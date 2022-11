Mosaic acquiert 194 cellules d’une superficie de 10,864 hectares composant le projet Lithium SM

/EIN News/ -- MONTRÉAL, 17 nov. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mosaic Minerals Corporation (CSE: MOC) (“Mosaic” ou “La Société”) annonce l’acquisition par jalonnement sur carte de 194 cellules minières d’une superficie d’environ 10,864 hectares localisées à environ 40 kilomètres au nord de Lebel-sur-Quévillon, en Jamésie.



Nommé Lithium SM, ce projet a été jalonné suite à l’analyse de la base de données géochimiques provenant du ministère de l’Énergie et des Ressources Naturelles du Québec (MERN). Selon ces données, ce projet accessible à l’année par une route forestière reliant Quévillon à Matagami contiendrait plusieurs valeurs significatives en lithium associées à la présence de pegmatites ainsi que plusieurs autres valeurs indicielles stratégiques contenant en tout ou en partie du lithium, du cuivre, du nickel et du zinc.

« Cela faisait plusieurs mois que nous recherchions un projet tel que celui-ci. Nous voulions avoir la possibilité d’obtenir beaucoup d’espace de travail dans un secteur offrant un bon potentiel en minéraux stratégiques. Facilité d’accès, très peu prospecté au cours des années passées, localisée à près d’un environnement urbain offrant toutes les facilités minières, présence de plusieurs anomalies de lithium localisées dans un corridor potentiel de pegmatites de plus de 5 kilomètres de long ainsi que plusieurs indices de minéraux stratégiques révélant la présence de nickel, cuivre, zinc et lithium associées à un corridor de haute intensité magnétique de plus de 13 km de long couplé à une géologie favorable, voilà ce que nous offre la propriété Lithium SM. Ce projet s’ajoute à Gaboury et 113 Nord pour former un portefeuille complet de propriétés activement développées dans le secteur de minéraux stratégiques. Nous sommes très heureux d’initier rapidement le développement de ce projet » de souligner Jonathan Hamel, président et chef de la direction de Mosaic.

La propriété Lithium SM, d’une longueur de 20 kilomètres par environ 10 kilomètres de hauteur, est recoupée en son centre par une faille EO ainsi que par quelques failles de direction ENE.

Dans la partie sud de la propriété, les nombreuses anomalies de lithium associées directement à des pegmatites suggèrent pour l’instant un horizon favorable de plus de 5 kilomètres.

Au centre du projet, une bande volcanique longe d’est en ouest une anomalie magnétique de forte intensité. Plusieurs conducteurs électromagnétiques (inputs) sont jumelés à cet horizon volcanique et à cette anomalie magnétique. Les indices composés de minéraux stratégiques en Cu, Zn, Ni et Li semblent être associées à ce corridor.

Très peu de travaux historiques ont été réalisés sur ce projet au cours des années. Quelques forages complétés dans les années 1970 ont donné des valeurs anomales en zinc et en cuivre dans des zones fortement minéralisées en pyrite et pyrrhotine. Le manque de prospection par le passé offre cependant un potentiel de découverte très intéressant pour l’ensemble de la propriété. À la suite de l’aménagement de plusieurs chemins forestiers au cours des dernières décennies, le projet Lithium SM est actuellement très accessible. Le socle rocheux mis à découvert par les différents travaux forestiers affleure maintenant en plusieurs endroits ce qui favorise un meilleur échantillonnage ainsi qu’une meilleure prospection.

La direction de la société compte réaliser rapidement sur ce projet quelques travaux comprenant un relevé magnétique aérien ainsi qu’un travail de compilation et de modélisation géophysique 3D en collaboration avec la société GoldSpot Discoveries. Comme la période hivernale approche à grand pas, il ne sera toutefois pas possible de débuter un relevé géologique et de prospection avant le printemps prochain.

Projets 113 Nord et Lichen

Le projet 113 Nord est situé dans la partie sud-est de la ceinture Abitibi Greenstone et comprend 59 cellules totalisant 3,010 hectares à l'intérieur d'une bande de 6 à 12 kilomètres de large constituée de roches volcano-sédimentaires situées entre les batholites à granodiorite-tonalite de Josselin et Montgay. Les roches volcaniques de ce groupe présentent des compositions felsiques, intermédiaires et mafiques et sont recoupées par des dykes de dunite, de gabbro et de diorite. Des formations de fer (sulfures et oxydes) et des roches sédimentaires clastiques, telles que des grauwackes et des schistes, sont également présentes. Un premier programme de forage de 1,000 mètres a été réalisé en septembre 2022 (voir communiqué de presse du 9 septembre 2022) pour tester la possible continuité d’une ultramafique associée à l’indice Fortin/Ducros de Québec Nickel, situé à environ 300 mètres au sud de la frontière de la propriété. Les résultats de ces forages sont attendus sous peu.

