Mobilisation nationale pour les systèmes alimentaires territoriaux

/EIN News/ -- VICTORIAVILLE, Québec, 18 nov. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- L’accès à une alimentation saine, à une production agricole durable et à la concertation territoriale étaient au cœur des préoccupations de plus de 400 personnes de toutes les régions du Québec et des communautés autochtones réunies lors du premier Forum sur les systèmes alimentaires territoriaux (SAT) à Victoriaville les 15 et 16 novembre derniers. Le Forum a permis une mise en commun des réalités et vise à de se doter d’une vision commune pour renforcer la sécurité et l'autonomie alimentaire à l’échelle des territoires.



À l’initiative de plusieurs organismes, dont le Conseil SAM, Vivre en Ville, le CISA, le REGAL+ et le TIESS, et avec l’appui d’un comité aviseur, le Forum SAT a suscité une mobilisation forte d’une diversité d’acteurs liés aux systèmes alimentaires territoriaux. L’évènement a été précédé par des rencontres régionales et des travaux thématiques. Les acteurs réunis ont exprimé un désir de poursuivre cette démarche collaborative et se sont engagés à contribuer activement à sa réussite.

« Dans un contexte de la hausse du prix des aliments et de vulnérabilités de nos chaînes d’approvisionnement dû à la pandémie et la guerre en Ukraine, nous nous sommes rassemblé·e·s pour identifier les pistes de solution qui vont nous permettre de combattre l’insécurité alimentaire, et accompagner les acteurs de la chaîne alimentaire dans la transition socioécologique », a dit Florence Roy-Allard, coordonnatrice de la démarche.

Dans une déclaration commune , les participant·e·s du Forum SAT ont affirmé que les collectivités ont un rôle essentiel à jouer pour soutenir cette transition et ont interpellé les gouvernements nationaux pour déployer les leviers financiers, politiques et juridiques afin de soutenir et pérenniser les SAT partout au Québec, en cohérence et en complémentarité avec les mesures existantes.

Les participant·e·s demandent, notamment, une reconnaissance et un soutien à la concertation territoriale, la mise en place de programmes nationaux adaptés aux réalités régionales tels qu’un programme d’alimentation scolaire universel ou de coupons nourriciers, et le renforcement de circuits courts basé sur le soutien aux agriculteur·trice·s de proximité, des pôles logistiques et des initiatives garantissant le droit à l’alimentation.

Les participant·e·s offrent leur collaboration et leurs expertises aux gouvernements locaux et nationaux pour travailler ensemble à déployer des SAT plus inclusifs, durables et résilients partout au Québec.

