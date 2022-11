20e Guignolée Dr Julien - La Fondation Dr Julien lance un appel à la générosité pour garantir aux enfants vulnérables un avenir en santé

/EIN News/ -- À Montréal, Nov. 16, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- La Fondation Dr Julien lance la 20e édition de la Guignolée Dr Julien au profit de la pédiatrie sociale en communauté, un modèle de médecine sociale qui permet aux enfants issus de milieux défavorisés de grandir en santé. L’appel aux dons débute dès aujourd’hui et se poursuit jusqu’au 15 janvier 2023.

« De plus en plus d’enfants sont confrontés à l’adversité dès leur plus jeune âge. Pauvreté, instabilité, insalubrité, toxicomanie font partie du quotidien de la majorité des enfants que nous soignons. Grandir dans ces conditions entraine des conséquences délétères sur leur santé mentale et cognitive, en plus de compromettre leur avenir. Avec l’inflation, les inégalités sociales sont exacerbées et leurs besoins grandissants. Aidez-nous à leur donner les meilleurs soins pour construire des enfants en santé qui deviendront des adultes en pleine possession de leurs moyens. Donnez à la Guignolée Dr Julien », déclare le Dr Gilles Julien, pionnier de la pédiatrie sociale en communauté, fondateur et vice-président de la fondation qui porte son nom.

La pédiatrie sociale en communauté répond à un réel besoin

Parmi les familles suivies en pédiatrie sociale : 1

58 % des familles comptent 2 parents sans emploi ;

des familles comptent 2 parents sans emploi ; 44 % des familles sont monoparentales ;

des familles sont monoparentales ; 59 % des familles comptent 2 enfants ou plus vivant à domicile ;

des familles comptent 2 enfants ou plus vivant à domicile ; 67 % des enfants présentent 2 difficultés ou plus au moment de leur accueil dans les services, en plus des problèmes physiques.

« Dr Julien et toute son équipe ont changé ma vie, et celles de milliers de personnes à Hochelaga. À la maison, ce n’était pas toujours tout rose. Mes visites à La Ruelle2 m’ont beaucoup aidée pour passer au travers. Petit à petit, mes différents problèmes de comportement se sont estompés. Aujourd’hui, je suis fière de tout le chemin que j’ai parcouru », témoigne Karoline, une jeune femme de 31 ans qui a reçu un suivi en pédiatrie sociale dès l’âge de 2 ans, et jusqu’à ses 18 ans.

Aujourd’hui, elle vit avec son fils, dans Hochelaga-Maisonneuve, le quartier où elle a grandi. Pour elle, Hochelaga n’est pas un quartier de « BS », comme on l’entend parfois. Au contraire, c’est un quartier riche et authentique ; avec son lot d’inégalités et d’adversité, certes, mais surtout avec beaucoup d’amour. Cette richesse, le quartier la doit en grande partie au Dr Gilles Julien et à la pédiatrie sociale en communauté, explique-t-elle.

Au total, plus de 40 centres participeront à la Guignolée

La Fondation accompagne un réseau toujours croissant d’équipes et de centres de pédiatrie sociale en communauté (CPSC) qu’elle forme et certifie. À ce jour, ce sont 44 centres qui sont actifs au Québec et qui rejoignent ensemble annuellement plus de 10 000 enfants aux prises avec des conditions de vie difficiles. La plupart de ces centres tiendront aussi leur propre guignolée le samedi 10 décembre 2022.

Consultez la liste complète : https://guignoleedrjulien.org/

D’ici 2028, la Fondation Dr Julien prévoit d’offrir des soins et services directs à plus de 16 000 enfants à travers un réseau de 56 Centres de pédiatrie sociale en communauté (CPSC).

À ne pas manquer

Le samedi 10 décembre : la grande journée de collecte

Pour souligner les 20 ans de la Guignolée, la programmation du samedi 10 décembre s’annonce riche en activités, avec entre autres un radiothon de 5 heures, co-animé par JiC et Joël Le Bigot, puis par Paul Houde, en direct de BPM Sports ; une couverture spéciale sur les ondes d’ICI Première dans l’émission Dessine-moi un matin ; le traditionnel match de hockey-bottines au Garage à Musique ; de multiples points de collecte aux 4 coins de Montréal et des activités dans la plupart des centres du réseau au Québec.

La campagne de la 20e Guignolée Dr Julien : en ligne du 15 novembre 2022 au 15 janvier 2023

Pour faire un don à la Fondation Dr Julien ou à un centre de pédiatrie sociale local :

https://guignoleedrjulien.org

1 855 DRJULIEN (1 855 375-8543)

Postez un chèque à Fondation Dr Julien (4765 Sainte-Catherine Est, Montréal, QC, H1V 1Z5) ou à l’un des centres de votre communauté.



À propos de la Fondation Dr Julien

Grâce à son modèle unique de pédiatrie sociale en communauté, la Fondation Dr Julien forme, accompagne et certifie un réseau de professionnel·le·s en pédiatrie sociale, pour qu’un maximum d’enfants vulnérables puisse grandir en santé, dans le respect de leurs droits fondamentaux.

Chaque année, la Fondation Dr Julien vient en aide à plus de 10 000 enfants issus de milieux défavorisés grâce à plus de 40 centres de pédiatrie sociale en communauté.

Comprendre la pédiatrie sociale en communauté

Pour de plus amples renseignements :

Léopoldine Frowein

Téléphone : 514 815-0234 | Courriel : lfrowein@fondationdrjulien.org

1 Source : Clément et al. (2015). Regard mixte sur certaines particularités et retombées de l’approche de la pédiatrie sociale telle qu’implantée au Québec et sur son intégration dans le système actuel des services sociaux et de santé. Rapport de recherche

2 La Ruelle, anciennement connue sous le nom d’Assistance aux enfants en difficulté (AED), est le premier CPSC à voir le jour, au cœur d’Hochelaga-Maisonneuve.

