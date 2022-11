Trupanion signe un accord sur l'acquisition de PetExpert, poursuivant ainsi son expansion européenne

/EIN News/ -- SEATTLE, 21 nov. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Trupanion , Inc. (Nasdaq : TRUP), leader de l'assurance maladie pour les chats et les chiens, a annoncé aujourd'hui la signature d'un accord définitif visant à faire l'acquisition de Royal Blue s.r.o, la société mère de PetExpert, un fournisseur d'assurance pour animaux de compagnie centré sur les vétérinaires avec des dizaines de milliers de polices et d'opérations en République tchèque et en Slovaquie.

On estime à 1 300 le nombre d'hôpitaux vétérinaires en République tchèque et en Slovaquie, dont plus de 95 % sont connectés à la plateforme PetExpert.

PetExpert marque la deuxième acquisition européenne de Trupanion, ajoutant une société bien établie à croissance rapide pour soutenir ses plans d'expansion mondiale. Trupanion prévoit d'autres synergies grâce à son acquisition récemment finalisée de Smart Paws, y compris ses relations existantes avec la communauté vétérinaire.

« Nous sommes ravis de réunir nos activités similaires, nous permettant de travailler collectivement pour éliminer le modèle de remboursement financièrement lourd en Europe et offrant aux propriétaires d'animaux de compagnie et aux vétérinaires la possibilité de se concentrer sur la qualité des soins par rapport aux considérations financières », a déclaré Simon Wheeler, vice-président exécutif international chez Trupanion. « PetExpert élargit rapidement notre empreinte européenne en République tchèque et en Slovaquie, et nous nous attendons à ce que la Belgique et la Pologne suivent dans les mois à venir. »

« Nous sommes ravis de rejoindre l'équipe Trupanion », a commenté Derek Cummins, PDG et cofondateur avec Jan Moravec, co-fondateur et directeur technologique, de PetExpert. « Nous partageons la même culture entrepreneuriale et la même passion d'aider autant de propriétaires d'animaux de compagnie que possible à fournir les meilleurs soins médicaux vétérinaires à leurs animaux domestiques. À la tête de PetExpert, Jan et moi-même sommes impatients d'accélérer l'expansion de Trupanion dans toute l'Europe et au-delà. »

« Nous sommes ravis d'accueillir PetExpert au sein de Trupanion et de travailler ensemble pour faire progresser nos initiatives d'expansion internationale, qui constituent un élément essentiel de notre plan sur 60 mois », a déclaré Margi Tooth, présidente de Trupanion. « Nous sommes convaincus que le marché sous-exploité de l'Europe continentale représente une excellente opportunité pour notre produit Trupanion à couverture élevée, avec son soutien unique tant pour les propriétaires d'animaux de compagnie que pour la communauté vétérinaire, de se distinguer en tant que produit de choix. »

La transaction devrait être conclue au cours du quatrième trimestre 2022 et aucune condition supplémentaire n'a été divulguée. Trupanion ne prévoit pas d'impact financier significatif sur ses résultats financiers pour 2022 à la suite de cette acquisition.

À propos de Trupanion

Trupanion est un leader de l'assurance maladie pour les chats et les chiens aux États-Unis, au Canada, en Europe, à Puerto Rico et en Australie, avec plus de 800 000 animaux de compagnie inscrits. Depuis plus de vingt ans, Trupanion apporte aux propriétaires d'animaux domestiques la tranquillité d'esprit pour qu'ils puissent se concentrer sur le rétablissement de leur animal, et non sur le stress financier. Trupanion s'engage à fournir aux propriétaires la valeur la plus élevée en matière d'assurance médicale pour les animaux de compagnie avec des paiements illimités pour la durée de vie de leurs animaux. Grâce à son processus breveté, Trupanion est le seul fournisseur d'Amérique du Nord doté de la technologie permettant de payer les vétérinaires directement en quelques secondes au moment du départ. Trupanion est cotée au NASDAQ sous le symbole « TRUP ». La société a été fondée en 2000, et son siège social est à Seattle, dans l'État de Washington. Les polices d'assurance de Trupanion sont émises aux États-Unis par sa société d'assurance détenue à 100 %, American Pet Insurance Company, et au Canada par Omega General Insurance Company. Trupanion Australia est un partenariat entre Trupanion et la compagnie d'assurance Hollard. Pour tout complément d'information, veuillez consulter le site trupanion.com.

