Novolyze gibt Zertifizierung als „B Corporation“ bekannt

Führender Anbieter von Technologien zur Digitalisierung der Lebensmittelsicherheit und -qualität erhält führende Nachhaltigkeitszertifizierung für Unternehmen

/EIN News/ -- BETHESDA, Maryland und DAIX, Frankreich, Nov. 16, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Novolyze , das Unternehmen für intelligente Lebensmittelsicherheit und qualitative Digitalisierung, hat heute bekanntgegeben, dass es als B Corporation™ (B Corp™) zertifiziert wurde, was sein langfristiges Engagement für Verantwortlichkeit und Transparenz bei der Messung gesellschaftlicher und ökologischer Auswirkungen bestätigt.



Um die B Corp-Zertifizierung zu erhalten, müssen sich Unternehmen einem strengen Überprüfungsverfahren unterziehen, das von der gemeinnützigen Organisation B Lab durchgeführt wird. Im Rahmen dieses Prozesses bewertet das B Lab die ganzheitlichen Auswirkungen ihrer Aktivitäten, einschließlich der Frage, wie sich ihre Tätigkeiten auf Arbeitnehmer, Kunden, die Umwelt und weitere Faktoren auswirken. Im Rahmen der Überprüfungsbewertung erhielt Novolyze zahlreiche Bestnoten und übertraf andere B Corp-zertifizierte Unternehmen auf dem US-Markt und in der Technologiebranche in Kategorien wie Gesundheit, Wellness und Sicherheit (83. Perzentil), Karriereentwicklung (83. Perzentil) und Mission Locked – Impact Business Model – wo das Unternehmen perfekte 100 Prozent erzielte.

„Bei Novolyze sind wir ständig bestrebt, auf möglichst ethische, verantwortungsbewusste und fortschrittliche Art und Weise wirtschaftlichen Mehrwert zu schaffen“, so Karim-Franck Khinouche, Gründer und CEO von Novolyze. „Und dass wir die Kriterien einer so strengen Bewertung wie der von B Corp übertreffen, zeigt uns, dass wir auf dem richtigen Weg sind, um unsere allgemeinen Geschäftsziele zu erreichen, die Welt zu verbessern und uns als einer der am meisten auf Nachhaltigkeit bedachten Partner auf dem Technologiemarkt zu etablieren.“

Novolyze beliefert heute einige der größten Lebensmittel- und Getränkemarken – darunter Mars, Cargill, Nestlé und viele andere – und hat sich schnell als eines der führenden Unternehmen für Lebensmittelsicherheit und Qualitätskontrollprozesse in den USA und Europa etabliert. Mit der Softwareplattform von Novolyze können Markenunternehmen die Möglichkeiten der Datenvereinheitlichung in Echtzeit nutzen und digitale Tools einsetzen, um Risiken zu mindern, die Einhaltung von Vorschriften zu gewährleisten, die Leistung von Anlagen zu steigern und die Nachhaltigkeit zu verbessern. Diese Zertifizierung erfolgt im Anschluss an eine Serie A-Finanzierungsrunde in Höhe von 15 Mio. USD Ende 2021.

Da die Lebensmittelbranche im weiteren Sinne außerdem für ein Drittel der weltweiten Treibhausgasemissionen verantwortlich ist, ist die Notwendigkeit eines wachsenden Netzes von B Corp-zertifizierten Unternehmen in der gesamten Branche wichtiger denn je. Durch den Einsatz seiner patentierten Lösungen konnte Novolyze seinen Kunden helfen, ihre Kohlenstoffemissionen und den damit verbundenen Wasserverbrauch um durchschnittlich mehr als 15 % zu reduzieren.

„Um eine nachhaltigere und widerstandsfähigere Welt von morgen zu schaffen, müssen sich die Unternehmen nicht nur auf ihre eigenen Anstrengungen konzentrieren, sondern auch darauf, wie sie anderen helfen können, ihre eigenen Klimaziele zu erreichen“, so Herr Khinouche. „In diesem Sinne haben wir weiterhin so hart wie möglich daran gearbeitet, uns als zuverlässiger Partner zu erweisen, sowohl in Bezug auf Leistung als auch auf soziale und Klimaverantwortung. Die Zertifizierung als B Corp erfüllt uns daher mit großem Stolz und ist zugleich ein Katalysator, der uns auf unserem Weg zu ehrgeizigeren internen und externen Nachhaltigkeitszielen weiter voranbringen wird.“

Weitere Informationen zu Novolyze finden Sie unter: www.novolyze.com .

Über Novolyze

Novolyze wurde 2012 gegründet und ermöglicht es den weltweit größten Lebensmittelherstellern, durch die Digitalisierung von Lebensmittelsicherheits- und Qualitätsprozessen eine übermäßige Bearbeitung einzuschränken und die Effizienz zu steigern. Die patentierten Lösungen des Unternehmens bieten einen ganzheitlichen Überblick über Umweltüberwachung, Prozesskontrolle, Hygienekontrolle und andere Lebensmittelsicherheits- und Qualitätsprozesse, die von intelligenter Überwachung und Rückverfolgbarkeit profitieren können. Neben der Optimierung von Betriebsabläufen können die Lösungen von Novolyze Unternehmen bei Nachhaltigkeitsinitiativen helfen, indem sie einen Fahrplan für die Senkung des Energie- und Wasserverbrauchs erstellen und so den CO2-Fußabdruck eines Unternehmens reduzieren. Für weitere Informationen besuchen Sie www.novolyze.com .