Investissements Purpose dépose un prospectus provisoire à l’égard des FNB First Yield-Focused Single-Stock

/EIN News/ -- TORONTO, 15 nov. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Investissements Purpose Inc. (« Investissements Purpose ») a déposé et reçu un prospectus provisoire auprès des autorités canadiennes en valeurs mobilières dans le cadre du lancement proposé des premiers FNB à action unique axés sur le rendement (comme indiqué ci-dessous) (collectivement, les « FNB » ou « Purpose Yield Shares »).



Noms des FNB Emetteur sous-jacent Titre à revenu fixe Titres à Revenu élevé Apple (AAPL) Apple Inc. Actions ordinaires Titres à Revenu élevé Amazon (AMZ) Amazon.com Inc. Actions ordinaires Titres à Revenu élevé Tesla (TSLA) Tesla Inc. Actions ordinaires Titres à Revenu élevé Berkshire Hathaway Berkshire Hathaway (BRK) Berkshire Hathaway Inc. Actions ordinaires de classe A, actions ordinaires de classe B Titres à Revenu élevé Berkshire Hathaway Alphabet (GOOGL) Alphabet inc. Actions ordinaires de catégorie A, capital-actions de catégorie C Titres à Revenu élevé Berkshire Hathaway Microsoft (MSFT) Microsoft Corporation Actions ordinaires Titres à Revenu élevé Berkshire Hathaway Exxon Mobil (XOM) ExxonMobil Corporation Actions ordinaires Titres à Revenu élevé Berkshire Hathaway JPMorgan Chase (JPM) JPMorgan Chase & Co. Actions ordinaires Titres à Revenu élevé Berkshire Hathaway Johnson & Johnson (JNJ) Johnson & Johnson Inc. Actions ordinaires Titres à Revenu élevé Berkshire Hathaway UnitedHealth Group (UNH) Groupe UnitedHealth Incorporé Actions ordinaires

Chacun des FNB cherchera à offrir aux porteurs de parts (a) une appréciation du capital à long terme en achetant et en détenant des titres (décrits ci-dessus) d’un émetteur sous-jacent, y compris en utilisant un effet de levier par le biais d’emprunts en espèces pour acheter des titres et (b) des distributions en vendant des options d’achat couvertes et / ou des options de vente couvertes en espèces sur une partie du portefeuille du FNB. Chacun des FNB couvrira la quasi-totalité de son exposition au dollar américain à l’égard de ses parts par rapport au dollar canadien.

Les actions de rendement Purpose viseront à procurer des distributions en espèces mensuelles, bien que le montant et la fréquence des distributions ne soient pas garantis.

La suite Purpose Yield Shares sera la plus récente offre de la gamme d’FNB de renommée industrielle de la société, qui comprend les premiers FNB cryptographiques au comptant au monde (Symbole : TSX : BTCC et ETHH), le premier FNB d’épargne à intérêt élevé au monde (symbole TSX : (TSX : PSA), des stratégies actives à revenu fixe CROP) et des fonds d’actions structurés leaders du secteur (par exemple, Portefeuille De Revenu D’actions Structuré Purpose), entre autres.

À propos de Investissements Purpose

Investissements Purpose est une société de gestion d’actifs qui gère un actif de plus de 13 milliards de dollars. Investissements Purpose met constamment l’accent sur l’innovation axée sur le client et offre une gamme de produits de placement gérés et quantitatifs. Investissements Purpose est dirigé par le célèbre entrepreneur Som Seif et est une division de Purpose Unlimited, une société de services financiers indépendante axée sur la technologie.

Un prospectus détaillé provisoire relatif aux FNB (le « prospectus provisoire ») a été déposé auprès des commissions des valeurs mobilières canadiennes ou d’autorités similaires. Vous ne pouvez acheter de titres des FNB avant que les commissions des valeurs mobilières ou autorités similaires compétentes n’aient visé le prospectus définitif des FNB. Le prospectus provisoire renferme des renseignements importants sur les FNB. Des exemplaires du Prospectus préliminaire peuvent être obtenus auprès de Purpose ou sur www.purposeinvest.com.

Les placements dans les fonds d’investissement peuvent donner lieu à des commissions, des commissions de suivi, des frais de gestion et autres frais. Veuillez lire le prospectus et les autres documents d’information avant d’investir. Rien ne garantit que vous récupérerez le plein montant de votre placement dans un fonds. Si les titres sont achetés ou vendus à une bourse de valeurs, vous pourriez payer plus ou recevoir moins que la valeur liquidative courante. Les fonds de placement ne sont pas garantis, leur valeur fluctue fréquemment et leur rendement passé n’est pas indicatif de leur rendement futur. Les niveaux et la fréquence des distributions des fonds ne sont pas garantis et peuvent varier au gré du gestionnaire.