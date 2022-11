WIN TRANSCRIPT | DWIZ IZ Balita interview kay Sen. Win Gatchalian kasama sina Cely Bueno at Raoul Esperas hinggil sa 2023 proposed budget

PHILIPPINES, November 20 - Press Release

November 19, 2022 DWIZ IZ BALITA INTERVIEW KAY SEN. WIN GATCHALIAN KASAMA SINA CELY BUENO AT RAOUL ESPERAS HINGGIL SA 2023 PROPOSED BUDGET Q: Nakabawi na ba? SEN. WIN: Okay naman, okay na talagang halos dalawang linggo na halos alas-2, alas-2:30 natatapos yung debate. So nung huling Huwebes finally natapos na rin so nakabawi-bawi na rin. Q: Bilang Vice Chairman ng Committee on Finance, ano pong napag-usapan ngayong tapos na ang period of interpellation, kelan po target ang pagpapasa sa period of amendments? SEN. WIN: So kaagad papasok tayo sa period of amendments. Doon sa mga nakakita o napakinggan ang debate nitong huling dalawang Linggo marami tayong punto doon na pag-uusapan sa period of amendments. Yung mga programa o proyekto na dapat dagdagan eh dapat dagdagan o yung dapat bawasan ay dapat bawasan. Dito papasok na yung mga napag-usapan nitong huling dalawang linggo para marepaso at tuluyan nang maisapinal ang 2023 budget. Q: Kayo po ba ay pinagsumite ni Chairman Angara ng Committee on Finance, ngayong tapos na ang period of interpellation, pinagsumite po ba ang bawat senador ng kanilang individual amendments o pag-uusapan na lang po yun pagdating sa period of amendments? SEN. WIN: Para mas maayos na pag-aralang mabuti. Ito kasi ang kumplikasyon ng budget, Cely dapat maintindihan din ng ating mga tagapakinig. Madaling magsabi na dagdagan ang proyekto, dagdagan ang budget, madali yun. Mahirap maghanap kung saan kukunin. Talagang taun-taon dahil nga lumalaki ang populasyon natin, dumadami ang pangangailangan talagang kulang ang budget, laging kulang yan. Hindi yan sosobra so sa mga programa na nakikita natin na kailangang dagdagan, pinayagan ang mga senador na magsubmit ng kanilang amendments, yung gusto nilang dagdagan o bawasan na proyekto para mapag-aralan kung saan kukunin ang pondo. Ako, kapag nagsa-submit ako ng mga amendments nilalagay ko na rin doon saan kukunin ang source dahil hindi naman pwede na bahala ka na kung saan mo kukunin yan. Dahil mahirap talaga, kaya saludo po ako kay Senator Angara dahil talagang pinagkakasya niya at naghahanap siya kung saan pwedeng pagkunan ng pondo. So ang aking isinumite ay may kaugnayan sa edukasyon. For example, nagsubmit tayo na dapat madagdagan ang pondo sa classrooms, madagdagan ang pondo sa Special Education pa dahil nakita namin kulang. Meron din akong mga programa na gustong mapondohan, for example yung energy research sa University of the Philippines, nagsubmit tayo ng amendments doon. Q: Sir, doon sa isinubmit ninyong amendments gaya ng nabanggit ninyo na-identify nyo rin po kung saan pwedeng kunin ang pwedeng idagdag tulad sabi nyo sa pagtatayo ng classrooms, sa SPED, sa energy research? SEN.WIN: Meron kasing mga item na nakita ko mababa ang paggamit ng pondo, for example merong tinatawag doon na medyo technical siya, miscellaneous personnel fund na nakita ko na hindi naman masyadong mabilis ang paggamit. So imbes na lagyan ng pondo at hindi naman magamit, mas mainam pa na dalhin natin doon sa mga bagay na talagang nangangailangan. Q: Yung pinadadagdag nyo milyones, hindi naman bilyones? SEN. WIN: Hindi, hindi naman. Tama ka, ngayon mahirap na kapag bilyones. This time kapag bilyones napakahirap na kasi makikita natin kumbaga na nakakalat na sa mahahalagang proyekto at programa kaya kumbaga milyones lang. Q: Komporme ba kayo sa sinabi ni Sen. Alan Peter Cayetano sa kanyang pag-interpellate sa budget ng DepEd na pagdating sa K-12, dalawa lang daw ang option: it's either buhusan mo ng pondo ang kinakailangang pondo o kaya suspend na muna habang hindi pa ito mapondohan? SEN.WIN: Napakaganda ng punto ni Sen.Cayetano dahil aminado ako nung nagdagdag tayo ng dalawang