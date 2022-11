Immatics veröffentlicht Ergebnisse des dritten Quartals 2022 sowie ein Update zur Geschäftsentwicklung

Klinisches Daten-Update zu ACTengine® IMA203 TCR-T-Monotherapie gegen die Zielstruktur PRAME zeigt hohe bestätigte objektive Ansprechrate (confirmed objective response rate, cORR) von 50 % (6/12) bei Patienten der Phase 1a und Phase 1b, die mit der Zieldosis oder einer höheren Dosis behandelt wurden; bestätigtes Ansprechen in verschiedenen soliden Tumoren: kutanes Melanom, Eierstockkrebs, Kopf- und Halskrebs, uveales Melanom und Synovialsarkom

Behandlung des ersten Patienten mit IMA203CD8, einem Zelltherapieansatz der zweiten Generation gegen die Zielstruktur PRAME; Patientenbehandlung in allen drei Phase-1b-Kohorten schreitet voran

IMA402, ein bispezifischer TCR-Kandidat (T cell engaging receptor, TCER®) der nächsten Generation gegen die Zielstruktur PRAME, zeigte in präklinischen Studien eine starke Anti-Tumor-Aktivität in vivo, reduzierte Toxizitäten durch die optimierte T-Zell-Rekrutierungsdomäne sowie vorteilhafte pharmakodynamische Eigenschaften; Beginn der klinischen Phase-1/2-Studie ist für 2023 geplant

Gemeinsame Veröffentlichung mit der University of Pennsylvania in der Fachzeitschrift Science Translational Medicine zu Immatics‘ innovativer Zielstruktur COL6A3 Exon 6

Erfolgreicher Abschluss eines garantierten, öffentlichen Zeichnungsangebots von 10.905.000 Stammaktien im Wert von 110 Millionen US-Dollar am 12. Oktober 2022

Am 30. September 2022 verfügte Immatics über liquide Mittel in Höhe von 309,3 Millionen Euro (301,5 Millionen US-Dollar1); mit den zusätzlichen liquiden Mitteln aus dem kürzlich erfolgten öffentlichen Zeichnungsangebot im Oktober 2022 sind die Betriebskosten damit bis ins Jahr 2025 gedeckt

/EIN News/ -- Tübingen, Deutschland und Houston, Texas, 17. November 2022 – Immatics N.V. (NASDAQ: IMTX, „Immatics“), ein Unternehmen, das sich auf die Entwicklung und Herstellung von T-Zell-basierten Immuntherapien für die Behandlung von Krebs fokussiert, gab heute die Ergebnisse für das dritte Quartal 2022 sowie ein Update zur weiteren Geschäftsentwicklung bekannt.

„Die Zwischenergebnisse unserer Phase-1a- und Phase-1b-Kohorte A zeigten eine sehr ermutigende, bestätigte objektive Ansprechrate von 50 % bei Patienten, die mit der Zieldosis oder einer höheren Dosis behandelt wurden. Die frühen Daten der Kohorte A für sich genommen, zeigten eine bestätigte objektive Ansprechrate von 80 %. Diese Ergebnisse sind eine zusätzliche Ermutigung, unsere Multi-Kohorten-Strategie weiter voranzutreiben, um das volle klinische Potenzial von PRAME als Tumor-Zielstruktur auszuschöpfen“, kommentierte Harpreet Singh, Ph.D., CEO und Mitbegründer von Immatics. „Wir freuen uns darauf, 2023 weitere Daten-Updates aus allen drei Phase-1b-Expansionskohorten zu präsentieren sowie unsere Phase-1/2-Studie mit unserem TCER® IMA402, einem bispezifischen TCR-Kandidaten gegen PRAME, zu starten. Durch das kürzlich abgeschlossene öffentliche Zeichnungsangebot verfügen wir über ausreichende Ressourcen, um unsere Unternehmensziele für 2023 zu erreichen und den Betrieb bis in das Jahr 2025 zu finanzieren.“

