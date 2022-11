Vertex se voir décerner le prix de la satisfaction client SaaS 2022 d'IDC pour la fiscalité

Vertex est placée dans le groupe ayant obtenu les meilleures scores pour les fournisseurs desservant le marché des applications fiscales SaaS

/EIN News/ -- KING OF PRUSSIA, Pennsylvanie, 18 nov. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Vertex, Inc. (NASDAQ : VERX) (« Vertex » ou la « Société »), un fournisseur mondial de solutions de technologie fiscale, a annoncé avoir reçu le prix de la satisfaction client SaaS 2022 d'IDC pour la fiscalité. En outre, dans l'enquête SaaSPath 2022 d'IDC, Vertex a reçu la note la plus élevée parmi les fournisseurs de solutions fiscales SaaS pour la satisfaction globale des clients.

Le programme de prix de satisfaction de la clientèle d'IDC, les CSAT Awards, récompense les principaux fournisseurs de logiciels en tant que service (SaaS) sur chaque marché d'applications qui reçoivent les meilleurs scores de satisfaction client sur la base de l'enquête SaaSPath d'IDC. SaaSPath est une enquête mondiale sur environ 2 400 organisations dans toutes les régions géographiques et toutes les tailles d'entreprises, où il est demandé aux clients d'évaluer leur fournisseur sur plus de 30 indicateurs de satisfaction client différents.

Parmi les autres domaines dans lesquels Vertex a été très bien notée dans les résultats de l'enquête d'IDC, on peut citer le fait d'être une marque de confiance, son délai de rentabilité le plus rapide, sa facilité d'intégration, ses caractéristiques et fonctionnalités supérieures, son guide décisionnel et ses suggestions d'utilisateurs intégrés, ainsi que son rapport qualité-prix.

« Fournir à nos clients des solutions et services de fiscalité indirecte innovants et une assistance client de classe mondiale est la marque de fabrique des activités de Vertex depuis plus de 40 ans. Nous sommes fiers d'être reconnus par IDC avec ce prix pour la satisfaction de nos clients », a déclaré Kate Shields, directrice de la clientèle chez Vertex Inc. « Recevoir la note la plus élevée parmi nos pairs pour la satisfaction globale des clients dans l'enquête SaaSPath 2022 d'IDC valide nos investissements et les efforts de notre équipe hautement qualifiée. »

Vertex a précédemment été qualifiée de Leader dans l'IDC MarketScape : Worldwide SaaS and Cloud-Enabled Sales and Use Tax Automation Software for Enterprise 2021 Vendor Assessment (doc #US47987421, octobre 2021) et l'IDC MarketScape : Worldwide SaaS and Cloud-Enabled Sales and Use Tax Automation Software for Small and Midsize Businesses 2021 Vendor Assessment (doc #US47987521, octobre 2021), ainsi que dans l'IDC MarketScape : Worldwide SaaS and Cloud Value-Added Tax Software 2021 Vendor Assessment (doc #US47987321, octobre 2021).

« La transformation fiscale et numérique mondiale signifie une complexité accrue, non seulement en termes de fiscalité mais aussi d'un point de vue technologique », a déclaré Kevin Permenter, directeur de la recherche IDC pour les applications financières. « La capacité à fournir des solutions et des services qui rationalisent les processus et éliminent les charges pour des équipes fiscales, financières et informatiques déjà débordées est ce qui fait de Vertex un leader dans le domaine de la fiscalité indirecte. »

Vertex est un fournisseur mondial de premier plan de logiciels et de solutions de gestion de la fiscalité indirecte. La mission de la société consiste à fournir la technologie fiscale la plus fiable permettant aux entreprises mondiales de réaliser des transactions, de se conformer aux règles et de se développer en toute confiance. Vertex fournit des solutions qui peuvent être adaptées à des secteurs spécifiques pour les principaux systèmes fiscaux indirects, y compris les ventes et l'utilisation par les consommateurs, la valeur ajoutée et la paie. Basée en Amérique du Nord, et avec des bureaux en Amérique du Sud et en Europe, Vertex emploie plus de 1 300 professionnels et sert des entreprises dans le monde entier.

Copyright © 2022 Vertex, Inc. Tous droits réservés.Les informations contenues dans le présent communiqué de presse sont publiées à titre d'information uniquement, peuvent changer à tout moment à l'avenir et ne constituent pas des conseils juridiques ou fiscaux.