À propos de PetExpert

Fondée en 2018, PetExpert est le leader du marché de l'assurance pour animaux de compagnie en ligne en République tchèque et, depuis 2020, propose une assurance pour animaux de compagnie en Slovaquie. PetExpert fournit une assurance à des dizaines de milliers de clients en République tchèque et en Slovaquie. De plus amples informations sont disponibles sur les sites www.petexpert.cz et https://www.facebook.com/PetExpertCZ

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué de presse contient des énoncés prospectifs au sens de la Section 27A de la loi Securities Act de 1933 et de la Section 21E de la loi Securities Exchange Act de 1934 en ce qui concerne, entre autres choses, les attentes, les plans, les perspectives et les résultats financiers de Trupanion, y compris, mais sans s'y limiter, ses attentes quant à sa capacité à continuer à faire croître ses souscriptions et son chiffre d'affaires, ainsi qu'à mettre en œuvre son plan d'affaires. Ces énoncés prospectifs sont fondés sur les attentes et convictions actuelles de la direction de Trupanion à la date du présent communiqué de presse, et sont assujettis à certains risques et incertitudes qui pourraient entraîner un écart sensible entre les résultats réels et ceux décrits dans les énoncés prospectifs. Tous les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué de presse sont fondés sur les informations dont dispose Trupanion à la date des présentes, et Trupanion n'a aucune obligation de mettre à jour ces énoncés prospectifs.

En particulier, les facteurs suivants, entre autres, pourraient entraîner un écart sensible entre les résultats réels et ceux exprimés de manière explicite ou implicite dans lesdits énoncés prospectifs : la finalisation de la transaction avec PetExpert ; notre capacité à intégrer et à coordonner les ressources et les capacités de PetExpert avec les nôtres ; la capacité d'atteindre ou de maintenir la rentabilité et/ou des niveaux appropriés de flux de trésorerie au cours des périodes futures ; la capacité à continuer à accroître notre base d'adhérents et notre chiffre d'affaires ; l'exactitude des hypothèses utilisées pour déterminer les dépenses d'acquisition de membres appropriées ; la sévérité et la fréquence des réclamations ; la capacité à maintenir des taux de rétention élevés ; l'exactitude des hypothèses utilisées dans la tarification des souscriptions de plans d'assurance médicale et la capacité à estimer avec précision l'impact des nouveaux produits ou offres sur la fréquence des réclamations ; les dépenses effectives au titre des réclamations dépassant les estimations ; les contraintes réglementaires et autres sur la capacité d'instituer, ou la décision de retarder des modifications de tarifs en réponse à l'évolution des dépenses réelles ou estimées au titre des réclamations ; l'efficacité et la conformité statuaire ou réglementaire de notre modèle Territory Partner et de nos Territory Partners, vétérinaires et autres tiers qui recommandent des souscriptions de plans d'assurance médicale à des adhérents potentiels ; la capacité à conserver les Territory Partners actuels et à augmenter le nombre de Territory Partners et d'hôpitaux actifs ; le respect, par nous et ceux qui nous réfèrent des membres, des lois et des règlements qui s'appliquent à nos activités, y compris la vente d'un plan d'assurance médicale pour animaux de compagnie ; la capacité à maintenir la sécurité de nos données ; les fluctuations du taux de change canadien ; la capacité à protéger nos informations exclusives et celles de nos membres ; la capacité à maintenir notre culture et notre équipe ; la capacité à maintenir le montant requis de capital basé sur le risque ; notre capacité à mettre en œuvre et à maintenir des contrôles efficaces, y compris en ce qui concerne nos rapports financiers ; la capacité à protéger et à faire respecter les droits de propriété intellectuelle de Trupanion ; la capacité à réussir à mettre en œuvre notre alliance avec Aflac ; la capacité à poursuivre des relations contractuelles clés avec des tiers ; les réclamations de tiers, y compris les litiges et les mesures réglementaires ; la capacité à reconnaître les avantages d'investissements dans de nouvelles solutions et améliorations de la plateforme technologique et du site Web de Trupanion ; et notre capacité à retenir notre personnel clé.

Pour une analyse détaillée de ces mises en garde et d'autres mises en garde, veuillez vous référer aux facteurs de risque examinés dans les documents déposés auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC), y compris, mais sans s'y limiter, le rapport annuel de Trupanion sur le formulaire 10-K pour l'exercice clos au 31 décembre 2021 et tous les rapports déposés ultérieurement sur les formulaires 10-Q et 8-K. Tous les documents sont disponibles via le Système de collecte, d'analyse et de récupération des données électroniques de la SEC en vous rendant sur https://www.sec.gov/ ou dans la section Relations avec les investisseurs du site Web de Trupanion sur https://investors.trupanion.com/ .