Drittes Quartal 2022 sowie weitere Updates

Adoptive Zelltherapien

ACTengine ® IMA203 (PRAME) – Im Oktober gab Immatics Zwischenergebnisse aus der laufenden Studie mit der IMA203 TCR-T-Monotherapie bekannt: Das Update umfasste Daten von 27 Patienten in der abgeschlossenen Phase-1a-Dosiseskalation sowie von den ersten 5 Patienten in der Phase-1b-Dosisexpansion (Kohorte A), die mit der IMA203 Monotherapie behandelt wurden. Die Behandlung mit IMA203 ist weiterhin gut verträglich. Bestätigte objektive Ansprechrate (confirmed objective response rate, cORR): 50 % (6/12) in Patienten der Phase 1a und 1b, welche mit der Zieldosis oder einer höheren Dosis von mindestens 1 Milliarde TCR-T-Zellen behandelt wurden; dabei erreichten die Patienten der Phase 1b für sich genommen 80 % cORR (4/5) mit anhaltendem Tumoransprechen am Ende des Beobachtungszeitraums. Bestätigtes Ansprechen in verschiedenen soliden Tumoren: kutanes Melanom, Eierstockkrebs, Kopf- und Halskrebs, uveales Melanom und Synovialsarkom. Immatics hat gezielt Verbesserungen eingeführt, die sich auf die klinischen Ergebnisse auswirken könnten. Diese umfassen die Behandlung mit höheren Zelldosen, die Optimierung des Zellprodukts durch Weiterentwicklungen im Herstellungsprozess sowie die Zusammenarbeit mit Experten für die jeweiligen Krebserkrankungen, um so den Anteil der besonders stark vorbehandelten Patienten mit extremer Tumorlast schrittweise zu reduzieren.





Im Oktober gab Immatics Zwischenergebnisse aus der laufenden Studie mit der IMA203 TCR-T-Monotherapie bekannt: Das Update umfasste Daten von 27 Patienten in der abgeschlossenen Phase-1a-Dosiseskalation sowie von den ersten 5 Patienten in der Phase-1b-Dosisexpansion (Kohorte A), die mit der IMA203 Monotherapie behandelt wurden. ACTengine® IMA203 wird derzeit in drei laufenden Phase-1b-Dosisexpansionskohorten untersucht:



Kohorte A – In der Zwischenanalyse zeigte IMA203 als Monotherapie eine bestätigte objektive Ansprechrate in 4 von 5 Patienten (80 %) mit ersten Anzeichen für ein verbessertes Langzeitansprechen auf die Behandlung (12 Wochen Nachbeobachtungszeitraum). Das Tumoransprechen hielt bei allen Patienten am Ende des Beobachtungszeitraums an. Patienten in Kohorte A werden mit der vorläufig empfohlenen Phase-2-Dosis (provisional recommended Phase 2 dose, RP2D) oder Dosisstufe (dose level, DL) 5 behandelt. Kohorte B – Im Mai 2022 wurde der erste Patient in der Phase-1b-Dosis-Expansionskohorte B mit IMA203 in Kombination mit dem PD-1-Immuncheckpoint-Inhibitor Nivolumab behandelt. Die Patienten werden mit der RP2D behandelt. Kohorte C – Im August 2022 wurde der erste Patient mit IMA203CD8 behandelt. Dabei handelt es sich um einen TCR-T-Monotherapiekandidat der zweiten Generation, bei dem zusätzlich ein firmeneigener CD8αβ-Korezeptor in die PRAME-spezifischen IMA203-T-Zellen eingebracht wird. Da IMA203CD8 ein neuer Produktkandidat ist, der unter einem angepassten IND-Antrag eingereicht wurde, wird die Patientenrekrutierung gestaffelt erfolgen. Die ersten drei Patienten werden mit DL3 behandelt. Anschließend sollen die Patienten mit DL4 und DL5 behandelt werden. Weitere Daten-Updates aus allen drei Kohorten sind im Laufe des Jahres 2023 geplant.





