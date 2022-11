DigiGift révolutionne le marché des cartes cadeaux et des coffrets cadeaux grâce aux NFTs

Scannez moi

En utilisant la blockchain et plus précisément la technologie NFT DigiGift solutionne de nombreux problèmes de ce marché

SION, SUISSE, November 18, 2022 /EINPresswire.com/ -- La société DigiGift basée en Suisse propose une façon simple d’offrir à son entourage des bons cadeaux digitalisés et de les stocker sur leur smartphone. L’envoi est aussi simple et ludique qu’un SMS.

Au travers d’une application mobile disponible sur iOS et Android, la solution offre la possibilité à ses utilisateurs de pouvoir choisir des prestataires de services, d’acheter, de payer, d’échanger, d’envoyer et de stocker des bons cadeaux de manière centralisée, digitalisée et sécurisée. Elle offre aux prestataires la possibilité de gérer digitalement les bons cadeaux (encaissements, suivi, validité), mais également de faire de la publicité et des offres promotionnelles.

La digitalisation du bon cadeau grâce à la blockchain !

Un cadeau est toujours une attention bienveillante. OFFRIR un bon, c’est chercher une bonne idée, prendre le temps, courir les grandes surfaces. RECEVOIR un bon, c’est surveiller la durée de validité, ne pas le perdre, l’échanger s’il ne convient pas. UTILISER un bon, c’est ne pas oublier de le présenter physiquement au prestataire pour pouvoir profiter de sa valeur. La blockchain nous apporte la sécurisation, l’historique et la traçabilité absolue dont nous avions besoin pour rassurer les consommateurs et les entreprises utilisatrices.

Les bons cadeaux manquent aujourd'hui cruellement de possibilités de personnalisations pour lesquels DigiGiftt amène un panel innovant et fun.

Les NFTs, une vraie révolution !

Souvent représentés sous la forme artistique loin de leur réel potentiel technique, les NFTs sont aujourd’hui un élément majeur dans la révolution offerte par la technologie blockchain. Un NFT, ou jeton non fongible est un jeton cryptographique non falsifiable, doublé d’un certificat d’authenticité. Il est unique et ne peut être la propriété que d’une seule personne à la fois. DigiGift se base sur cette technologie pour changer le paradigme du bon cadeau et faire en sorte que la valeur offerte soit en possession du destinataire et non pas du prestataire ou de l’intermédiaire.

A propos de DIGIGIFT

DIGIGIFT a vu le jour en 2021 grâce à l’investissement de ses sept fondateurs venant de domaines

professionnels différents, mais avec un point commun : la passion pour l’entrepreneuriat innovant.

Depuis, ils n’ont de cesse de se dépasser pour faire grandir et évoluer cet espace d’échange et de

création de valeurs.

Nous suivre sur Twitter

Site internet Crypto

Site internet prestataires et clients

Présentation du projet DigiGift par un youtubeur Crypto