taon, ay syempre nangailangan tayo ng dagdag classrooms, dagdag teachers dahil dalawang taon yan eh. Yung pangako na gagawing three years na lang ang college dahil ibababa nga sa Senior High School hindi rin nangyari yan. Kaya this 2023 budget, makikita natin doon na merong P80 million para mabuo ang Education Commission. Mahalaga ito dahil ito itong Education Commission, ito ay isang independent na kumisyon na titignan at pag-aaralan ang mga problema natin sa K-12 kasama na ang K-12 at sektor ng edukasyon. Q: Mapopondohan under 2023 budget para sa mas mahusay na pagpapatupad ng K-12 program? SEN. WIN: Yes, oo. May pondo siya almost P80 million ang pondo nya at itong Education Commission ito yung grupo na mag-aaral doon sa mga problema natin sa sektor ng edukasyon kasama na rin ang K-12, pag-aaralan natin doon kung ano ba ang pinakamabisang paraan para maayos natin ang K-12 system. Kung matatandaan natin nagpasurvey tayo, lumalabas maraming dismayado sa K-12, almost 40 percent ang dismayado, ang natutuwa sa K-12 less than 30 percent lang. So mas maraming dismayado sa K-12 dahil nga nagdagdag tayo ng dalawang taon eh wala namang nakikitang benepisyo sa ating pamilya. Q: Anong general sentiment nila? SEN.WIN: Ayaw nila dahil nga ang dagdag dalawang taon, unang-una na-delay yung paggraduate ng bata at pangalawa paggraduate nya, dinagdagan mo ng dalawang taon, pagpasok niya sa College ganun pa rin apat na taon. Tumagal lang ng tumagal. So pag-aaralan talaga yan, hindi ko pa masabi kung anong solusyon dahil malalim talaga ang usapan na yan pero ang importante meron na tayong pondo para mapag-aralang itong problema sa K-12. Q: Ang inyong proposed amendments naisubmit nyo na kay Senator Angara? SEN.WIN: Yes, kahapon ang deadline, actually very strict sila dahil nga kailangan matapos ang budget so kahapon ang deadline at nag-submit na tayo. Q: So on Monday naka-schedule na ang period of amendments o middle of next week pa? SEN.WIN: On Monday pag-uusapan na yan, so talagang paspasan kaya kahapon pinag-submit kami, pag-aaralan nila ngayon kung kayang ipasok at may pondo, kung hindi normally nagbibigay ng feedback ang Finance Committee kung ano ang pwede at ano ang hindi pwede. At ang mangyayari kasi diyan kung ang mga senador okay sila sa amendment, hindi na pinagdedebatehan yan, pero kung may problema pa doon pagdedebatehan uli sa Period of Amendments. Q: Baka isang pagdebatehan diyan yung minority sa pangunguna ni Minority Leader Koko Pimentel kanilang kinukuwestyon yung binigyan ng confidential fund na dati wala naman daw confidential fund? SEN.WIN: Tama, tama, may intelligence and confidential funds so dalawa ito, yung intelligence fund, ginagamit sa intelligence, yung confidential fund ginagamit sa mga let's say surveillance o pagkuha ng impormasyon, so itong dalawa ay yung iba't ibang ahensya merong ganito. Q: At ang dating kasi lumpsum Sir, hindi itemized kung saan gagamitin kaya medyo may concern ang ilan. SEN. WIN: Oo, gusto ko lang ipaliwanag ang confidential and intelligence funds. Kumbaga ang end balance dito, tatlong bagay. Una, ino-audit ito ng COA, pangalawa nagsa-submit sila sa Kongreso, both sa House and sa Senate ng report, at pangatlo, nagsasubmit din sila ng report sa Pangulo at ang Pangulo siya ang nagbibigay ng pahintulot kung papayagang maglagay ng confidential fund o hindi. So tatlo ang check and balance nito at may proposal ang ating Senate President, ako sang-ayon ako na magkaroon ng isang oversight para dito sa confidential at intelligence fund, so yung mga report na isinusumite actually binibigay yan sa Senate President. So ang gusto ng Senate President at sang-ayon tayo na ilagay sa oversight para mapag-usapan at mabusising mabuti at transparent. Q: Yung Oversight Committee kung sakali na i-scrutinize kung paano ginamit itong confidential and intelligence fund, executive session po yun hindi pwedeng public hearing? SEN. WIN: Depende kung merong national security aspect, executive