ACTengine® IMA204 (COL6A3 Exon 6) – Immatics hat in Zusammenarbeit mit der University of Pennsylvania eine wissenschaftliche Publikation in der Fachzeitschrift Science Translational Medicine veröffentlicht. Diese Publikation unterstreicht das Potential von Immatics‘ einzigartigem Ansatz bei der Entwicklung TCR-basierter Zelltherapien mit Hilfe der firmeneigenen Discovery-Plattformen XPRESIDENT® und XCEPTOR®. Mit diesem Ansatz gelang es Immatics, eine neue, firmeneigene HLA-A*02:01-präsentierte Zielstruktur zu identifizieren, die durch einen tumorspezifischen alternativen Splicing-Prozess in dem Protein collagen type VI alpha-3 (COL6A3) entsteht. Dieses Zielmolekül wird spezifisch im Tumorstroma von mehreren soliden Krebsarten in hoher Dichte exprimiert. Der zielgerichtete Angriff des Tumorstromas bietet eine innovative therapeutische Möglichkeit, die Mikroumgebung des Tumors zu durchbrechen. Immatics hat hochspezifische, firmeneigene TCRs mit verbesserter Affinität gegen diese Zielstruktur entwickelt, von denen einer CD8-unabhängig ist und somit die Aktivierung von CD4- als auch CD8-T-Zellen gegen COL6A3 Exon 6-positive Zellen ermöglicht. Der TCR-T-Zelltherapiekandidat IMA204 konnte in in-vitro-Studien und in-vivo-Mausmodellen erfolgreich Tumorzellen eliminieren, welche die Zielstruktur in vergleichbaren Mengen wie primäre Tumore im Körper eines Patienten exprimierten. Da Immatics seine klinischen Ressourcen aktuell auf die drei IMA203-Phase-1b-Kohorten fokussiert und den Start der klinischen Entwicklung des IMA402-TCER®-Programms gegen die Zielstruktur PRAME vorantreibt, hat das Unternehmen die Einreichung eines IND-Antrags² für einen ACTengine®-Kandidaten gegen die Zielstruktur COL6A3 Exon 6 vertagt.





2) IND = Investigational New Drug

Bispezifische TCR-Moleküle

TCER® IMA401 (MAGEA4/8) – IMA401 wird gemeinsam mit Bristol Myers Squibb entwickelt; 9 Studienzentren in Deutschland sind derzeit aktiv und rekrutieren Patienten.

TCER® IMA402 (PRAME) – In einem präklinischen Daten-Update, das im September 2022 auf der Jahrestagung der European Society for Medical Oncology (ESMO) präsentiert wurde, zeigte der TCER®-Kandidat IMA402 in vitro eine starke, selektive Aktivität gegen PRAME-positive Tumorzelllinien. In-vivo-Studien zeigten eine dosisabhängige Anti-Tumor-Aktivität von IMA402 in Mäusen und bestätigten, dass ausreichend hohe Wirkstoffdosen essenziell sind, um die gewünschte Anti-Tumor-Wirkung über einen längeren Zeitraum hinweg zu erzielen. IMA402 ist ein bispezifisches TCR-Molekül mit verlängerter Halbwertszeit. Die pharmakokinetischen Eigenschaften weisen auf das Potenzial des Moleküls hin, bei einem vorteilhaften Dosierungsschema für Patienten eine verlängerte Wirkstoffexposition in therapeutisch relevanten Konzentrationen zu erreichen. Immatics hat die Entwicklung des Herstellungsprozesses für IMA402 abgeschlossen und die Produktion der klinischen Charge liegt im Zeitplan für das zweite Halbjahr 2022, wobei der Start der klinischen Phase-1/2-Studie für 2023 geplant ist. Die Einreichung des CTA/IND1-Antrags ist für das zweite Quartal 2023 geplant.

3) Clinical Trial Application (CTA) ist das Äquivalent eines Investigational New Drug (IND)-Antrags in Europa

TCER®-Plattform – Im November präsentierte Immatics auf der 37. Jahrestagung der Society for Immunotherapy of Cancer (SITC) präklinische Daten zu seinem bispezifischen TCR-Format (TCER®) der nächsten Generation mit verlängerter Halbwertszeit, das im Vergleich zu anderen etablierten Formaten eine höhere Anti-Tumor-Aktivität in vitro aufwies. Das firmeneigene TCER®-Format besteht aus drei verschiedenen Elementen, die für eine optimale Wirksamkeit und ein minimales Toxizitätsrisiko bei Patienten entwickelt wurden: 1) eine TCR-Domäne mit hoher Affinität, die gegen ein tumorspezifisches Peptid-HLA-Molekül gerichtet ist, 2) ein T-Zell-Rekrutierer, der mit niedriger Affinität an den TCR/CD3-Komplex bindet und 3) eine humane IgG-Fc-Region für eine verlängerte Halbwertszeit, günstige Stabilität und Herstellbarkeit. Das Poster ist auf der Immatics-Website unter diesem Link verfügbar.





