CHEP Automotive dévoile le premier d’une série de rapports consacrés aux tendances de la supply chain

Le leader mondial des solutions d’emballage réutilisables a détaillé la manière dont la supply chain automobile fait face aux perturbations qui la touchent et aux coûts élevés des expéditions intercontinentales

/EIN News/ -- PARIS, 16 nov. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- CHEP, expert des solutions de supply chain a publié le premier numéro d’une série de rapports consacrés aux tendances de la supply chain – 5 TRENDS AT A TIME OF SKY-HIGH SHIPPING COSTS (en français, 5 Tendances, à l’heure où les coûts d’expédition atteignent des sommets).



Ces rapports se penchent sur les facteurs socio-économiques actuels qui ont un impact sur les supply chains automobiles à travers le monde, tels que l’évolution incertaine des coûts d'expédition, les difficultés liées à la production de puces électroniques, celles-ci faisant désormais partie intégrante de la conception des véhicules, et la hausse du prix des matières premières. En tant que leader des solutions circulaires de conteneurs et palettes, CHEP fournit une analyse des contre-stratégies actuellement envisageables dans la supply chain.

Le « net zéro » est plus que jamais au cœur des défis de demain, les regards étant tournés vers l’électrification pour trouver une solution aux émissions élevées causées par les transports. Pourtant, alors même que les fabricants d’équipements d’origine (FEO) et les fabricants de batteries s’efforcent de trouver des moyens de rendre les véhicules électriques (VE) plus abordables pour le consommateur, les coûts d’expédition intercontinentaux explosent. Ce rapport signé CHEP entend apporter un éclairage sur la manière dont les incertitudes qui pèsent sur la supply chain ouvrent la voie à des solutions innovantes, axées sur :

des itinéraires alternatifs ;

la réduction de l’écart entre les prix au comptant et les tarifs d’expédition convenus à long terme ;

un nouvelle vague de nearshoring (délocalisation à proximité) ;

l’adoption d’outils permettant d’améliorer la visibilité de la supply chain de bout en bout ;

le transport collaboratif, l’optimisation de l’espace des conteneurs et l’élimination des kilomètres parcourus à vide.



« Pour le secteur de l’automobile, cette période peut s’avérer une aubaine pour mener une réflexion non seulement sur les produits sourcés, leur provenance ou les trajets empruntés, mais aussi sur la manière dont ils sont transportés. Nous sommes ravis de pouvoir partager notre expérience à travers ce nouveau rapport et de diffuser le message porté par notre démarche collaborative et circulaire », déclare Sean Maguire, Responsable Stratégie et Programme VE chez CHEP.

CHEP a, dès ses débuts, fait de l’entreprise un pionnier de la circularité dans la supply chain, ouvrant la voie avec son modèle de location-gestion de palettes et de conteneurs fondé sur le partage et la réutilisation qui élimine les déchets d’emballage à usage unique. CHEP développe non seulement des solutions d’emballage en location-gestion, mais propose également à ses clients des services d’optimisation du transport reposant sur quatre piliers : l’optimisation du réseau d’usines, la coordination du transport, les services multi-modaux, le transport collaboratif.

L’élimination des déchets et l’éradication des kilomètres parcourus à vide sont deux composantes essentielles du programme Zero Waste World (ZWW) mené par CHEP. Nouveau modèle collaboratif, l’initiative ZWW va encore plus loin dans la logique de circularité de la supply chain pour aider les chefs de file mondiaux à développer leurs activités tout en créant de la valeur pour la société dans son ensemble.

À propos de CHEP

CHEP est l’une des entreprises de logistique les plus durables au monde, offrant un modèle de partage et de réutilisation pour ses plus de 345 millions de palettes, caisses et conteneurs et servant les industries des produits de grande consommation, des produits frais, des boissons, de la vente au détail, de l’automobile et de la fabrication générale. Employant 11 500 personnes, CHEP fait partie du groupe Brambles et est présent dans environ 60 pays.

