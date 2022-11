WIN TRANSCRIPT | DZBB Super Kwentuhan interview kay Sen. Win Gatchalian kasama sina Mark Salazar at Susan Enriquez hinggil sa pagtuturo ng GMRC

PHILIPPINES, November 16 - Press Release

November 16, 2022 DZBB SUPER KWENTUHAN INTERVIEW KAY SEN. WIN GATCHALIAN KASAMA SINA MARK SALAZAR AT SUSAN ENRIQUEZ HINGGIL SA PAGTUTURO NG GMRC Q: Isinusulong nyo na matiyak na naituturo nang tama ang GMRC? Ano ang hugot niyo? May duda ba kayo na ito ay naituturo nang tama? SEN. WIN: Well, magandang balita na lumabas na ang implementing rules and regulations ng GMRC, yung Good Manners and Right Conduct. Ito ay isang batas na mahalaga sa ating sistema ng edukasyon dahil minamandato nito na ituro ang GMRC from Grades 1 all the way to High School so ibig sabihin nito kasama na siya as key subject. Dati kasi hinahalo lang ang GMRC sa isang subject, so ngayon separate at independent subject na siya. Q: Ano ang nakikita nyo dapat tiyakin na ito ay ituro? Ano ang nakikita nyong attitude ng mga bata ngayon sa panahon ng teknolohiya at social media? SEN. WIN: Magandang tanong yan, Susan dahil ngayon ang bata kasi nakakasagap ng impormasyon ng napakabilis. Halos lahat ng bata ngayon may cellphone, meron silang tablet at kung meron silang koneksyon sa wifi ang bilis nilang makakuha ng impormasyon at mabilis din silang maimpluwensya. Madalas kong marinig sa ating mga magulang ang impluwensya, let's say ng Facebook o impluwensya ng YouTube. Hindi naman natin namomonitor 24/7 ang bata at ano ang nakikita nya.Kaya ang importante dito sa maagang edad pa lang natuturuan na sila ng tamang asal, nagagabayan na sila ng good manners at natuturuan na sila bilang mabuting mamamayan. Para kahit anong makuha nilang impormasyon o makita nila sa internet, ang pundasyon nila bilang isang mabuting tao ay matibay. Q: Mapoproseso sa school kasi totoo yan doon pa naman ang dami ngayon mga content creators, mga nagmumura, mga nagbabashing napakairesponsableng contents na nakikita ng mga bata at wala tayong pagkakataong iproseso itong mga masamang impluwensyang ito at yan ang nakikita ninyo na dapat i-institutionalized? SEN. WIN: Tama, Mark iba na ang mundo ngayon, hindi kagaya dati ang TV at sinehan yan ay dumaraan sa MTRCB at walang lumalabas na let's say pelikula o show na hindi dumaraan sa MTRCB at ang komposisyon ng MTRCB ay merong pa rin diyan binabantayan ang moralidad ng palabas. Pero ngayon sa internet wala nang nagbabantay, lahat ng pwedeng sabihin, lahat ng pwedeng ipakita. Kahit nga mga content creator nga kasi nga walang nagmomonitor eh minsan nagmumura, minsan hindi maganda ang ipinapakita at ito ay nakakaimpluwensya sa bata. Q: Ano ang magiging curriculum nito kasi medyo repetitive ito? SEN.WIN: Sa ngayon kasi ang GMRC nakapaloob yan sa iba't ibang asignatura o subject. Hindi malinaw o nabibigyan ng focus ang pagtuturo ng GMRC kaya nung pinag -uusapan namin ito, sumang-ayon ang mga mambabatas na mahalaga na ituro sa bata sa maagang edad ang magandang asal at maging mabuting mamamayan. Yung tinatawag nating responsible citizen. At siya ay ituturo na ngayon bilang separate subject. Dati meron yan. Q: Oo pero kapiraso lang saka saglit lang ang turuan diyan. Natandaan ko Senator yung ikaw ay mag-po at opo parang napakabasic. SEN.WIN: Itong mga ito naman talaga very basic pero importante na ididiin yan sa bata at ididiin sa ating mga estudyante. Kasi alam naman nating lahat na ang bata dyan nabubuo ang pundasyon. Kung ang pundasyon nila ay maganda, kung ang kanilang natutunan ay magandang asal, ang kanilang pundasyon bilang mabuting mamamayan at titibay at paglaki nya ay marunong siyang rumespeto, marunong sumunod sa batas, marunong maging mabuting tao. Q: Pero Senator di ba dapat natututunan din sa bahay, ang mga magulang dapat merong ambag din dito? Kasi dapat ang school mag re-reinforce lang sa ginagawa ng magulang. SEN.WIN: Tama. Hindi ibig sabihin na batas na at separate subject na, ang mga magulang ay wala nang pakialam. Mali yun. Ang pagpapalaki ng bata ay