– Im November präsentierte Immatics auf der 37. Jahrestagung der Society for Immunotherapy of Cancer (SITC) präklinische Daten zu seinem bispezifischen TCR-Format (TCER®) der nächsten Generation mit verlängerter Halbwertszeit, das im Vergleich zu anderen etablierten Formaten eine höhere Anti-Tumor-Aktivität in vitro aufwies. Das firmeneigene TCER®-Format besteht aus drei verschiedenen Elementen, die für eine optimale Wirksamkeit und ein minimales Toxizitätsrisiko bei Patienten entwickelt wurden: 1) eine TCR-Domäne mit hoher Affinität, die gegen ein tumorspezifisches Peptid-HLA-Molekül gerichtet ist, 2) ein T-Zell-Rekrutierer, der mit niedriger Affinität an den TCR/CD3-Komplex bindet und 3) eine humane IgG-Fc-Region für eine verlängerte Halbwertszeit, günstige Stabilität und Herstellbarkeit. Das Poster ist auf der Immatics-Website unter diesem Link verfügbar. PRAME-Zielstruktur (IMA203, IMA402) – Im November stellte Immatics auf der SITC-Jahrestagung umfassende Daten zur Charakterisierung und Validierung von PRAME als Tumor-Zielstruktur vor. Die Daten bekräftigen, dass PRAME eine hochrelevante Zielstruktur für TCR-basierte Zelltherapien (ACTengine® IMA203 und TCER® IMA402) darstellt. Diese beiden Therapieansätze haben das Potenzial, eine Vielzahl verschiedener Krebsindikationen zu adressieren, wie z. B. kutanes Melanom, Eierstockkrebs, Gebärmutterkrebs, nicht-kleinzelliges Lungenkarzinom, triple-negativer Brustkrebs (triple-negative breast cancer, TNBC), Kopf- und Halskrebs, uveales Melanom und andere solide Krebsarten. Das Poster ist auf der Immatics-Website unter diesem Link verfügbar.





Aktuelle Unternehmensentwicklungen

Im Oktober 2022 führte Immatics erfolgreich ein garantiertes, öffentliches Zeichnungsangebot durch, in dessen Rahmen das Unternehmen 10.905.000 seiner Stammaktien zu einem Preis von 10,09 US-Dollar pro Aktie verkaufte. Der Bruttoerlös aus dem Angebot belief sich vor Abzug des Zeichnungsrabatts und der Angebotskosten auf etwa 110 Millionen US-Dollar. An dem öffentlichen Zeichnungsangebot beteiligten sich unter anderem folgende Investoren: Armistice Capital Master Fund Ltd., Dellora Investments, EcoR1 Capital, Nantahala Capital, Perceptive Advisors, Rock Springs Capital, RTW Investments, LP, Samsara BioCapital, SilverArc Capital, Sofinnova Investments, Wellington Management, 683 Capital und andere spezialisierte Biotech-Investoren.

Am 24. Oktober 2022 teilte GSK Immatics seine Entscheidung mit, die Zusammenarbeit zu beenden. Die ursprünglich am 20. Februar 2020 bekannt gegebenen Vertragsbedingungen beinhalteten eine Vorauszahlung in Höhe von 45 Millionen Euro (ca. 50 Millionen US-Dollar) an Immatics und die Option auf zusätzliche Meilensteinzahlungen und Tantiemen für den Zugang zu zwei TCR-T-Zelltherapie-Programmen von Immatics. Die Entscheidung von GSK erfolgte, wie Immatics mitgeteilt wurde, unabhängig von den Programmen und den bisher erfolgten Fortschritten in der Zusammenarbeit. Die Beendigung der Kollaboration tritt am 26. Dezember 2022 in Kraft.

Finanzergebnisse für das dritte Quartal 2022

Liquiditätsanlage: Bis zum 30. September 2022 betrugen die liquiden Mittel 309,3 Millionen Euro (301,5 Millionen US-Dollar1) für das am 30. September 2022 endende Quartal, verglichen mit 324,4 Millionen Euro (316,2 Millionen US-Dollar1) zum 30. Juni 2022. Der Rückgang ist hauptsächlich auf unsere laufenden Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten zurückzuführen. Darin nicht enthalten sind 110 Millionen US-Dollar Bruttoerlöse aus unserem öffentlichen Zeichnungsangebot im Oktober 2022. Unter Berücksichtigung dieser Erlöse rechnet das Unternehmen mit einer Liquiditätsreserve bis in das Jahr 2025.

