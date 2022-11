Oxurion ontvangt transparantiemeldingen op basis van nieuwe noemer

/EIN News/ -- Leuven, BELGIË, Boston, MA, VS – 17 november 2022– 8 uur CET Oxurion NV (Euronext Brussel: OXUR), een biofarmaceutisch bedrijf dat de volgende generatie zorgstandaard oogheelkundige therapieën ontwikkelt, met klinische fase-activa in vasculaire retinale aandoeningen, heeft vandaag aangekondigd dat, in overeenstemming met de Belgische transparantiewetgeving1 zij heeft de volgende transparantiekennisgevingen ontvangen:

Na de uitgifte van nieuwe aandelen in het kader van de kapitaaltoezegging die is aangegaan met Negma Group Ltd., was de bijgewerkte noemer voor transparantiekennisgevingen 109.075.765 aandelen per 11 november 2022: Informatie over het totale aantal stemrechten (noemer) na conversiekennisgeving van NEGMA | Oxurion NV)

Oxurion heeft een transparantiekennisgeving ontvangen van Negma Group waaruit blijkt dat het per 16 november geen aandelen bezit. Oxurion ontving ook een transparantiemelding van Fidelity Management & Research Company LLC dat hun 3.128.819 gewone aandelen (passieve kruising) onder de laagste transparantiedrempel (3%) is gegaan.

Bovendien zijn door een neerwaartse passieve kruising de volgende drempels overschreden:

De 2.177.226 aandelen van Novartis Pharma AG zijn onder de laagste drempel (3%)

De 3.580.787 aandelen van Philippe Vlerick/Balderma NV zijn onder de laagste drempel (3%)

De 4.542.110 aandelen van Thomas M. Clay zijn onder de drempel van 5% gegaan.





Inhoud van de laatste Negma Group Ltd. kennisgeving

Reden van de aanmelding

Verwerving of vervreemding van stemrechtverlenende effecten of stemrechten

Meldingen door

Een persoon die alleen op de hoogte stelt

Drempel die wordt overschreden

Neerwaartse overschrijding van de laagste drempel

Noemer

109.075.765

Keten van gecontroleerde ondernemingen via welke de deelneming daadwerkelijk wordt gehouden

Niet van toepassing

Gemelde details

Zie bijlage 1 voor deze en voorafgaande transparantiekennisgeving van november

Inhoud van de Fidelity Management &Research Company LLC-kennisgeving

Reden van de aanmelding

Passieve overschrijding van een drempel

Neerwaartse overschrijding van de laagste drempel

Meldingen door

Een moederonderneming of een controlerende persoon

Drempel die wordt overschreden

3%

Noemer

109.075.765

Gemelde details

Zie bijlage 2

Keten van gecontroleerde ondernemingen via welke de deelneming daadwerkelijk wordt gehouden

Fidelity Management & Research Company LLC wordt gecontroleerd door FMR LLC.

FMR LLC is geen gecontroleerde entiteit

Over Oxurion

Oxurion (Euronext Brussel: OXUR) is een biofarmaceutisch bedrijf dat de volgende generatie oogheelkundige behandelingen ontwikkelt, die zijn ontworpen om het gezichtsvermogen te verbeteren en beter te behouden bij patiënten met retinale aandoeningen, waaronder diabetisch macula-oedeem (DME), de belangrijkste oorzaak van verlies van het gezichtsvermogen bij de werkende populatie, evenals andere aandoeningen. Oxurion heeft de bedoeling om een belangrijke rol te spelen in de behandeling van retinale aandoeningen, met inbegrip van de succesvolle ontwikkeling van THR-149, haar nieuwe therapie voor de behandeling van DME. THR-149 is een krachtige plasma kallikreïneremmer die wordt ontwikkeld als een potentiële nieuwe zorgstandaard voor tot 50% van de DME-patiënten die suboptimale respons vertonen op anti-VEGF-therapie. Oxurion heeft zijn hoofdkantoor in Leuven, België, met bedrijfsactiviteiten in Boston, MA. Meer informatie is te vinden op www.oxurion.com.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Oxurion NV

Tom Graney

Algemeen Directeur

Tel.: +32 16 75 13 10

tom.graney@oxurion.com







Michael Dillen

Algemeen Directeur

Tel.: +32 16 75 13 10

michael.dillen@oxurion.com



VS

Conway Communicatie

Beth Kurth

bkurth@conwaycommsir.com











ICR Westwicke

Christoffel Brinzey

Tel.: +1 617 835 9304

Chris.Brinzey@westwicke.com

BIJLAGE 1

Negma kennisgeving van 16 november 2022

A) Stemrechten Eerdere kennisgeving Na de transactie Aantal stemrechten Aantal stemrechten % van de stemrechten



Houders van stemrechten



Gekoppeld aan effecten Niet gekoppeld aan de effecten Gekoppeld aan effecten Niet gekoppeld aan de effecten Elaf Gassam 0 0











- Negma Group Investment Ltd 0 0 - Negma Groep Ltd 16,250,000 0 - Subtotaal 16,250,000 0 +

B) Gelijkwaardige financiële instrumenten Na de transactie











Houders van gelijkwaardige financiële instrumenten











Soort financieringsinstrument











Vervaldatum







Oefenperiode of -datum



Aantal stemrechten dat kan worden verkregen als het instrument wordt uitgeoefend











% van de stemrechten











Nederzetting + TOTAAL 0 0.00%

De totalen worden bijgewerkt zodra u op <CALCULATE>





TOTAAL (A & B)



Aantal stemrechten



% van de stemrechten BEREKENEN 0 0.00%

Negma-melding van 8 november 2022

A) Stemrechten Eerdere kennisgeving Na de transactie Aantal stemrechten Aantal stemrechten % van de stemrechten



Houders van stemrechten



Gekoppeld aan effecten Niet gekoppeld aan de effecten Gekoppeld aan effecten Niet gekoppeld aan de effecten 02/11/2022: Negma Group Ltd. Drempel: + 15 % 0 15,000,000 16.16%















- 03/11/2022: Negma Group Ltd. Drempel: - 10 % 8,828,255 - 04/11/2022: Negma Group Ltd 8,750,000 - 7/11/2022: Negma Group Ltd. Drempel: - 3 % (zie rubriek 13) 0 - Subtotaal 15,000,000 16.16% + TOTAAL 15,000,000 0 16.16% 0.00%





B) Gelijkwaardige financiële instrumenten Na de transactie











Houders van gelijkwaardige financiële instrumenten







Soort financieringsinstrument











Vervaldatum







Oefenperiode of -datum



Aantal stemrechten dat kan worden verkregen als het instrument wordt uitgeoefend











% van de stemrechten











Nederzetting + TOTAAL 0 0.00%









TOTAAL (A & B)



Aantal stemrechten



% van de stemrechten BEREKENEN 15,000,000 16.16%

BIJLAGE 2

B) Gelijkwaardige financiële instrumenten Na de transactie











Houders van gelijkwaardige financiële instrumenten











Soort financieringsinstrument











Vervaldatum







Oefenperiode of -datum



Aantal stemrechten dat kan worden verkregen als het instrument wordt uitgeoefend











% van de stemrechten











Nederzetting Fidelity Management & Research Company LLC Voorraadlening 90,401 0.08% lichamelijk + TOTAAL 90,401 0.08%









TOTAAL (A & B)



Aantal stemrechten



% van de stemrechten BEREKENEN 3,128,819 2.87%

________

1. Artikel 14, eerste alinea, van de wet van 2 mei 2007 betreffende de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen.

