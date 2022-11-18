BCS 截止日期提醒：全國投資者法律顧問 ROSEN 鼓勵蒙受損失的 Barclays PLC 投資人在對 BCS 提出證券集體訴訟的重要周二截止日期之前聘請律師

/EIN News/ -- 紐約, Nov. 19, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- 事因：全球投資者權益律師事務所 Rosen Law Firm 提醒在 2021 年 2 月 18 日至 2022 年 3 月 25 日（含上述兩日期，簡稱「集體訴訟期」）期間購買 Barclays PLC (NYSE: BCS) 證券的人士注意，首席原告的重要截止日期為 2022 年 11 月 22 日。

這意味著什麼：如果您在集體訴訟期間購買了 Barclays 證券，您可能有權獲得賠償，而毋須支付任何自付費用或透過應急費用安排產生的費用。

接下來該做些什麼：如欲加入 Barclays 集體訴訟，請造訪 https://rosenlegal.com/submit-form/?case_id=8877 或是撥打免費電話 866-767-3653 或寄送電子郵件至 pkim@rosenlegal.com 或 cases@rosenlegal.com，與 Phillip Kim 律師聯絡以瞭解關於此集體訴訟的資訊。該案已提起集體訴訟。若您希望擔任首席原告，請務必於 2022 年 11 月 22 日前向法院提出申請。首席原告是代表集體訴訟中其他成員指導訴訟的代表方。

為什麼選擇 ROSEN LAW：我們鼓勵投資者選擇在領導角色方面有成功記錄的合格法律顧問。通常，釋出通知的公司沒有可相比擬的經驗、資源或任何有意義的同行認同。許多此類律所實際上並不處理證券集體訴訟方面的業務，只是充當轉介客戶的中間人，或與實際提起訴訟的律所合作。請務必明智地選擇律師。Rosen Law Firm 在全球各地為投資人提供服務，專注於證券集體訴訟和股東代位訴訟。Rosen Law Firm 曾針對一家中國公司發起過迄今規模最大的證券集體訴訟，並成功達成和解。Rosen Law Firm 曾因其證券集體訴訟案件的和解數量，於 2017 年獲 ISS Securities Class Action Services 評選為排名第一的法律事務所。自 2013 年以來，Rosen Law Firm 每年都進入該排行榜的前四名，而且已為投資人追回數億美元的資金。僅在 2019 年，事務所便為投資人追回了逾 4.38 億美元的資金。2020 年，創始合夥人 Laurence Rosen 獲 law360 評選為「最佳原告律師」(Titan of Plaintiffs’ Bar)。事務所的多名律師均曾得到 Lawdragon 和 Super Lawyers 的表彰。

案件詳情： 本訴訟認為，被告在整個集體訴訟期間作出了重大虛假和誤導性陳述，或者遺漏了重大資訊：(1) 在 Barclays 報告的財務報表中（已重述）；(2) 稱 Barclays 對財務報告的內部控制是有效的（Barclays 已承認其並非有效且存在重大缺陷）；以及 (3) 未披露超額發行，且 Barclays 的全資子公司 Barclays 銀行（「BBPLC」）違反了美國證券法和/或美國證券交易委員會的規定，致使 Barclays 承擔法律責任。當市場得悉真實詳情時，此訴訟案聲稱投資者已遭受損失。

如欲加入 Barclays 集體訴訟，請造訪 https://rosenlegal.com/submit-form/?case_id=8877 或是撥打免費電話 866-767-3653 或寄送電子郵件至 pkim@rosenlegal.com 或 cases@rosenlegal.com，與 Phillip Kim 律師聯絡以瞭解關於此集體訴訟的資訊。

上述訴訟的集體尚未得到認證。在此之前，除非您聘請律師，否則您不會有代表律師。您可以自行選擇聘請律師，也可以繼續作為集體訴訟的成員但不主動參與訴訟，後者目前無需採取任何行動。投資人在未來任何可能的賠償中的分成金額與其是否為首席原告無關。

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