Umsatz: Der Gesamtumsatz für das am 30. September 2022 endende Quartal, der sich aus dem Umsatz von Kooperationsvereinbarungen zusammensetzt, betrug 15,1 Millionen Euro (14,7 Millionen US-Dollar1), verglichen mit 6,4 Millionen Euro (6,2 Millionen US-Dollar1) zum Vorjahresquartal bis zum 30. September 2021. Der Anstieg ist hauptsächlich auf die vermehrte Erfassung von Einnahmen aus mehreren laufenden Kooperationsvereinbarungen zurückzuführen.

Forschungs- und Entwicklungskosten: Die gesamten Ausgaben für F&E für das am 30. September 2022 endende Quartal betrugen 28,6 Millionen Euro (27,9 Millionen US-Dollar1) verglichen mit 21,2 Millionen Euro (20,7 Millionen US-Dollar1) zum Vorjahresquartal bis zum 30. September 2021. Der Anstieg resultiert hauptsächlich aus höheren Kosten im Zusammenhang mit klinischen Studien.

Allgemeine und Verwaltungskosten: Die allgemeinen und Verwaltungskosten beliefen sich im bis zum 30. September 2022 endenden Quartal auf 8,4 Millionen Euro (8,2 Millionen US-Dollar1) verglichen mit 8,3 Millionen Euro (8,1 Millionen US-Dollar1) zum Vorjahresquartal bis zum 30. September 2021.

Jahresfehlbetrag: Der Nettoverlust betrug 20,9 Millionen Euro (20,4 Millionen US-Dollar1) für das bis zum 30. September 2022 endende Quartal, verglichen mit 27,2 Millionen Euro (26,5 Millionen US-Dollar1) zum Vorjahresquartal bis zum 30. September 2021. Der Rückgang ist hauptsächlich auf erhöhte Einnahmen aus mehreren Kooperationsvereinbarungen zurückzuführen.

Die vollständigen Finanzergebnisse finden Sie im aktuellen Report des Formulars „Form 6-K“, welches bei der Börsenaufsichtsbehörde (SEC) eingereicht wurde und auf der SEC Webseite veröffentlicht wurde: www.sec.gov.

1 Alle Beträge wurden mit dem von der Europäischen Zentralbank veröffentlichten Wechselkurs zum 30. September 2022 umgerechnet (1 EUR = 0,9748 USD).

Die vollständige Liste mit allen Veranstaltungen und Konferenzen finden Sie unter: www.investors.immatics.com/events-presentations.

Über Immatics

Immatics entwickelt zielgerichtete Immuntherapien gegen Krebs. Unsere Mission ist es, das Potenzial von T-Zellen für Patienten voll auszuschöpfen und neue Wege im Kampf gegen Krebs zu gehen. Wir identifizieren tumorspezifische Zielstrukturen und entwickeln dazu passende T-Zell-Rezeptoren (TCRs), die gezielt gegen den jeweiligen Tumor eingesetzt werden können. Dieses firmeneigene Know-how ist die Basis unserer Pipeline adoptiver Zelltherapien und bispezifischer TCR-Moleküle sowie unserer Kollaborationen mit weltweit führenden Pharmaunternehmen.