session pero let's say wala namang national security aspect pwedeng pag-usapan yan sa oversight. Q: May tsansa na on Monday maipasa sa second reading kasi kung maipapasa sa second reading pwede nang ituloy agad sa third reading dahil certified as urgent? SEN.WIN: Tingin ko hindi kaya dahil ineestimate ko baka at the very least, tingin ko depende sa amendment baka another two weeks yan so baka December na. Q: Dahil medyo mahabang talakayan ito? SEN. WIN: Oo, dahil marami pa, depende sa dami ng amendments pero sa mga nakikita kong submission siguro mabilis na ang one week pero hindi lalagpas ng two weeks. Q: Sir ipahabol ko lang, kapag approved na yung budget magpapatawag kayo uli ng hearing tungkol dun sa POGO kung dapat bang manatili o alisin? Ano po bang dapat magko-committee report na kayo doon o may one more hearing? SEN. WIN: Actually meron na tayong POGO hearing on Wednesday. At ito na tingin ko ang huling hearing no para dito sa isyu na ito at magre-recommend na tayo through a committee report. May isa na lang na hearing dahil may pinasa-submit tayo sa PAGCOR at sa iba pang mga tanggapan, at para ibalik na yung kanilang submission so gusto ho namin matanong na lang on the floor para I mean on the committee para makagawa na tayo ng committee report. Pero alam mo Cely, nakakaano rin ano medyo nagulat rin ako nang lumabas itong isyu na ito biglang tumahimik ang isyu sa POGO eh. Bigla kasi mainit eh pero hindi ibig sabihin hindi tayo gagawa ng rekomendasyon. So ang aking pananaw diyan, itong pagkatahimik eh temporary lang yan pero importante magkaroon na tayo ng permanenteng rekomendasyon para makita natin kung ano pa ang mabuti para sa ating bansa. Q: So Sir kung last hearing sa Wednesday, bago matapos ang taon inaasahang may mailalabas kayong committee report? SEN. WIN: Yes, yun ang target ko sana by the end of the year, maisponsor ho natin yan sa floor at kung sang-ayon ang body pwedeng i-ano yan pwedeng tanggapin pag hindi pagdedebatehan ulit. Q: Ang Vice President ng US si Kamala Harris will be arriving tomorrow. Ano sa tingin nyo ang importansya at maidudulot nito sa ating bayan? SEN. WIN: Eto ay patuloy, ito yung pagbisita niya ang aking tingin dito ay continuation nung pag-uusap ng ating Pangulo at ni President Biden nagkita sila at nagkaroon sila sa aking pagkaintindi nagkaroon sila ng interaction at maganda ito dahil alam naman natin ang Amerika ay isa sa pinakamatagal nating kaibigan. Ally, kaibigan at sumusuporta sa ating bansa. At yung pagbisita ni Vice President Kamala Harris dito isang simbolo yan na binibigyan tayo ng importansya at rekognisyon ng Amerika at importante yan para sa yung tinatawag natin na pag-akit ng foreign investments, pagprotekta ng ating OFWs, andami nating OFWs sa Amerika eh almost 3 million na so importante na kaalyado natin, patuloy nating kaalyado ang Amerika para maprotektahan natin ang ating mga OFWs. Q: Sir panghuli balikan ko, ano pong ini-expect ninyo malaki ang magiging diperensya ng ipapasang version ng Senate sa naipasa ng House. Kasi di po ba nung naipasa na ng House yung budget hindi pa nangyari itong bagyong Paeng, mayroong mga naging developments na parang nakaapekto doon sa gusto ninyong maging allocation ng 2023 budget. Do you think medyo marami kayong ire-reconcile pagdating ho sa bicam. SEN. WIN: Hindi naman nakita ko kasi yung kanilang isinubmit at yung Senate version maliit lang yung kaibahan. Hindi ko lang matandaan yung exact number no pero alam ko hindi ganun kalakihan yung diperensya at maganda yun para pagdating ng bicam mahaba yung usapan. So pag nakita ko maliit lang yung diperensya for example sa DPWH, isa sa malaking nakakuha ng budget walang kaibahan eh, pareho lang yung House version at Senate version. Maraming ganyan no yung Department of Education, halos pareho lang o nadagdagan lang ng konti. Ang Department of...DOTR nabawasan ng konti pero halos pareho rin..so in other words hindi ganun kalakihan ang difference no.