La propriété Lichen est située à environ 100 km à l'ouest du camp minier de Chibougamau. La propriété repose sur les roches volcaniques de la formation d'Obatogamau recoupées par des stocks et des plutons de composition intermédiaire. La ceinture volcanique est parallèle à deux ceintures volcaniques aurifères connues, la zone aurifère de Bachelor Lake à l'ouest et la zone aurifère d'Osisko-Windfall au sud. Le projet Nelligan et le projet Monster Lake sont situés à l'extrémité est de la ceinture volcanique. De nombreux indices d'or et de cuivre se trouvent également à l'est et à l'ouest de la propriété.

Projet Gaboury

Le projet Gaboury, comprenant 95 claims couvrant une superficie d'environ 6 064 hectares, est accessible à l'année par un réseau routier provincial et une série de chemins forestiers. En 2010-2011, Fieldex Explorations (maintenant Fokus Mining Corp.) a foré la propriété Gaboury pour tester une anomalie électromagnétique Max-Min et a recoupé des teneurs significatives en nickel sur de bonnes largeurs. La minéralisation recoupée est située dans une large bande de roches mafiques à ultramafiques. Des teneurs de 0,20 % Ni ont été recoupées sur des épaisseurs variant de 81 m à 88 m dans trois sondages formant l'indice initial de Pike Nickel.

À la suite de sa première campagne de forage au T4 2021, La Société a recoupé (voir communiqué de presse du 5 janvier 2022) dans le trou GA-21-07 une zone de 165 m à une teneur de 0,26 % Ni dont 121,5 m à une teneur de 0,32 % Ni et 0,40 % Ni sur 15 mètres. Le trou GA-21-07, situé dans la zone Pike West, est situé à environ 1,8 km à l'ouest de la zone originale de Pike Nickel. Le sondage GA-21-08 situé à 300 m à l'ouest a révélé trois sections de 13,5 m, 16,8 m et 18,2 m titrant respectivement 0,31 % Ni, 0,26 % Ni et 0,23 % Ni dans une enveloppe nickélifère de 131,8 m à une teneur de 0,17 % Ni.

Une deuxième phase de 1,000 mètres de forages a été complété en août 2022. Une teneur de 0,23% Ni sur une longueur le long du trou de 120 mètres a été recoupé dans le sondage GA-22-10 (voir communiqué de presse du 30 août 2022). Celui-ci se situe à environ 200 mètres en extension ouest du sondage GA-21-08. Une autre zone de nickel titrant 0,25% sur 17,55 mètres a également été recoupée dans ce même sondage.

Lithium et minéraux stratégiques

Le lithium est un acteur essentiel de l'effort mondial en faveur de la décarbonisation, car il s'agit d'un composant clé des batteries lithium-ion ainsi que la nouvelle génération batteries lithium-fer-phosphate (LFP) utilisées pour alimenter les véhicules électriques (VE). Au fur et à mesure que la révolution verte prendra de l'ampleur au cours des prochaines décennies, la demande de lithium augmentera également. Ce minéral essentiel est également largement utilisé dans d'autres applications industrielles, comme les téléphones cellulaires, les ordinateurs portables, la production de verre et de céramique, entre autres.

Le gouvernement américain a exprimé son désir de participer dans le financement de projets viables dans le secteur des minéraux stratégiques au Canada afin de contrer l’influence grandissante de la Chine dans ce secteur critique autant pour les produits de consommation que pour la sécurité nationale. (voir article de CBC du 13 novembre 2022).

Ce communiqué de presse a été lu et approuvé par Gilles Laverdière, géologue indépendant et personne qualifiée selon la norme 43-101.

À propos de Mosaic Minerals Corporation

Mosaic Minerals Corp. est une société canadienne d'exploration minière cotée à la Canadian Securities Exchange (CSE: MOC) se concentrant sur l'exploration de minéraux stratégiques sur le territoire de la province de Québec.