Weitere Details zu Immatics, einschließlich aller kursrelevanter Informationen finden Sie auf unserer Webseite unter www.immatics.com oder folgen Sie uns in den sozialen Medien auf Instagram, Twitter und LinkedIn.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Bestimmte Aussagen in der Pressemitteilung, können als in die Zukunft gerichtete Aussagen angesehen werden. In die Zukunft gerichtete Aussagen, beziehen sich im Allgemeinen auf zukünftige Ereignisse oder auf die zukünftige finanzielle oder operative Leistung von Immatics. So sind beispielsweise Aussagen über den Zeitplan von Produktkandidaten sowie Immatics' Fokus auf Partnerschaften, um seine Strategie voranzubringen, zukunftsgerichtete Aussagen. In manchen Fällen können die zukunftsgerichteten Aussagen durch Verwendung von Begriffen wie „kann“, „sollte“, „erwartet“, „beabsichtigt“, „wird“, „schätzt“, „voraussehen“, „glaubt“, „prognostiziert“, „potenziell“, oder „fortsetzen“ oder die negative Form dieser Begriffe oder einer anderen vergleichbaren Terminologie identifiziert werden. Diese zukunftsgerichteten Aussagen unterliegen Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich und nachteilig von den Ergebnissen abweichen, die in diesen zukunftsgerichteten Aussagen ausdrücklich oder implizit zum Ausdruck gebracht werden. Diese zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf Schätzungen und Annahmen, die zwar von Immatics und seinem Management als sinnvoll erachtet werden, aber grundsätzlich ungewiss sind. Von Zeit zu Zeit können neue Risiken und Ungewissheiten auftauchen, und es ist nicht möglich, alle Risiken und Ungewissheiten vorherzusagen. Zu den Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den aktuellen Erwartungen abweichen, gehören unter anderem, aber nicht ausschließlich: verschiedene Faktoren, die sich der Kontrolle des Managements entziehen, einschließlich allgemeiner wirtschaftlicher Bedingungen; sowie andere Risiken, Ungewissheiten und Faktoren, die in den bei der Securities and Exchange Commission (SEC) eingereichten Unterlagen aufgeführt sind. Nichts in dieser Präsentation sollte als eine Zusicherung irgendeiner Person angesehen werden, dass die hierin dargelegten zukunftsgerichteten Aussagen erreicht werden oder dass eines der beabsichtigten Ergebnisse dieser zukunftsgerichteten Aussagen erreicht wird. Der Leser sollte kein unangemessenes Vertrauen in zukunftsgerichtete Aussagen setzen, die nur zu dem Zeitpunkt gelten, zu dem sie veröffentlicht wurden. Immatics übernimmt keine Verpflichtung, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren.

Die wissenschaftlichen und klinischen Daten in dieser Pressemitteilung sind vor Abschluss der klinischen Studie und dem dazugehörigen Bericht per Definition als vorläufig anzusehen, vorbehaltlich weiterer Qualitätsprüfungen, einschließlich der üblichen Überprüfung der Quelldaten.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zum besseren Verständnis mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig.

Unaudited Condensed Consolidated Statement of Financial Position of Immatics N.V.

As of



September 30, 2022



December 31, 2021



(Euros in thousands) Assets Current assets Cash and cash equivalents 178,047 132,994 Other financial assets 131,287 12,123 Accounts receivable 1,139 682 Other current assets 11,838 6,408 Total current assets 322,311 152,207 Non-current assets Property, plant and equipment 11,737 10,506 Intangible assets 1,542 1,315 Right-of-use assets 14,688 9,982 Other non-current assets 4,015 636 Total non-current assets 31,982 22,439 Total assets 354,293 174,646 Liabilities and shareholders’ equity Current liabilities Provisions 4,372 51 Accounts payable 12,828 11,624 Deferred revenue 80,150 50,402 Other financial liabilities 19,982 27,859 Lease liabilities 2,424 2,711 Other current liabilities 4,366 2,501 Total current liabilities 124,122 95,148 Non-current liabilities Deferred revenue 103,215 48,225 Lease liabilities 13,857 7,142 Other non-current liabilities 55 68 Total non-current liabilities 117,127 55,435 Shareholders’ equity Share capital 657 629 Share premium 602,272 565,192 Accumulated deficit (487,067) (537,813) Other reserves (2,818) (3,945) Total shareholders’ equity 113,044 24,063 Total liabilities and shareholders’ equity 354,293 174,646

Unaudited Condensed Consolidated Statement of Profit/(Loss) of Immatics N.V.

