๐š๐ฅ:

โ€ข Media & Entertainment

โ€ข Consumer

โ€ข Military & Defense

โ€ข Travel & Tourism

โ€ข Automotive

โ€ข Commercial

โ€ข Healthcare

โ€ข Others

๐๐š๐ฌ๐ž๐ ๐จ๐ง ๐€๐ฉ๐ฉ๐ฅ๐ข๐œ๐š๐ญ๐ข๐จ๐ง:

โ€ข Traffic-Monitoring

โ€ข Grid Layout

โ€ข Aerial Scenery

โ€ข Others

๐๐š๐ฌ๐ž๐ ๐จ๐ง ๐ƒ๐ข๐ฌ๐ญ๐ซ๐ข๐›๐ฎ๐ญ๐ข๐จ๐ง ๐‚๐ก๐š๐ง๐ง๐ž๐ฅ:

โ€ข Online Stores

โ€ข Single-Brand Stores

โ€ข Multi-Brand Stores

๐†๐ž๐จ๐ ๐ซ๐š๐ฉ๐ก๐ข๐œ๐š๐ฅ ๐€๐ง๐š๐ฅ๐ฒ๐ฌ๐ข๐ฌ:

โ€ข North America: (United States, Canada)

โ€ข Asia Pacific: (China, Japan, India, South Korea, Australia, Indonesia, Others)

โ€ข Europe: (Germany, France, United Kingdom, Italy, Spain, Russia, Others)

โ€ข Latin America: (Brazil, Mexico, Others)

โ€ข Middle East and Africa

Competitive Landscape with Key Players:

The competitive landscape of the 360-degree camera market has been studied in the report with the detailed profiles of the key players operating in the market.

๐Š๐ž๐ฒ ๐๐ฅ๐š๐ฒ๐ž๐ซ๐ฌ ๐ข๐ง ๐ญ๐ก๐ž ๐Ÿ‘๐Ÿ”๐ŸŽ ๐ƒ๐ž๐ ๐ซ๐ž๐ž ๐‚๐š๐ฆ๐ž๐ซ๐š ๐Œ๐š๐ซ๐ค๐ž๐ญ:

โ€ข 360fly

โ€ข Bubl Technology Inc.

โ€ข Gopro Inc.

โ€ข Insta360

โ€ข Kodak (NYSE: KODK)

โ€ข LG Electronics (KRX: 066570)

โ€ข Nikon (OTCMKTS: NINOF)

โ€ข Nokia Corporation (NYSE: NOK)

โ€ข Panono

โ€ข Ricoh Company Ltd.

โ€ข Rylo

โ€ข Samsung Electronics (KRX: 005930)

โ€ข Sony (NYSE: SONY)

โ€ข Xiaomi (OTCMKTS: XIAC)

๐Š๐ž๐ฒ ๐‡๐ข๐ ๐ก๐ฅ๐ข๐ ๐ก๐ญ๐ฌ ๐จ๐Ÿ ๐ญ๐ก๐ž ๐‘๐ž๐ฉ๐จ๐ซ๐ญ:

โ€ข Market Performance (2016-2021)

โ€ข Market Outlook (2022-2027)

โ€ข Market Trends

โ€ข Market Drivers and Success Factors

โ€ข Impact of COVID-19

โ€ข Value Chain Analysis

โ€ข Comprehensive mapping of the competitive landscape

If you need specific information that is not currently within the scope of the report, we will provide it to you as a part of the customization.

