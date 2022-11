Le NM Asterix retourne chez Davie pour un entretien périodique

/EIN News/ -- LÉVIS, Québec, 15 nov. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Chantier Davie Canada inc. (Davie) est fier d’annoncer que le NM Asterix, un navire de soutien de combat de la classe Resolve, est arrivé aujourd’hui à la cale sèche Champlain de Davie pour y recevoir un entretien de routine.



Le NM Asterix a été réalisé en environ 18 mois, et ce, en adoptant une approche évitant aux contribuables canadiens d’assumer quelconque risque financier ou technique. De plus, il s’agit du plus grand navire militaire livré par un constructeur canadien. Les travaux ont été réalisés non seulement en respectant les délais et le budget, mais aussi à un coût compétitif sur le plan international. Depuis sa mise en service, le navire est mis à la disposition de la Marine royale canadienne (MRC) dans le cadre d’un contrat de services de soutien en mer. En août dernier, le gouvernement canadien a annoncé une première prolongation de deux ans du contrat. Par la suite, le gouvernement du Canada a la possibilité de conserver le service pour les années à venir ou d’acheter le navire.



Le NM Asterix passera donc environ un mois au Centre de maintenance navale spécialisée de Davie avant de reprendre du service. Fort de son infrastructure, de ses systèmes et de son expérience de premier plan, Davie est idéalement placé pour gérer l’énorme complexité des radoubs navals et des services connexes tout au long de la vie des navires.



À propos du NM Asterix



Le NM Astérix est un navire de pointe, prêt au combat, appartenant à Federal Fleet Services Inc. Il est équipé de systèmes militaires avancés, dont un système tactique et de navigation intégré ainsi qu’un système de gestion de plate-forme intégré. Ses vastes installations d’aviation, son système de ravitaillement en mer conforme aux normes de l’OTAN et son système novateur d’accès et de manutention rapide des cargaisons intermodales constituent une ligne de vie vitale pour la Marine royale canadienne et d’autres marines.



En 2019, le NM Asterix, le navire mère du Canada a établi un record après avoir été déployé pendant 502 jours pour mener un large éventail d’opérations en situation réelle à l’échelle internationale et des visites diplomatiques partout dans l’océan Atlantique, la péninsule coréenne, l’Afrique de l’Est, la mer de Chine méridionale, l’océan Indien, la mer d’Arabie et le golfe Persique.



À propos de Chantier Davie Canada inc.



Situé à Lévis, au Québec, Davie est le premier constructeur naval du Canada et un leader mondial dans la livraison de navires spécialisés et essentiels des gouvernements et des clients commerciaux. Fondé en 1825, Davie est le constructeur naval le plus ancien, le plus important et le plus performant du Canada. Notre main-d’œuvre de classe mondiale construit et entretient des navires complexes qui permettent à nos clients de protéger la sécurité nationale et économique, ou de répondre à des besoins commerciaux aigus. Pour en savoir plus, consultez le site davie.ca .



Renseignements :



Denis Boucher, Vice-président, Affaires publiques et relations stratégiques

514-913-1957

Une photo accompagnant ce communiqué est disponible au : https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/38e41e0b-8052-4251-a226-665422409370