Three months ended September 30,



Nine months ended September 30,



2022



2021



2022



2021



(Euros in thousands, except

share and per share data) (Euros in thousands, except

share and per share data) Revenue from collaboration agreements 15,060 6,443 135,183 19,036 Research and development expenses (28,572) (21,225) (78,933) (64,613) General and administrative expenses (8,422) (8,266) (26,383) (24,968) Other income 9 47 42 311 Operating result (21,925) (23,001) 29,909 (70,234) Financial income 7,839 1,421 16,613 4,474 Financial expenses (426) (171) (1,950) (1,400) Change in fair value of warrant liabilities (5,865) (5,452) 7,877 (9,388) Financial result 1,548 (4,202) 22,540 (6,314) Profit/(loss) before taxes (20,377) (27,203) 52,449 (76,548) Taxes on income (558) — (1,703) — Net profit/(loss) (20,935) (27,203) 50,746 (76,548) Net profit/(loss) per share: Basic (0.32) (0.43) 0.79 (1.22) Diluted (0.32) (0.43) 0.78 (1.22) Weighted average shares outstanding: Basic 65,634,347 62,911,465 64,508,091 62,909,797 Diluted 65,634,347 62,911,465 65,239,279 62,909,797

Unaudited Condensed Consolidated Statement of Comprehensive Income/(Loss) of Immatics N.V.

Three months ended



September 30,



Nine months ended September 30,



2022



2021



2022



2021



(Euros in thousands) (Euros in thousands) Net profit/(loss) (20,935) (27,203) 50,746 (76,548) Other comprehensive income/(loss) Items that may be reclassified subsequently to profit or loss, net of tax Currency translation differences from foreign operations (211) 1,252 1,127 2,576 Total comprehensive income/(loss) for the period (21,146) (25,951) 51,873 (73,972)

Unaudited Condensed Consolidated Statement of Cash Flows of Immatics N.V.

Nine months ended September 30,



2022 2021 (Euros in thousands) Cash flows from operating activities Net profit/(loss) 50,746 (76,548) Adjustments for: Interest income (606) (102) Depreciation and amortization 5,218 3,967 Interest expense 748 213 Equity settled share-based payment 16,725 21,671 Net foreign exchange differences* (11,974) (3,905) Change in fair value of warrant liabilities (7,877) 9,388 Changes in: (Increase)/decrease in accounts receivable (457) 525 (Increase) in other assets (6,523) (390) Increase/(decrease) in accounts payable and other liabilities 85,888 (14,233) Interest received 213 144 Interest paid (521) (213) Net cash provided by/(used in) operating activities* 131,580 (59,483) Cash flows from investing activities Payments for property, plant and equipment (3,390) (3,277) Cash paid for investments classified in Other financial assets (128,726) (11,362) Cash received from maturity of investments classified in Other financial assets 12,695 24,447 Payments for intangible assets (220) (487) Proceeds from disposal of property, plant and equipment 52 — Net cash (used in)/provided by investing activities (119,588) 9,321 Cash flows from financing activities Proceeds from issuance of shares to equity holders 21,009 75 Transaction costs deducted from equity (626) — Payments for leases (2,162) (2,102) Net cash provided by/(used in) financing activities 18,221 (2,027) Net increase/(decrease) in cash and cash equivalents* 30,213 (52,189) Cash and cash equivalents at beginning of period 132,994 207,530 Effects of exchange rate changes on cash and cash equivalents* 14,840 5,953 Cash and cash equivalents at end of period 178,047 161,294

Unaudited Condensed Consolidated Statement of Changes in Shareholders’ equity of Immatics N.V.

(Euros in thousands)



Share

capital



Share

premium



Accumulated

deficit



Other

reserves



Total

share-

holders’

equity



Balance as of January 1, 2021 629 538,695 (444,478) (7,459) 87,387 Other comprehensive income — — — 2,576 2,576 Net loss — — (76,548) — (76,548) Comprehensive income/(loss) for the year — — (76,548) 2,576 (73,972) Equity-settled share-based compensation — 21,671 — — 21,671 Share options exercised — 75 — — 75 Balance as of September 30, 2021 629 560,441 (521,026) (4,883) 35,161 Balance as of January 1, 2022 629 565,192 (537,813) (3,945) 24,063 Other comprehensive income — — — 1,127 1,127 Net profit — — 50,746 — 50,746 Comprehensive income for the year — — 50,746 1,127 51,873 Equity-settled share-based compensation — 16,725 — — 16,725 Share options exercised — 202 — — 202 Issue of share capital – net of transaction costs 28 20,153 — — 20,181 Balance as of September 30, 2022 657 602,272 (487,067) (2,818) 113,044

