Kia Canada annonce le prix du Niro 2023 deuxième génération, PDSF à partir de 29 995 $

/EIN News/ -- TORONTO, 15 nov. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Aujourd’hui, Kia Canada annonce le prix du quatrième véhicule lancé par la marque dans le cadre de sa stratégie Plan S, le tout nouveau Niro 2023. Le Niro prochain génération a été conçu entièrement pour répondre et dépasser les attentes des consommateurs à la recherche d’une consommation plus vertueuse. Il allie en effet un design unique à un engagement sans faille envers la durabilité et la connectivité. Attendu dans les concessions canadiennes au printemps 2023, le Niro sera proposé dans un choix de trois groupes propulseurs électrifiés : un moteur entièrement électrique (Niro EV), un moteur hybride rechargeable (Niro PHEV) et un moteur hybride électrique (Niro HEV).



En plus du nouveau design distinctif, les Niro HEV et PHEV 2023 offriront un plus grand nombre de caractéristiques de sécurité de série, y compris la conduite assistée sur autoroute, l’alerte de présence d’occupant à l’arrière, l’assistance d’évitement des collisions dans les angles morts, l’assistance d’évitement des collisions transversales arrière, et l’assistance d’évitement des collisions frontales avec fonction de détection latérale dans les carrefours. Le Niro EV 2023 sera également équipé de ces mêmes ajouts, malgré un PDSF identique à celui du modèle précédent. D’ailleurs, le PDSF des versions Premium + et Limitée du Niro EV 2023 sera inférieur à celui du modèle 2022, permettant à un plus grand nombre de clients d’avoir accès à des technologies modernes et des équipements pratiques à un prix avantageux.

Niro hybride électrique (HEV) :

LX HEV : PDSF de 29 995 $

EX HEV : PDSF de 31 995 $

EX Premium HEV : PDSF de 34 695 $

SX HEV : PDSF de 38 695 $

Niro hybride rechargeable (PHEV) :

EX PHEV : PDSF de 37 995 $

Niro électrique (EV) :

Premium EV : PDSF de 44 995 $

Premium + EV : PDSF de 47 995 $

Limited EV : PDSF de 52 995 $

Pour obtenir davantage de renseignements sur les Niro hybrides, hybrides rechargeables et électriques 2023, veuillez visiter www.kia.ca/niro2023.

Qui est Kia Canada

Kia Canada Inc., fondée en 1999, est une filiale de la Kia Corporation basée à Séoul, en Corée du Sud. La société emploie plus de 170 personnes à son siège social de Mississauga, en Ontario, ainsi que dans différents emplacements à travers le Canada et à son bureau régional de Montréal, au Québec. Kia offre des produits et des services innovants, pratiques, bien pensés et primés par le biais d’un réseau de 197 concessionnaires répartis dans tout le pays. Le slogan de Kia « Du mouvement vient l’inspiration » symbolise l’engagement de Kia à créer un espace permettant d’inspirer ses clients et de donner vie à leurs idées. Pour en savoir plus, visitez kia.ca ou Facebook, LinkedIn, Twitter et Instagram.