responsibilidad ng lahat. Magulang, eskwelahan at ng estado, yung state natin. At kasama yan sa responsibilidad ng magulang, hindi pwedeng itaboy at iiwan na lang sa gobyerno ang pagpapalaki sa bata. Anak nila yan. So may responsibilidad sila na palakihin nang tama at mabuting tao ang kanilang mga anak. Q: May subject sa Elementarya na ESP. Ito bang GMRC ay dagdag na subject? SEN.WIN: Aayusin ang curriculum para maging separate subject dahil ito ay isang batas na aayusin ang curriculum para maging separate subject siya at maging maayos ang curriculum, hindi magkakadoble-doble kasi ayaw natin ng doble-doble sayang naman ang oras ng bata, meron pa siyang ibang pwedeng matutunan, Science, Math. Q: Alam ko merong mga panukala na magbawas ng unnecessary subjects sa ating curriculum kasi nababawasan ang oras mo sa siyensa, mathematics, yung mga ganun kaya ito dagdag kasi itong kakain ng oras sa pagtuturo. Maganda sana mailatag talaga ng maayos ang values formation kasi ako ang natandaan ko lang talaga dyan yung po at opo,, yun lang talaga natutunan ko pero wala naman siyang magmomolde sayo, yung mga praktikal na bagay ng pakikipagkapwa mo wala namang naiturong ganun sa amin noong araw. SEN.WIN: Actually ito mga praktikal na ito, universal ito kumbaga dapat alam na ng lahat. Marami ituturo sa mga bata yung mga praktikal na mga kaalaman, for example sumunod sa batas, respect sa matatanda o galang sa magulang. Pero sa dami ng impluwensya ngayon kahit na praktikal siya, hindi nagagawa at nakakalimutan ng bata. Kaya marami tayo nakikita na lumalaki na wala nang respeto sa magulang, hindi sumusunod sa mga batas natin at hindi maganda yan bilang isang bansa. Q: Kung pwede sana regionalized ang pagtuturo kasi maraming kultura magkakaiba ang values at tradition. SEN. WIN: Meron naman talagang universal, for example bilang isang Filipino meron tayong sinusundan na universal. Paggalang sa magulang universal, pero titignan din kung merong regional differences at pag-aaralan din natin. Sa mga libro natin kumbaga meron tayong tinatawag na contextualization at yun ang pinag-aaralan sa ating mga paaralan dahil kumbaga tinitignan din kung ano ang context at yun ang ginagamit sa pagtuturo. Q: Paano masusukat kung effective ang GMRC subject? SEN.WIN: Of course meron diyang mga summative assessment, example yung written test. Let's say example lang nakakita ka ng matandang tumatawid, iiwanan mo ba siya o aalalayan mong tumawid? Pero syempre makikita na lang natin yan bilang isang bansa, marami dyan anecdotal. Makikita natin kung ang ating bansa ay nagiging magalang at maayos. Naniniwala ako kung ang ating mamamayan ay may magandang asal, maayos ang bansa natin. At kung maayos ang bansa natin sana mawala ang korapsyon, mawala ang away-away magkaroon tayo ng pagkakaisa. Magtulungan para sa ikabubuti ng ating bansa. Q: Makikita natin siguro kung epektibo yan kung mabawasan na ang totoxic magcomment. Everyday ba ang pagtuturo? SEN.WIN: Everyday ito, 50 mins a day. Aayusin ang curriculum hindi naman biglang isasaksak lang dyan, titignan ang kabuuan ng curriculum. Q: May mga specifics na halimbawa ngayong linggo, itong etiquette sa social media. SEN.WIN: Hindi kasi sapat ang academics. Magaling ka nga sa Math, magaling ka nga sa Science, ubod ng talino pero bastos ka naman. Hindi sapat yun kailangan bilang isang tao yung asal, yung ugali mahalaga rin yun. Q: Dapat ituro rin sa GMRC ang tamang pagtatapon ng basura. Effective naman daw ngayon ang ESP. SEN. WIN: Tama yan, hindi lang naman po at opo. Marami, for example nga yung simple lang na pagsunod sa batas. Dito sa atin kapag dumadaan tayo sa highway usong--uso umiihi sa kalye.Yung mga ganun na hindi magandang ipinapakita natin dahil yan ay kawalan ng respeto sa ibang tao lalo na sa kababaihan. Ganyan, simpleng pagtuturo nawawala na. Q: Diyan maituturo ang Anti Bastos Law, marami tayong batas na sa GMRC maituturo SEN.WIN: Kaya nga, korek. Q: Kelan magsisimula? SEN.WIN: Nag-uumpisa na sya, niroroll out na ngayon at dahandahan na iniaayos ang curriculum at ipinapasok na ito so makikita natin yan in the next few months.