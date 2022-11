Le CUSM a du talent recueille 677,000 $ en mettant en scène des travailleurs de la santé

Le CUSM a du talent, qui a mis en vedette le personnel de santé du CUSM, invitait les Québécois à voter pour leur performance préférée afin de couronner cinq lauréats et soutenir les soins aux patients et les recherches qui sauvent des vies

/EIN News/ -- MONTRÉAL, 17 nov. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Une soirée. Dix performances remarquables. Le 16 novembre, de la musique inspirée, des performances vocales éblouissantes et du jazz endiablé ont rempli le théâtre Corona pour la première édition de l’événement Le CUSM a du talent présenté par la Fondation du CUSM.



Inspiré de la populaire émission télévisée, l’événement Le CUSM a du talent a rassemblé un large éventail de talents musicaux, des interprètes et groupes composés de travailleurs de la santé du CUSM et trois groupes de jeunes du secondaire, pour une compétition amicale afin de recueillir des fonds pour une cause qui leur tient à cœur au CUSM. Tous sont montés sur scène dans l’espoir d’impressionner le jury.

« C’est fantastique de voir les travailleurs et travailleuses de la santé du CUSM s’impliquer de cette façon pour lever des fonds. Leur participation à Le CUSM a du talent aura des retombées positives pour les patients dont ils prennent soin et pour l’hôpital. »

– Peter Kruyt, président du Conseil d’administration du CUSM

L’hôte de cette édition inaugurale était nulle autre que la pianiste et auteure-compositrice-interprète Florence K. Pour cette soirée mémorable, elle a été rejointe par un jury de renom composé de trois célébrités montréalaises : la populaire animatrice de radio et de télévision Catherine Verdon-Diamond, le quadruple champion de la coupe Stanley Yvon Lambert, et le chroniqueur culturel de longue date de CTV Montréal, Mose Persico.

Tout au long de ce prestigieux événement, les Québécois pouvaient faire un don à la Fondation du CUSM, en personne ou en ligne, pour soutenir leur interprète préféré.

« L’énergie était électrisante dans la salle ce soir — on a assisté à plusieurs performances éblouissantes. Quel bonheur de voir autant de gens utiliser la puissance de la musique pour appuyer les soins de santé et contribuer à rendre le monde meilleur! »

– Florence K, auteure-compositrice-interprète primée aux Juno.

Le Lower Canada College Jazz Band a remporté le trophée de l’artiste favori du public pour le plus grand nombre de donateurs uniques. Un montant de 15 000 $ sera ajouté aux fonds recueillis pour le Dr Simon Tanguay. Le champion de la collecte de fonds, avec son incroyable récolte de 404,411 $, est le John Rennie Glee Club. Un montant de 15 000 $ supplémentaire sera ainsi remis au projet DOvEE de la Dre Lucy Gilbert, un test pour le diagnostic précoce des cancers de l’ovaire et de l’endomètre.

« Je suis profondément touchée par l’appui du John Rennie Glee Club au projet DOvEE. De voir ces jeunes femmes et ces jeunes hommes talentueux chanter avec tout leur cœur pour soutenir la santé des femmes est incroyablement émouvant. Je suis très fière que nous soyons parmi les gagnants de la première édition de l’événement Le CUSM a du talent. »

– Dre Lucy Gilbert, gynécologue-oncologue et inventrice du test DOvEEgene

Les trois juges ont également choisi leurs coups de cœur. Le premier prix de 10 000 $ a été décerné à la Dre Pamela Jones, Équipe Lachine. Le deuxième prix de 6 000 $ à Billie du Page, Équipe maladies rares et les maladies génétiques, et le troisième prix de 4 000 $ à le Dr Jason Shahin, Équipe soins respiratoires.

« J’ai été très impressionnée par le talent dont nous avons été témoins ce soir. Nous avons assisté à plusieurs très bons numéros. J’ai eu beaucoup de plaisir à interagir avec les interprètes et à participer à cet événement qui souligne le travail exceptionnel du personnel du CUSM. »

– Catherine Verdon-Diamond, animatrice à Beat 92,5 et PDG de CVD Productions Inc.

Les fonds recueillis appuient l’excellence dans les soins aux patients, la recherche et l’enseignement au Centre universitaire de santé McGill, un des meilleurs hôpitaux universitaires au Canada. Chaque dollar permet d’assurer que les brillants médecins-chercheurs du CUSM sont prêts à affronter la prochaine pandémie, à proposer de nouveaux traitements pour des maladies potentiellement mortelles comme les maladies cardiaques et le cancer, et plus encore.

« Le CUSM a du talent est une réussite. Non seulement en raison des incroyables sommes d’argent récoltées, mais parce que l’événement a rassemblé une belle grande communauté philanthropique engagée envers l’excellence des soins aux patients. Ensemble, nous avons un impact immense sur les soins de santé au CUSM. Nous avons déjà hâte au spectacle de l’an prochain, qui promet d’être encore meilleur et plus grandiose. »

– Julie Quenneville, présidente-directrice générale de la Fondation du CUSM.

À propos de la Fondation du Centre universitaire de santé McGill

La Fondation du Centre universitaire de santé McGill (CUSM) recueille des fonds pour soutenir l’excellence dans les soins aux patients, la recherche et l’enseignement au Centre universitaire de santé McGill, l’un des meilleurs hôpitaux universitaires au Canada. Notre campagne « Osez rêver », qui vise à transformer des vies et faire évoluer la médecine, nous permettra de recueillir des millions de dollars pour résoudre les énigmes les plus meurtrières de l’humanité, les maladies infectieuses, mettre fin au cancer en tant que maladie mortelle, souder les cœurs brisés grâce à des soins cardiovasculaires novateurs, détecter plus tôt les tueurs silencieux que sont les cancers de l’ovaire et de l’endomètre, construire les équipes de soins de santé les plus compétentes au Canada… et bien plus encore. Nous mobilisons l’ensemble de notre communauté pour résoudre les défis les plus complexes au monde en matière de soins de santé.

Tarah Schwartz

Directrice, Communications et Marketing

Fondation du Centre universitaire de santé McGill

tarah.schwartz@muhc.mcgill.ca

Kelly Albert

Agente principale des communications

Fondation du Centre universitaire de santé McGill

kelly.albert@muhc.mcgill.ca

Une photo accompagnant ce communiqué de presse est disponible à l'adresse suivante : https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/ea61b24c-f095-4e98-b104-79c28ef89b25